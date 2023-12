Muslimbrüder unter sich: Schotten-Premier Yousaf und Erdogan auf Tuchfühlung in Dubai

Der nicht vom Volk gewählte, sondern lediglich durch einen hauchdünnen Wahlsieg bei einer Abstimmung seiner Scottish National Party (SNP) als Nachrücker für seine zurückgetretene Vorgängerin Nicola Sturgeon ins Amt gelangte schottische Ministerpräsident Humza Yousaf hat wieder einmal demonstriert, wo seine wahren politischen Prioritäten liegen: Auf dem Weltklimagipfel in Dubai traf er sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, ohne dass britische Beamte anwesend gewesen wären. Beide tauschten sich in dem Gespräch über den Gaza-Krieg aus und forderten einen “sofortigen Waffenstillstand” – wohl wissend, dass dies nur der Hamas Luft verschaffen und Israel erneuten Terrorangriffen aussetzen würde.

Da der Schotten-Premier damit die verteidigungspolitische Domäne und Prärogative der britischen Regierung grob unterlaufen hatte, veranlasste Yousafs „Protokollbruch“ den britischen Außenminister David Cameronzu einem geharnischten Brief an die SNP. Darin drohte er, bei weiteren Verstößen eine “härtere Haltung” einzunehmen. Das Treffen mit Erdoğan habe gegen das diplomatische Protokoll verstoßen, da die britische Regierung nicht ausreichend informiert worden sei, der die Außenpolitik des Vereinigten Königreichs obliegt. Bereits im Sommer hatte Yousaf sich ohne weitere Abstimmung mit der isländischen Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir getroffen.

Beleidigt und uneinsichtig

Yousaf wies Camerons Kritik brüsk zurück und bestand auf dem “Wert Schottlands” in internationalen Angelegenheiten. Anstatt öffentlich Kritik zu üben, hätte Cameron auch vertraulich mit der schottischen Regierung sprechen können. „Die Drohung, dies einzuschränken, dieses internationale Engagement … der gewählten schottischen Regierung durch einen nicht gewählten Lord (Cameron, die Red.) – ich denke, das ist fehlgeleitet und kleinlich“, zeigte sich Yousaf beleidigt und uneinsichtig. Dass er selbst sein Amt nicht einer demokratischen Volkswahl verdankt, erwähnte er nicht.

Von Anfang an hatte dieser von Kritikern als islamistisches U-Boot wahrgenommene erste muslimische Premier Schottlands keinen Zweifel daran gelassen, dass seine Loyalität nicht primär Schottland, sondern dem Islam gilt: Nur wenige Stunden nach seinem Amtsantritt am 9. April hatte er demonstrativ ein Ramadan-Gebet ausschließlich mit Männern in seiner Amtsresidenz abgehalten. Die Unterstützung Israels im Krieg gegen die Hamas durch die britische Regierung hatte er scharf kritisiert.

Die Rassismuskarte gespielt

Mehr noch: Allen Ernstes hatte Yousaf einen Umsiedlungsplan für eine Million Menschen aus Gaza nach Europa gefordert. Zuvor hatte er kritisiert, Schottland habe ein Problem mit „strukturellem Rassismus“, weil in den meisten schottischen Ämtern – wie ungewöhnlich für ein (noch) überwiegend von Weißen bevölkertes, geschichtsträchtiges europäisches Land! – Weiße säßen.

Yousaf betreibt geschickt das bewährte Spiel, Teile der woken Agenda zu übernehmen, um die Linken und ihre Medien auf seine Seite zu bringen, bei denen er aufgrund seines Migrationshintergrunds ohnehin blanke Narrenfreiheit genießt, zugleich aber knallhart die islamische Karte zu spielen. In diesem Kontext erscheint das Treffen mit dem türkischen Despoten Erdoğan als eine weitere Provokation. Die beiden Männer verbindet ohnehin einiges: Erdogan gehört, wie offenbar auch Yousaf, der radikalislamischen Muslimbruderschaft an; Yousaf steht der Organisation zumindest inhaltlich nahe. Selbst Verbindungen zur Hamas werden ihm nachgesagt. Kein Zweifel kann darüber bestehen, dass die schottische Politik in den Händen eines islamischen de-facto-Agenten liegt, der sein Amt vornehmlich als Vehikel zur Beförderung seiner Agenda missbraucht.