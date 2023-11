Moritz Neumeier, der Begründer der Soylent-Green-Comedy

“Besser deutsche Rentner töten, als Ausländer abschieben.” Das war die sinngemäße “Pointe” des sogenannten “Comedians” Moritz Neumeier, die dieser bekanntlich auf dem öffentlich-rechtlichen Sender 3sat zum Besten gab. Als alter weißer Mann, der unter das obige Totschlag-Argument fällt, hatte ich zunächst einmal das Internet nach entsprechender Kritik aus den umstrittenen Mainstream-Medien durchsucht, die bei einer entsprechenden rechtsverdächtigen Satire sofort wie ein einziger Mann:in auf brennenden Barrikaden gestanden hätten.

Das Ergebnis für das Suchkriterium auf Google, „70-jährige töten“, Stand 20. November 2023 um 17:45 Uhr, war gar nicht so gut. Nachstehend die ersten 10 von ungefähr 4.720.000 Ergebnissen (0,40 Sekunden); die drei zutreffenden Ergebnisse sind fett hervorgehoben:

Also noch mal ganz von vorne: In der 3sat-Sendung „Till Reiners‘ Happy Hour“, Sendetermin 19. November 2023 um 20.15 Uhr, hatte der „Standup-Comedian“ Neumeier wörtlich “gewitzelt” (siehe hier, etwa bei Minute 10.45 – 11.45): „Wenn man sich dann also darüber aufregen möchte, dass nur eine ganz kleine Gruppe von Menschen, nur so ein winziger Anteil von der Gesellschaft, das Geld von den Krankenkassen und die Wartezimmer und die Terminlisten völlig überdurchschnittlich strapazieren und was dagegen tun möchte, dann musst du ja nicht noch mehr Menschen schneller abschieben, sondern einfach Deutsche über 70 – dass du die einfach tötest.”

Puh, da hat der Soylent-Green-Comedian aber gerade noch mal die Kurve gekriegt, denn jede andere Formulierung hätte ja einen Bezug zur jüngeren deutschen Geschichte herstellen können! Selbst ein nur in Verschwörungstheorien existenter medialpolitischer Komplex hätte den seinen dann nicht mehr zu schützen vermocht – und auch die deutsche Judikative wäre machtlos gewesen. Aber diese stark reduzierte Soylent-Green-Satire dürfte nach bundesrepublikanischen Maßstäben immer noch von der künstlerischen Fiegen-Zicker-Meinungsfreiheit unserer Gutmenschen-Grundstimmung getragen werden; denn schließlich wird hier ja kein ganzes Volk verhetzt, sondern lediglich dessen kostenträchtige Alt:innen. Retten können uns Alt:innen jetzt eigentlich nur noch der TÜV und der Fahrlehrer:innen-Verband; schließlich würde für beide der gesamte Markt für die regelmäßigen EU-Führerschein-Erhaltungsprüfungen der über 70-jährigen wegbrechen.

Der darf das?

“Focus” meldete vorgestern auf seiner Internetseite unter der Überschrift „ZDF nimmt Kabarettist in Schutz und erklärt Kontext“ folgendes: „Der Sender (ZDF, die Red.) verteidigte den Witz des Comedians. ‘In seinem satirischen Vortrag setzt sich Moritz Neumeier kritisch mit der Meinung auseinander, Geflüchtete würden das deutsche Gesundheitssystem entscheidend belasten. Um diese aus seiner Sicht unmenschliche These zu kritisieren, konfrontiert er sie mit Hilfe des satirischen Stilmittels der Übertreibung in derselben Logik mit einer zynischen Gegenthese’, erklärte der Sender. Anschließend distanziere Neumeier ‘sich jedoch selbst sehr klar von dieser absurden Äußerung und spricht sich im Kontext seines Gesamtvortrags für mehr Menschlichkeit aus’, so das ZDF in seinem Statement weiter.“

