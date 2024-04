Mitten in Berlin: Ungestörtes Stelldichein von Islamisten, Hitler-Verehrern und Judenhassern

In Deutschland können Islamisten und selbst Sympathisanten blutrünstigsten Terrors inzwischen tun, was immer sie wollen – sie haben ultimative Narrenfreiheit. Während der deutsche Linksstaat überall „Nazis“ erblickt und eine Hexenjagd auf jeden veranstaltet, der auch nur das Wort gegen ihn erhebt, dürfen sich Linke und islamische Migranten völlig ungestört in Judenhass, Völkermordphantasien und Hitler-Verehrung ergehen. Beim propalästinensischen Protestcamp vor dem Bundestag tummelt sich unter anderem ein seit letztem Sommer in Berlin lebender Palästinenser, der in den sozialen Medien wiederholt seine Sympathien für Hamas-Terroristen bekundet und sich mehrfach zu Ibrahim Al Nabulsi bekannt hat, einem Anführer der Al-Aqsa-„Märtyrerbrigaden“, die nichts anderes als eine weitere radikal-islamische Mörderbande sind, der vor zwei Jahren bei einem Feuergefecht von der israelischen Armee getötet wurde.

„Oh Glücklicher, der mutig und ehrenhaft lebte und als Märtyrer ging“, rief er einem weiteren Terroristen nach und frohlockte auch über einen Hamas-Verbrecher, der im letzten Juli in Tel Aviv mit einem Auto in eine Menschenmenge raste. Andere Teilnehmer sind nicht besser: Einer verbreitet Reden Adolf Hitlers in den sozialen Medien und ruft mit Appellen wie „Lasst sie alle furchtbar sterben. Löscht Israel aus der Landkarte“ in den sozialen Medien zum Völkermord und der Auslöschung Israels auf. Ein seit rund einem Jahr in Berlin lebender Syrer zeigt sich im Internet, wie er mit Messern und einer Schusswaffe posiert.

Jegliche Maßstäbe verlorengegangen

Als die Polizei, die diese Gestalten ansonsten nach Belieben gewähren lässt, obwohl ihr Hintergrund bekannt sein dürfte, dann doch einmal einen “Aktivisten” verhaftete, der die israelfeindliche Parole “From the river to the sea, Palestine will be free” („Vom Fluss bis zum Meer – Palästina wird frei sein“) skandiert hatte, kam es umgehend zu Solidaritätsbekundungen und sogar gewaltsamen Angriffen auf die Beamten – die natürlich ihrerseits völlig ungeahndet bleiben werden. Widerstand gegen die neuen Herren in Deutschland und ihre radikalislamischen Vordenker regt sich kaum mehr, die Austauschbevölkerung – sich ihrer demographisch unausweichlichen Mehrheit durch und durch bewusst – geriert sich immer dreister und selbstbewusster.

An diesen Ungeheuerlichkeiten zeigt sich abermals, wie sehr in Deutschland jegliche Maßstäbe verloren gegangen sind. Die Ampel-Regierung und ihre Medien phantasieren jeden Tag aufs Neue rechtsextreme Straftaten herbei (Nancy Faeser schreckt im Zustand amoralischster Verlogenheiten inzwischen nicht einmal mehr davor zurück, die seit dem 7. Oktober eindeutig durch das Treiben propalästinensische Hamas-Unterstützer massiv gestiegenen antisemitischen Straftaten als “rechts” umzuetikettieren und sie allen Ernstes der AfD in die Schuhe zu schieben!) und führen einen Kampf gegen eine faktisch so gut wie inexistente Bedrohung, während Muslime und Linke ihrem Antisemitismus, ihrem Hass auf Israel , ihren Ausrottungsphantasien und sogar schamlos praktizierter Hitler-Verehrung ungestört freien Lauf lassen und seit Wochen vor dem Reichstag campieren dürfen. Dass zeitgleich der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke in Halle vor Gericht steht, weil er einmal „Alles für Deutschland“ in einer Rede vor drei Jahren verwendet hatte, sagt alles über diesen Staat aus.