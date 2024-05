Niemandsland: Alternative für… was eigentlich?

Vor ein paar Tagen entdeckte ich ein mir bis dahin noch unbekanntes Zitat des großartigen Schriftstellers Henry Charles Bukowski, Jr., welches momentan durchs Netz geistert und auf Portalen wie „faktastisch“ tausendfach angeklickt wird. Was aber wohl kaum noch jemand weiß, ist, dass der weltberühmte Bukowski am 16. August 1920 als Heinrich Karl Bukowski im idyllischen Andernach auf die Welt kam. Andernach gehört zu den ältesten Städten unseres Landes mit einer über 200jährigen Geschichte. In Andernach steht der welthöchste Kaltwasser-Geysir am Mittelrhein, und die pittoreske Zeile „Seen links, Schlösser rechts“ passt hier gut – es ist Deutschland pur, von seiner besten Seite. Aber: Es ist das täuschende Bild vor einem ewig fragilen staatlichen Gebilde. Am 9. März 1994 starb „Buk“ in San Pedro, Los Angeles. Er hinterließ das erwähnte Zitat, welches wohl einer sinngemäßen Übersetzung entspricht, die sich auch wie ein letzter Gruß in Richtung seiner alten Heimat liest, welche er schon lange verlassen hatte: „Traurigkeit (wird) durch Intelligenz verursacht. Je mehr man bestimmte Dinge versteht, desto mehr wünscht man sich, sie nicht zu verstehen.“ Es ist eine Paraphrasierung der alten Weisheit “Unwissenheit ist ein Segen”, wobei man das Subjekt des Satzes auch durch “Ahnungslosigkeit” oder “Dummheit” ersetzen könnte. Die Tragik der Einsicht, die Last der ernüchternden Erkenntnis. Durchaus typisch deutsch ist er, der Hang zu Tiefgründigkeit und Melancholie. Vor allem aber unglaublich passend zu all den Zustandsbeschreibungen über Deutschland anno 2024, die man eigentlich gar nicht mehr hören will, so frustrierend muten sie an.

Und dennoch geht es nachfolgend um klare Feststellungen, nicht um Narrative. Obwohl Bukowski den literarischen Rebell verkörperte (und damit den Kontrast zur gesellschaftlichen Schönfärberei in den USA), blieb er seiner teutonischen Seele durchaus treu. Deutsche sind wahrscheinlich Grübelweltmeister. Sie sind Beobachter, Sinnierer und dabei stets mit einem Hang zum Fatalismus ausgerüstet… was sich auch bei Bukowski finden ließ. Das pralle Leben unterstellt man hingegen lieber anderen Völkern, was natürlich etwas klischeehaft verengt wirkt, aber tatsächlich auch seine Berechtigung hat. Während der Corona-Auszeit gab es einen multinational erzählten – leider zutreffenden – Witz über die Deutschen unterm Pandemie-Hausarrest. Der ging so: Was kaufen ein Brite, ein Italiener, ein Franzose und ein Deutscher, wenn sie sich wegen Corona beim Discounter Vorräte holen müssen? Antwort: Der Brite holt sich mehrere Flaschen schottischen Whisky, der Italiener ein Fass Rotwein, der Franzose eine Riesenpackung Präservative und der Deutsche … mehrere Packungen Klopapier.

“Lautes” Sinnieren

Hier weitere verschiedene, durchaus subjektive Beobachtungen: Der Deutsche kann selbst beim Schweigen und Sinnieren noch recht „laut“ sein und Emotion nur schwer von Ratio trennen; der Deutsche ist oft gleichzeitig – in formvollendeter Schizophrenie – gerne Untertan, der sich wie ein Hund der Obrigkeit andient und unterwirft, aber dann murrend und knurrend in Passivität in der Ecke (oder bellend am Stammtisch) hockt, sowie auch mürrischer Alltagsnörgler, der argumentative Kritik gerne mit einem Ventil verwechselt, aus dem er Gift und Galle entlädt, oder sich bei Widerworten dauerbeleidigt gibt. Bukowski war Chronist des schrägen US-Alltags, und dank seiner Erkenntnisse entschied er sich für ein Dasein als Flüchtling in den Alkohol; er war kein Weltverbesserer oder gar Revolutionär. Sein Rückzug in die Nischen war aber tatsächlich auch überaus deutsch, denn über die Deutschen in ihren Nischen gab es vor allem nach der 1989er Wende reichlich Bücher, Kommentare und Schriften. Noch etwas ist interessant: Bei aller Gesellschaftskritik an der unsozialen Realität bei den Amis war Bukowski auch zeitlebens ein bestens integrierter Aus- bzw. Einwanderer. Auch damit war er typisch – denn Deutsche, nicht nur in den USA, lösen sich in anderen Gesellschaften bis zur Unkenntlichkeit auf, während andere Völker und Ethnien ihre Herkunft offen folkloristisch bis nationalistisch als Einwanderer am neuen Ort ausleben. Stellen Sie sich das mal vor: Deutsche Paralellgesellschaften in der Türkei oder in Frankreich?! Eine außerirdische Fantasie. Undenkbar. Passend dazu: Auch der Ex-US-Aussenminister Henry Kissinger (aka Heinz Alfred Kissinger), gebürtig in Fürth, hatte deutsche Wurzeln. Das ist schon etwas mehr bekannt, aber weder in den USA noch auf der Weltbühne brachte diesen mächtigen US-Mann irgendwer noch mit seiner deutschen Herkunft in Verbindung.