Der Soylent-Green-Comedian Moritz Neumeier darf das? Es geht hier immerhin um einen Bevölkerungsanteil von etwa 13,5 Millionen Bürgerinnen und Bürgern aus Deutschland, von denen die meisten im Gegensatz ihr Berufsleben lang in die Sozial- und Vorsorgekassen eingezahlt hatten, wie aktuelle Daten von “Sozialpolitik aktuell” zeigen:

Zitat aus Wikipedia: „Der Holocaust [ˈhoːlokaʊ̯st, holoˈkaʊ̯st, engl. ˈhɒləkɔ:st] (englisch, aus altgriechisch ὁλόκαυστος holókaustos, deutsch ‚vollständig verbrannt‘) oder die Schoa (auch Schoah, Shoah oder Shoa; hebräisch הַשּׁוֹאָה haSchoa für „die Katastrophe“, „das große Unglück/Unheil“) war der nationalsozialistische Völkermord an 5,6 bis 6,3 Millionen europäischen Juden während des Zweiten Weltkriegs, rund zwei Drittel aller damals lebenden europäischen Juden.“ Zu der umstrittenen ZDF-„Satire“ des Soylent-Green-Comedian Moritz Neumeier bieten sich daher – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – zahlreiche Fragen an, die die folgenden Stichpunkte tangieren: Menschenrechtskonvention, Grundgesetz, Strafgesetzbuch, Staatsvertrag, öffentlich-rechtliches Fernsehen, Zwangsgebühren, Satire, Freier Medienmarkt, Moritz Neumeier, Fernsehrat, Judikative, Geschichte, Geschichtsbewußtsein, Verharmlosung, Moral, Menschlichkeit, Täter-Opfer-Beziehung, Zeitzeugen, nächste Generation…

Nochmals zurück zu den Alt:innen. Diese nehmen der bundesrepublikanischen Gesellschaft und deren Schutzbefohl:innen aus aller Herr:innen Länder ja tatsächlich das wohlverdiente Geld der Krankenkassen weg. Man könnte also den deutschen Rentenbezugsberechtigt:innen vielleicht malthusiansch mitteilen, das Boot „Bundesrepublik Deutschland“ sei inzwischen endgültig voll und die Krankenkassenbeiträge würden für über 70-jährige nicht mehr ausreichen. Und anstelle von profanem Greis:innen-Mord könnte man ja mal den Think-Tank Hollywood zu Rate ziehen, der mit Soylent Green bereits im Jahr 1973 den Weg zu mehr globaler Verteilungsgerechtigkeit vorgezeichnet hatte. Das würde dann nicht nur die Krankenkassen entlasten, sondern, verteilungsgerecht weiterentwickelt, auch dem angespannten Wohnungsmarkt erhebliche neue Ressourcen zuführen.

Indoktrinierende bildungsferne Traumwandler:innen

Neben der Optimierung der Verteilungsgerechtigkeit hätte man sich gleichzeitig auch noch alle gesellschaftspolitischen und wissenschaftlichen Mecker:innen vom Halse geschafft. Die Entwicklung im vergangenen Jahrzehnt hat nämlich klar genug aufgezeigt, dass erst das Rentenalter unabhängige Fachleut:innen hervorzubringen vermag. Denn die Kette der Abhängigkeiten vom indoktrinierten Schulkind über den beurteilungsabhängigen Azub:in/Student:in und den wirtschaftlich abhängigen Arbeitnehmer:in und Familienvater:in endet üblicherweise erst mit dem Renteneintritt. Und ausgerechnet an dieser Stelle fängt plötzlich ein Teil der vorherigen Mitmacher:innen nicht nur an, aus dem über Jahrzehnte erworbenen Fachwissen heraus eine eigene kritische Meinung zu entwickeln, sondern diese auch noch öffentlich kundzutun, und stellt sich damit einer schönen neuen grünen Globalwelt entgegen.

