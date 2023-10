Muslime als Täter, nicht als Opfer: Für deutsche Linke bricht eine Welt zusammen

Kritik am Islam ist in Deutschland kaum möglich. Die islamischen Verbände haben es stets verstanden, jede Kritik an ihrer Religion als Islamophobie zu bezeichnen und damit verstummen zu lassen. Gräueltaten durch Islamisten im In- oder Ausland hatten daher nie etwas mit dem Islam zu tun. Und bei jedem islamistischen Anschlag galt die Sorge der Regierenden weniger den Opfern, sondern vor allem der Angst, dass dadurch der Islam in Misskredit kommen könnte.

Entsprechend wurde im israelisch-palästinensische Konflikt im deutschen linksgrünen Mainstream in der Regel Israel als Aggressor und die Palästinenser als Opfer dargestellt. Die “Solidarität” der Linken mit islamistischen Fanatikern wurzelt darin, dass sich diese stets als Teil des sozialistischen Freiheitskampfes gegen Neokolonialismus, Kapitalismus und vor allem den Erzfeind USA inszenierten, um so internationale Unterstützung zu erhalten. Dieses tödliche Missverständnis zeigte sich auch bei der Machtergreifung des von Europas Salonlinken hofierten Ayatollah Chomeini bei der iranischen Revolution 1979.

Irriger Kontext der sozialistischen Weltrevolution

Auch die Sache der Palästinenser wurde in diesem irrigen Kontext gesehen, wobei der offen propagierte palästinensische Hass auf Juden stets ignoriert wurde. Vielleicht konnte die deutsche Linke so auch ihren in weiten Teilen bestehenden latent vorhandenen Antisemitismus ausleben, in dem sie mit den Palästinensern sympathisierte, ohne in den Verdacht zu kommen, der nationalsozialistischen Ideologie nahezustehen.

Und jetzt? Seit dem Holocaust hat es solche Gräueltaten an jüdischen Zivilisten nicht mehr gegeben wie letzten Samstag auf israelischem Boden durch eindringende Hamas-Terroristen. Und nicht nur, dass in einem Blutrausch wahllos Männer, Frauen, Kinder und wohl sogar Babys abgeschlachtet wurden; man filmte diese widerlicher Taten noch und feierte sich für diese Massaker. Und ein großer Teil der islamischen Welt jubelte mit, ergötzte sich an toten Juden, an angstvollen Gesichtern gequälter Menschen, vergewaltigten Frauen, zerstückelten Kinderleichen.

Frenetisch jubelnde Muslime

Auch in Deutschland sah man jubelnde “Menschen”: Männer, die ob des Hamas-Terrors vor Freude tanzten und Süßigkeiten verteilten; verschleierte Frauen, die offen und mit strahlenden Gesichtern berichten, wie sie diese Gräueltaten in ihrer Familie feiern; Demonstrationen, in denen Juden beschimpft und die Vernichtung Israels gefordert wird – denn nichts anderes bedeutet der überall erschallende Schlachtruf „from the river to the sea, Palestine will be free”.

Fassungslos schauen die autochthonen Deutschen diesem Treiben auf ihren Straßen zu. Einige wenige Solidaritätskundgebungen mussten von der Polizei prompt vor muslimischen Gegendemonstranten geschützt werden.

In vielen deutschen Städten wurden aus Solidarität mit Israel die weißblauen Fahnen mit dem Davidstern gehisst – aber nicht wenige davon wurden gestohlen, geschändet und verbrannt. Die Innenministerin Nancy Faeser, die ihre krachende Wahlniederlage in Hessen wohl noch nicht verkraftet hat, ist auf Tauchstation gegangen. Im Bundestag saß sie mit gelangweilter Miene, während Kanzler Olaf Scholz seine unsäglichen und doppelzüngigen Phrasen zur Israel-Solidarität als deutscher Staatsräson absonderte, ehe er dann gestern den Emir von Kathrin Berlin willkommen hieß, der zuhause öffentliche Gebäue in Hamas-Farben anstrahlen ließ.

Offenbarungseid und Staatsversagen

Vielleicht ahnt Faeser, dass niemand mehr das falsche, vor allem von ihr immer wieder wahrheitswidrig verbreitete Narrativ ernst nimmt , wonach die deutsche Rechte für den Antisemitismus im Land “hauptverantwortlich” sei. Kein Wunder: Dieses lässt sich zur Zeit nicht mehr wirklich überzeugend vertreten, ohne sich vollends lächerlich zu machen. Der Bundeskanzler fordert derweil alle Bundesbürger auf, sich schützend vor die Juden in Deutschland zu stellen. Ist das die Kapitulation der Staatsgewalt?

Es ist jedenfalls ein Offenbarungseid, dass die Polizei offenbar überhaupt nicht mehr in der Lage ist, jüdisches Leben in diesem Land ausreichend zu schützen – weil niemand weiß, wie groß der Anteil an gewaltbereiten Hamas-Sympathisanten unter den Muslimen im Land ist; gerade unter den Millionen der von den Linken und Grünen so begeistert empfangenen sogenannten Flüchtlingen. Wie sagte die ehemalige Vorsitzende der Grünen Göring-Eckhard so passend: „Unser Land wird sich verändern, und zwar drastisch und ich freu’ mich drauf“. Wahrlich: Das haben die Altparteien erfolgreich hinbekommen, dieses Land bis zur Unkenntlichkeit zu “verändern” – aber am Ende werden auch sie selbst dafür einen hohen Preis bezahlen müssen.

