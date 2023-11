Nachschub an Islamisten und Judenhassern: Bald 1 Million Gaza-Flüchtlinge in Deutschland?

Was früh, quasi schon mit Beginn der israelischen Anti-Terror-Aktion gegen die Hamas im Gaza-Streifen, zu befürchten war, wird nun konkret: Das Auswärtige Amt erklärte hochzufrieden, dass bereits 320 Deutsche einschließlich ihrer Familienangehörigen “sicher aus Gaza ausreisen konnten“. Auf Nachfrage von „Bild“ verweigerte Annalena Baerbocks Ministerium jedoch Angaben dazu, wie viele davon tatsächlich deutsche Staatsbürger sind. Derzeit befinden sich die “Geretteten” in der deutschen Botschaft in Kairo. Ein Foto zeigt Botschaftsmitarbeiter sowie Mitglieder des Krisenunterstützungsteams, die sich „auf die Betreuung von Deutschen vorbereiten, die endlich aus Gaza ausreisen konnten“. Diese – so “Bild” – “Vorbereitungen im Garten der Botschaft” zeigen, dass man in Berlin wohl schon auf größere Migrantenmassen aus Gaza einstellt.

Während die riesige arabisch-islamische Welt sich kategorisch weigert, Gaza-Flüchtlinge aufzunehmen, weil man dort genau weiß, was man sich damit einhandelt, prescht die deutsche Außenministerin in ihrer üblichen Unbedarftheit und linksideologischen Verblendung wieder einmal blind voran. Bei Sicherheitsbehörden herrscht bereits die Sorge, dass – sind die Brückenkopf- und “Anker”-Personen erst einmal in Deutschland zu “Angekommenen” geframed worden, anschließend mit dem Familiennachzug auch Hamas-Terroristen nach Deutschland gelangen könnten. Baerbock ficht das natürlich nicht an: Mit irregulärer Migration nach der Merkel-Devise “aus Illegalität Legalität machen” organisiert bereits seit längerem ihren eigenen Shuttleservice für angebliche afghanische “Orts-” und „Hilfskräfte“ samt Anhang und Bagage – wobei ihr die Sicherheit der deutschen Bevölkerung natürlich ebenso gleichgültig ist wie die tatsächliche Identität ihrer Schützlinge.

Gaza-Schutzprogramm nach Vorbild afghanischer “Ortskräfte”?

Offenbar versucht sie nun, mit den Gaza-Flüchtlingen etwas ganz Ähnliches aufzuziehen. Die CSU-Innenexpertin Andrea Lindholz fordert bereits ahnungsvoll: „Die Bundesregierung muss sicherstellen, dass sie keine Hamas-Unterstützer oder gar Terror-Mörder ins Land holt. Dazu ist gründliche Polizeiarbeit deutscher und israelischer Behörden vor Abflug aus Kairo zwingend.“ Bei einer unfähigen, aber skrupellosen Vollblutdilettantin wie Baerbock werden solche wohlfeilen Appelle natürlich abermals auf taube Ohren stoßen. Die Ampel wird alles versuchen, auf diese oder jene Weise so viele Palästinenser wie möglich nach Deutschland zu schaffen.

Dass die Straßen seit Wochen vom arabisch-islamischen Mob heimgesucht werden, der seinem Judenhass rückhaltlos freien Lauf lässt, reicht offenbar noch nicht. Dabei hatte die erst gestern vor allem gegen Zielobjekte in Bayern durchgeführte Großrazzia gegen Antisemiten und Judenhasser (die sich natürlich wieder überwiegend gegen “rechte” Deutsche aufgrund von Social-Media-Verbalinjurien und nicht gegen Islamisten mit konkreter antisemitischer Gewaltbereitschaft richteten) gezeigt, wie bedroht jüdisches Leben hierzulande schon jetzt ist. Trotzdem hat die Regierung offenbar nichts Besseres zu tun, als nun auch noch genau die Gruppe ins Land zu holen, bei der der Hass auf Juden und Israel am größten ist: Eine kürzliche Umfrage unter Palästinensern hatte ergeben, dass 76 Prozent der dortigen Zivilbevölkerung das Hamas-Massaker befürworten. Wieder einmal kann man sich bei der Scholz’schen Ampel nur die Frage stellen, ob es nur Dummheit oder der ganz gezielte Wunsch zur Vernichtung Deutschlands ist, der ihrer Politik zugrunde liegt.