Nun ist das ja eigentlich kein bloßes Problem unserer Zeit; indigene Bevölkerungsgruppen kannten einstmals neben den verantwortlichen Hauptleuten auch noch einen Ältestenrat. Ein solcher Ältestenrat war wegen seines Altersdurchschnitts im wahrsten Sinne des Wortes stockkonservativ und stellte gleichzeitig den gesamten Kenntnis- und Erfahrungsschatz der betreffenden Gesellschaft dar. Damit wurde den Betreibern des politischen Tagesgeschäftes ein träge-wertekonservatives Korrektiv gegenübergestellt, das zwangsläufig einen stabilisierenden Einfluss auf die betreffende Gesellschaft ausübte. Und was indoktrinierende bildungsferne Traumwandler:innen angeht, so mag ein solcher Ältestenrat sogar noch sehr viel stabilisierender gewirkt haben.

Demokratie ist der Schutz von, nicht vor Meinungen

Unsere gemeinsame Grundordnung, das Grundgesetz, wurde von alten weisen Männern und Frauen im Angesicht der Nazidiktatur formuliert. Diese braune Schreckensherrschaft hatte nämlich einstmals mit einer selbst ermächtigten Einheitsmeinung, mit gleichgeschalteten Medien und mit dem Verstummen kritischer Stimmen ihren Anfang genommen. An dieser Stelle sei die Schneeflöckchen-Allianz aus Honeckers Enterbten, der vollalimentierten Resterampe unserer 68-er Generation und deren klerikalen Trittbrettfahrern daher noch einmal an einen Grundpfeiler unserer Demokratie erinnert: Die Meinungsfreiheit. Sie bedeutet nicht die Befreiung von einer unerwünschten Meinung, sondern das grundgesetzlich verbriefte Recht, solch eine unerwünschte Meinung jederzeit öffentlich äußern zu dürfen, solange diese auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Demokratie ist also, entgegen dem herrschenden Zeitgeist, der ausdrückliche Schutz dieser unerwünschten Meinung durch die sie ablehnende Mehrheitsgesellschaft.

In unserem Land hat unbemerkt eine gesellschaftliche Revolution stattgefunden, mit der sich radikale gesellschaftliche Randgruppen zu einer Beseitigung der vormals stabilisierenden wertekonservativen Mitte ermächtigt haben. Die Betrachtungsperspektive für gesellschaftliche Veränderungen in unserem Land hat sich dadurch diametral verändert.

Fehlen eines deeskalierenden wertekonservativen Puffers

Der aktuelle gesellschaftliche Wandel wird nicht etwa aus einer wertekonservativen gesellschaftlichen Mitte heraus kommentiert, wie wir das bei unserer sogenannten 68-er Studentenrevolution erlebt hatten, sondern vielmehr ist heute diese wertekonservative gesellschaftliche Mitte selbst, vorgeblich als „alte weiße Globalisierungsverlierer:innen“, das Subjekt einer vernichtenden öffentlichen Kritik. Ohne den deeskalierenden wertekonservativen Puffer muss der gesellschaftliche Zwang zu einer vorgegebenen politischen Einheitsmeinung also zwangsläufig in einer Konfrontation zwischen „gefühlt Gut“ und „vorgeblich Böse“ enden und unsere Gesellschaft auseinanderreißen – oder direkt in gutgemeint-totalitäre Strukturen führen.

Und hinterher, wenn’s mal wieder schief gegangen sein sollte, wird man von alledem erneut nichts gewusst haben wollen. Mitläufer, Aktivisten und Profiteure werden dann vielmehr die gesamte Schuld einer „GröKaZ“ zuschieben – was wir 68-er ja schon einmal in Bezug auf die Mitläufer, Aktivisten und Profiteure eines „GröFaZ“ heftig problematisiert hatten…

Der obige Beitrag enthält auch Gedanken aus dem Buch des Autors „17 Essays über den aktuellen Zeitgeist“.