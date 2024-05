Mohammed rapide auf dem Vormarsch

Die Geschwindigkeit, mit der die Islamisierung Deutschlands voranschreitet, lässt sich nicht nur an den Schulen ablesen, wo deutschstämmige Kinder vielerorts längst in der Minderheit sind, oder an den mittlerweile alltäglichen antisemitischen Exzessen auf deutschen Straßen, sondern bereits auf den Geburtsstationen beziehungsweise in den Standesamtsregistern. Wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) mitteilte, war “Mohammed” im vergangenen Jahr in Berlin wieder einmal der beliebteste Vorname bei neugeborenen Jungen. So war es bereits in fünf der letzten sechs Jahre. Nur 2021 landete der Name auf Platz drei.

Auf der Liste, die seit 1977 veröffentlicht wird und sich auf Daten der Standesämter stützt, wurden auch alternative Schreibweisen wie “Muhammad” oder “Mohammad” berücksichtigt. In Hamburg und Bremen landete Mohammed ebenfalls auf Platz eins, in Nordrhein-Westfalen und Hessen liegt der Name inzwischen auf Platz 2. Über 93 Prozent aller im vergangenen Jahr vergebenen Vornamen seien erfasst, erklärte die GfdS.

Die Demographie spricht für sich selbst

Damit zeigt sich einmal mehr mit besonderer Deutlichkeit die demographische Bombe, auf der Deutschland sitzt. Seit Jahren liegt Mohammed entweder an der Spitze der beliebtesten Vornamen oder weit vorne. Da kaum anzunehmen ist, dass der Name sich bei nichtmuslimischen Familien großer Beliebtheit erfreut, zeigt sich auch daran die hohe Fertilitätsrate der islamischen Zuwanderer. In Millionenstädten wie Berlin und Hamburg sind es, allein beim männlichen Nachwuchs, so viele, dass der Name an der Spitze aller Neugeborenen liegt, im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen bereits auf Platz zwei und in Hessen ebenfalls.

Die Demographie spricht also ihre eigene Sprache. Sie ist ein Indikator dafür, dass Deutschland schon in wenigen Jahren nur noch dem Namen nach deutsch sein wird. Die Mehrheit der Bevölkerung wird nicht mehr aus Autochthonen, sondern aus muslimischen Zuwanderern und deren Nachkommen bestehen. Was das für das gesellschaftliche Leben heißt, kann man sich unschwer vorstellen. Es ist ein historisch beispielloser Vorgang, dass die Regierungen eines Landes so viele Menschen einer anderen Kultur in ihr Land holen, dass die ursprüngliche Bevölkerungsmehrheit dadurch verdrängt und die über viele Jahrhunderte gewachsene eigene Kultur systematisch zerstört wird.