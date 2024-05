Sind AfD-Wähler dumm?

Nach einer Bundes- oder Landtagswahl vollzieht sich fast immer das gleiche Schauspiel. Wenn auf dem Bildschirm verschiedenfarbige Balken das Wahlverhalten nach einzelnen Gruppen aufschlüsseln, können die Analysten ihre Schadenfreude kaum verhehlen. Die AfD hat schon wieder bei der bildungsfernen Schicht starke Ergebnisse erzielt. „Rechtspopulisten sind eben dumm!“, lautet der Tenor, der mal mehr, mal weniger explizit ausgesprochen wird.

Die ZDF-Sendung “heute-show” twitterte beispielsweise: „AfD-Wähler pauschal als dumm zu bezeichnen, greift zu kurz. Viele sind auch einfach nicht intelligent.“ In einem Beitrag für “extra3” bezeichnete Jenny Kallenbrunnen die AfD als Partei im „Intelligenzzölibat“. William Cohn, der oft in der Sendung Jan Böhmermanns auftrat, hatte getwittert: „Die AfD ist der Beweis dafür, dass es in der Evolution wider Erwarten doch die Regression geben kann. Mir tun die armen Schimpansen leid.“ Alan Posener schrieb in der “Welt” über AfD-Wähler: „Wer eine antiliberale, europafeindliche Partei wählt, der muss damit klarkommen, dass man das Dummheit oder Perfidie nennt.“ Imre Grimm vom “Redaktionsnetzwerk Deutschland” meinte: „Das Umfragehoch der AfD basiert auf ihrer kecken Anmaßung, vermeintlich einfache Antworten zu kennen. So reduziert die Partei die Komplexität der Realität, bietet emotionale Entlastung und unterfordert damit permanent die Intelligenz.“

Temporäres Phänomen

Aber ganz so einfach ist es nicht. Zum einen schützen auch akademische Titel – und nicht einmal ein hoher IQ – nicht vor Dummheit. Dass die Genderideologie ihre eifrigsten Anhänger unter Universitätsabsolventen hat, ändert nichts daran, dass sie nach allen wissenschaftlichen Maßstäben falsch ist. Zum anderen kann auch die bildungsferne Schicht rationale Gründe für ihre Wahlentscheidung haben. Akademiker müssen die Masseneinwanderung arabischer Flüchtlinge nicht fürchten. Ihre Jobs werden ihnen die nur gering qualifizierten Migranten nicht streitig machen. Ein Lagerarbeiter, der täglich schwere Waren schleppt, weiß, dass er ersetzbar wird, sobald Heerscharen junger Männer ins Land strömen. Zudem muss die bildungsferne Schicht mit weit weniger Geld auskommen.

Die derzeitige Inflation lässt sich in der gut situierten Altbauwohnung leicht als temporäres Phänomen einstufen; in der Großwohnsiedlung hingegen entscheiden auch nur kleine Preissteigerungen, ob der Kühlschrank auch am Monatsende noch gefüllt ist. Ebenso kann man im teuren Nobelviertel allzu einfach auf den „rassistischen Pöbel“ herabblicken. Der Deutsche, der im sozialen Brennpunkt wohnt, wird jedoch schnell bemerken, dass viele der Vorurteile über Einwanderer aus dem islamischen Kulturkreis einen wahren Kern haben. Genauso ist jemand, der sich ein eigenes Auto leisten kann, vor sexuellen Belästigungen und Messerattacken in den öffentlichen Verkehrsmitteln sicher.

Jede Gruppe kann man als verblödet darstellen

Und ja: bei der Bundestagswahl 2017 erzielte die AfD in der niedrigen Bildungsschicht mit 14 Prozent ein besseres Ergebnis als in der hohen Bildungsschicht mit 9 Prozent. Bei einer solchen Betrachtung fällt jedoch unter den Tisch, dass das Wahlergebnis mit 17 Prozent in der mittleren Bildungsschicht am besten ausfiel. Immer wieder zeigen die Medien Teilnehmer von AfD-Kundgebungen, die bei einer Befragung ins Schleudern geraten. Doch das ist nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit. Wer sich seine „Opfer“ gezielt heraussucht, kann jede Gruppe als komplett verblödet darstellen. Der Bundestagsabgeordnete Roger Beckamp besucht mit seinem Kamerateam oft Veranstaltungen linker AfD-Gegner, die auf Nachfrage nicht erklären können, was genau sie an der Partei ablehnen. Auch dürften die wenigsten Grünen-Wähler einfache naturwissenschaftliche Fragen beantworten können – obwohl diese in der Klima- und Energiedebatte unerlässlich sind.

Wie schon so oft, legen die Medien an die AfD andere Maßstäbe an. Dass die SPD für die längste Zeit der Bundesrepublik die Arbeiterpartei war, erfüllte sie einst ausdrücklich mit Stolz; damals wären die Medien auch nicht auf die Idee gekommen, SPD-Wähler als dumm zu beschimpfen. Stattdessen hieß es, die Sozialdemokratie sei eine „Kümmerpartei“, die die Sorgen und Nöte der kleinen Menschen ernst nehme. In der Debatte um das Bürgergeld war bei der “Funke Mediengruppe” zu lesen: „AfD will eigene Wähler bestrafen.“ Natürlich hatte die Partei nichts dergleichen gefordert. Neben dem Bürgergeld solle es auch eine „Bürgerarbeit“ für Langzeitarbeitslose geben, zum Beispiel in der Seniorenhilfe. Und Wähler der SPD oder der Grünen ohne Erwerbseinkommen wären genauso betroffen.

Herdentier und Angst vor sozialem Abstieg

Marcel Görmann verwies darauf, dass bei der Bundestagswahl 2021 10 Prozent der Bürger die AfD gewählt hätten, jedoch 17 Prozent der Arbeitslosen: “Sollte sich die harte Tour der AfD bei den Hartz-4-Beziehern herumsprechen, dürften künftige AfD-Wahlergebnisse in diesem Milieu deutlich niedriger ausfallen.“ Das mag beeindruckend klingen, dient jedoch lediglich der Beschimpfung der AfD-Wähler: Denn 2021 lag die Arbeitslosenquote bei gerade einmal 5,7 Prozent und Arbeitslose gehen tendenziell seltener wählen. Über 90 Prozent der AfD-Wähler sind daher eben nicht arbeitslos.

Warum aber liegen ausgerechnet gebildete Menschen in politischen Fragen so oft falsch? Die Sozialpsychologie erklärt dies mit dem Herdentrieb und der Angst vor dem sozialen Abstieg. Wer sich in einer Gruppe befindet, der schließt sich oft der Mehrheitsmeinung an, weil er Angst hat ausgeschlossen zu werden. Dieser Mechanismus bedeutet aber nicht, dass man einfach nur nachplappert, was die anderen sagen, sondern, dass man tatsächlich beginnt den anderen zu glauben – und sei es der größte Stuß. Gerade weil gebildete Personen eine so große Fallhöhe haben, sind sie von diesem Mechanismus besonders stark betroffen. Wer keinen Universitätsabschluss und nur ein geringes Einkommen hat, der hat eben auch nichts zu verlieren und kann daher ohne Schere im Kopf umso freier denken. Manch einer mag sich denken: Aber können denn wirklich alle gebildeten Personen falsch liegen? Natürlich können sie das. Die großen Intellektuellen standen oft an der Seite der kommunistischen Herrscher – trotz millionenfachen Massenmords. Heute stehen sie als Verlierer da.