Man muss manchmal Umwege zur Erkenntnis gehen. Wir stehen kurz vor der Europawahl – und ausgerechnet die AfD trampelt hemdsärmelig ins riesengroße NS-Epochen-Fettnäpfchen, was mal wieder zu Debatten führt, welche doch fast allen zum Halse raushängen und die kaum noch jemand hören mag. Über den fragwürdigen Maximilian Krah wurde und wird schon genug geschrieben, das soll hier nicht weiter aufgeblasen werden. Wichtiger wäre es stattdessen, einmal darüber nachzudenken, wie sich Deutsche eigentlich generell nach außen darstellen, was uns hierzulande untereinander eigentlich noch verbindet und ob es denn eigentlich noch Verbindendes, Gemeinsames gibt. Denn gerade wer von sich behauptet, eine „Alternative für Deutschland“ sein zu wollen, der müsste diese Alternative dann konsequenterweise auch aufschlüsseln, symbolisieren und vorleben. Denn dieser Parteiname ist eigentlich ein Slogan. Es könnte ebenso auch heißen: „SPD mit neuem Grundsatzprogramm – eine Alternative für Deutschland“. Worte wie Schall und Rauch. Wir kennen das aus der Politik. Worte in der Politik werden logischerweise an ihrem Sinnzusammenhang gemessen. In Deutschland ist dieses leider von den oben genannten Attributen nicht zu trennen, von der tonnenschweren historischen Betonlast einmal ganz zu schweigen.

Irrungen und Wirrungen

Schizophrenie als Eigenschaft, die sich – siehe oben – dem deutschen Nationalcharakter pauschal zuordnen lässt, ist leider durchaus ein Symptom dieser geistigen Störung, welche sich auch in der deutschen Politik immer mal wiederfindet, und zwar in gleich mehreren Lagern. Denken Sie nur mal bei folgender Beschreibung der Symptomatik von Schizophrenie an handelnde Akteure der politischen Klasse, einen häufig tumultartigen Bundestag, an das brüllende Vokabular in den sozialen Netzen zwischen Andersdenkenden: Schizophrenie bedeutet in der Diagnose einen zum Teil bizarr anmutenden Wahn, eine enorme Schwierigkeit, zwischen Ich und Umwelt zu unterscheiden, eine Verzerrung der Wahrnehmungen, die nicht auf Realitäten beruhen sondern auf ihrer meist absurden Uminterpretierung. Denken Sie dabei mal an Personen des öffentlichen Lebens, welche durch Fanatismus, übertriebenen „Gläubismus“ in Politik und Religiösem, durch Anbetung eines vorgegeben, nicht unmittelbar überprüfbaren Wissens und jeglichen Mangel an diskursoffener Toleranz auffallen. Willkommen im verbissenen Deutschland.

In diesen Tagen wird auch erkennbarer denn je, weshalb sich am deutschen Wesen kaum etwas für Genesung eignet. Der Knacks der Republik hat auch mit erheblichen Fehlfunktionen im bürgerlichen Lager zu tun, welches eigentlich einst ab der FDP beginnt oder begann, früher auch mal zu Helmut-Schmidt-Zeiten noch in der SPD zu finden war, heute aber selbst in CDU und CSU nicht mehr klar bestimmende Grundrichtung ist und sich dann, im Verlaufe Merkel’scher Irrungen und Wirrungen, hauptsächlich Richtung AfD bewegte. Dort aber ist inzwischen mehr raunende Bewegung als klare Haltung zu finden. Deutschland kennt allzu dominant nur noch ein überwiegendes Links-Links-Links; eine echte Demokratie nach alter Herkunft sollte logischerweise eigentlich aus Links-Mitte-Rechts bestehen – das aber lässt sich nur gemeinsam auflösen und mit einem konstruktiven, seriösen rechten Bereich. Ohne den politischen Gegner gehr das beiderseitig nicht; trotz aller Schwierigkeiten. Und hier beginnt nun, ausgerechnet im Rahmen einer Sinnsuche nach “mehr Demokratie” und echtem Meinungs-Pluralismus im Wahlvolk, das akute Katastrophen-Szenario innerhalb der AfD (und außerhalb von ihr sowieso).