Heute die Juden, morgen der freie Westen insgesamt

Denn heute mögen die Juden die Opfer sein, aber schon bald wird es unser demokratischer Rechtsstaat sein, der ins Wanken gerät, je mehr sich islamisches Denken im Land ausbreitet. Rechtsfreie Räume, in denen sogenannte “Friedensrichter” nach der Scharia “Recht” sprechen, gibt es in Berlin und Nordrhein-Westfalen bereits zuhauf – und das ist erst der Anfang.

Am letzten Samstag ist der von der selbsternannte kulturellen Elite des Landes stets propagierte Traum von der friedlichen bunten Gesellschaft auf brutale Weise geplatzt, und den fast ausschließlich links ausgerichteten Kulturschaffenden im Land, allen voran die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, wurde ihre antisemitische Spielwiese unter der Prämisse des “Freiheitskampfs der Palästinenser” zerstört.

Noch letztes Jahr hatte Roth auf der Kasseler documenta ermöglicht, dass die widerlichsten judenfeindlichen Kunstwerke muslimischer Künstler ausgestellt werden durften, und so das internationale Renommee der Kunstmesse irreparabel und nachhaltig beschädigt. Davon ließ man sich allerdings nicht abschrecken, sondern huldigt unter dem Deckmantel der Kultur weiterhin dem antisemitisch-islamischen Kult: So soll auf der Frankfurter Buchmesse nächste Woche einer umstrittenen palästinensischen Autorin namens Adania Shibli der „LiBeraturpreis 2023“ verliehen werden, für den Roman „Eine Nebensache“, der von der Vergewaltigung eines Beduinenmädchens durch israelische Soldaten im Jahr 1949 handelt.

Antisemitismus breiter Raum geboten

Dieses erkennbare Propagandabuch ist wohl kaum literarisch wertvoll, da es vor antisemitischen Klischees nur so strotzt. Widerstand gegen die Verleihung an Frau Shibli gab es bereits vor dem Überfall der Hamas, aber der wurde seitens der Verantwortlichen geflissentlich ignoriert. So verließ ein Mitglied der Preisjury aus Protest das Gremium, das den Preisträger bestimmte. Dies hielt die anderen Jurymitglieder allerdings nicht davon ab, den Preis an Adania Shibli zu verleihen, und erwartungsgemäß kam auch seitens der politisch Verantwortlichen kein Veto. Wie anders wäre wohl die Reaktion gewesen, wenn der potentielle Preisträger nur in den Verdacht gekommen wäre, nicht dem linksgrünen Narrativ zu entsprechen?

Aber nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Köln bietet man dem palästinensischen Antisemitismus breiten Raum. Hier wird im Filmhaus eine Ausstellung vorbereitet, die Ende Oktober eröffnen soll, die der deutsch-palästinensischen Künstlerin Halima Aziz gewidmet ist. Man ermöglicht dieser Frau die öffentliche Präsentation ihrer Bilder, in denen Israel von der Karte getilgt ist und der Landstrich in naiv anmutender Malerei als idyllisches, “judenfreies” Land dargestellt wird. So etwas kann man sich gar nicht ausdenken. Halima Aziz hat übrigens noch während der Pogrome der Hamas ihre Zustimmung in den sozialen Netzwerken gepostet mit „I stand with Palastine“, und die Gräueltaten gar mit dem Satz verteidigte, dass die Hamas-Schlächter lediglich ihr „Recht auf Widerstand“ wahrnehmen würden. Auch hier schweigen die Verantwortlichen und auch von der Politik ist bisher kein Protest zu hören.

Unheilvolle Symbiose

Sollten die Verantwortlichen sowohl in Frankfurt als auch in Köln an ihren Vorhaben festhalten, wäre das mehr als schäbig und taktlos. Unabhängig davon jedoch ist es an der Zeit, die unheilvolle Symbiose des linken und palästinensischen Antisemitismus endlich zu demaskieren und dagegen Widerstand zu leisten. Man muss auch endlich offen ansprechen, dass aufgrund der unkontrollierten Migration aus islamischen Ländern das gerade erst wieder entstandene jüdische Leben im Land ein weiteres Mal existentiell bedroht ist. Und in der Tat muss man sich wieder einmal als Deutscher schämen, es zugelassen zu haben, dass sich Juden in Deutschland nicht mehr sicher fühlen können. Wenn das so oft beschworene “Nie wieder!” nicht nur eine sinnlose Phrase sein soll, dann müsste man die islamische Migration endlich und unverzüglich stoppen und vor allem all jene aus dem Land schmeißen, die hier ihren islamischen Judenhass propagieren.

Aber ich bezweifle, dass unsere jetzige Regierung dazu den Willen und den Mut haben wird, ist natürlich mehr als zweifelhaft. Das ist schon klar. Bloß sollte hinterher dann keiner mehr behaupten, er hätte es nicht gewusst.