Na sowas: Geheime Deportationen in Großbritannien

Man glaubt es kaum… diese Insel-Nazis! Das britische Unterhaus führt nun geheime Deportationen von illegal eingereisten Migranten nach Ruanda aus – und das britische Unterhaus billigte hierzu das neue Asylgesetz. Was denkt sich dieser britische Premier Rishi Sunak eigentlich? Das muss doch ein Obernazi sein! (Satire aus.) Das Unterhaus stimmte letzte Woche zwar für Sunaks “Ruanda-Gesetz, doch gestern votierte das Oberhaus erwartungsgemäß dagegen. Dies hat allerdings nur aufschiebende Wirkung: “Trotz des Votums wird erwartet, dass das House of Lords letztlich weder den Vertrag noch das Gesetz blockieren wird”, so die “Zeit“.

Den meisten von Sunaks Torys geht das Gesetz sogar noch lange nicht weit genug. So etwa der ehemaligen Innenministerin Suella Braverman, die sagt: “Das britische Volk hat die Nase voll. Sie haben keine Geduld mehr.” Das Abschiebegesetz sei Großbritanniens letzte Chance.

Bedrohliche Auswüchse

Ich bin überrascht und erfreut zugleich, dass dieser Schritt von englischen Politikern nun zum Wohle ihrer eigenen Bevölkerung getan wird. Denn auch Großbritannien leidet unter einer massiven Überfremdung (im Wortsinne und ganz wertfrei) – mit all den bedrohlichen Auswüchsen, die diese mit sich bringt. Die Zeichen stehen in vielen europäischen Ländern endlich auf Remigration – doch nur Deutschlands Altparteien verweigern sich dieser Notwendigkeit und bewerfen die einzige Oppositionspartei, die dazu konkrete und vernünftige politische Konzepte vorlegt, mit Schmutz.

Wir fühlen uns jedenfalls von dieser starken Aktion Großbritanniens in unserer Forderung nach Remigration bestärkt. Ich kann es nur immer wieder betonen: Allein mit der AfD kann und wird es eine Remigrationspolitik geben, die Illegale abschiebt und unsere Grenzen effektiv schützt – für mehr Wohlstand und Sicherheit in unserem Land.

Denn klar ist: Migration ist und bleibt die Schicksalsfrage Europas!

Dr. Christina Baum ist AfD-Bundestagsabgeordnete.