Feingeistige Differenzierungen wäre Sache der Historiker

Vergessen Sie Krahs völlig diffuses Gekrähe über die SS und deren Rolle im einstigen NS-Reich. Wer feingeistige Differenzierungen über Nuancen bei der Bewertung der Bedeutung der SS im Dritten Reich wünscht, der sollte sich im Klaren sein, dass angesichts der Verbrechen dieser institutionell-staatskriminellen Vereinigung derlei Aufdröselnden und Untersuchungen individueller Verstrickungen möglichst unter unabhängigen Historikern bei maximaler Abstraktion erörtert werden sollte – aber sicher nicht in italienischen Tageszeitungen im Rahmen von Interviews eines deutschen Parteikandidaten auf dem Weg zur Wahl für das EU-Parlament, zumal in Italien (und auch Frankreich) die SS-Verbrechen in der kollektiven Erinnerung nur allzu präsent sind. Es gilt das gesprochene Wort – und das ist eben nicht selten eine wahre Wort-Katastrophe, wenn man bei sensiblen Themen einfach drauflos quasselt. Denn damit nicht genug: Zu einer Zeit, in der allein schon durch die Parteiaufstellung von Sarah Wagenknecht sehr deutlich wird, dass es den Menschen auf den Nägeln brennende Themen wie Migration und illegale Einwanderung, Migrantengewalt, Energiewende, Wirtschaftsflaute oder Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen sind, aber ganz sicher keine historischen Schuldbewertungen von anno tobak, fängt man einfach nicht mit diesem Reizthema an und bietet damit gegenüber einem politischen Gegner maximale Angriffsfläche, der ohnehin nichts anderes versucht, als die AfD in die Nazitradition zu schieben.

Tatsächlich hat all das, was die AfD inhaltlich derzeit erfolgreich macht, nichts mit Neubewertungen der deutschen Geschichte zu tun, sondern mit aktuellen Probleme und Nöten, die sich in einem längst aus der Zeit gefallenen Links-Rechts-Schema eben nicht verorten lassen, sondern die lagerübergreifend erkannt und gelöst werden müssten. Gerade Kritiker des Gegenwärtigen sollten sich daher ihrer Verantwortung bewußt sein: Wir benötigen nicht noch mehr beißende Kontroverse sondern bei aller Kritik unbedingt mehr Sachlichkeit und Seriosität. Und dann nun das: Deutsches melancholisch-garstiges Unwetter im Gefolge des gewaltigen Krah-AfD-Desasters. Wer sich jetzt in den Kommentarspalten, auf den Profilseiten der Mitglieder und Funktionäre der AfD umsieht, der fällt vom Glauben ab. Von einem Glauben an eine seriöse Alternative. So schreibt ein AfD-Mitglied auf seiner Facebook-Seite über „offensichtlich schwerwiegende Differenzen über den Charakter und die Inhalte der AfD“. Dieses wird allerorten in den Foren lesbar und lässt fragen, womit sich dieser Laden nunmehr seit Jahren eigentlich beschäftigt? Man findet Anmerkungen wie die, dass „die AfD-Spitze in der wichtigsten aktuellen Frage, nämlich der nach Kriegskurs oder Friedenskurs in der deutschen Politik, weder sprech- noch entscheidungsfähig an der Parteispitze ist.“

Die Kehle zum Biss

Dann platzt es aus wie bei so vielen anderen AfD-Sympathisanten in den sozialen Medien auch schon mal heraus: „Krah hat mit großem Erfolg seinen Kernsatz ‘Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher’ verbreitet. Diese Aussage ist gegen den eifrig gepflegten Schuldkult samt Erbschuld nach nun fast 80 Jahren gerichtet.“ Und dann merkt dieser Akteur wegen dieser Kommunikations-Katastrophe etwas ganz entscheidendes an, nämlich, dass „in der AfD keine Einigkeit darüber herrscht, welche Partei sie sein will: Ergänzende Alternative zu den Altparteien oder Systemalternative?“ Aha. Eben noch SS, nun Systemalternative. Wie man sich derart locker verplaudern und damit nicht nur den nach Angriffsmöglichkeiten gierenden Wölfen der Leitmedien, sondern auch der wahlkämpfenden Rivalen die Kehle zum Biss bieten, sondern sich selbst dem derzeit in diesen Fragen sehr aktiven Verfassungsschutz auch noch regelrecht auf dem Silbertablett anbieten kann, mutet äußerst rätselhaft an. Wäre es nur Krah, an dessen (zumal taktischem) Verstand man hier zweifeln müsste, wäre es ja noch verschmerzter. Aber er hat nur die Büchse der Pandora geöffnet: In den Kommentarspalten entlädt sich dasselbe Denkmuster mit voller Breitseite. Tausendmal Schuldkult, was als Formulierung noch aus alten NPD-Zeiten stammt und hier nun reinschwappt. Gruselig.

Man findet auch leicht und schnell in diesem Umfeld Kommentatoren, teils leider ohne grammatikalische Grundkenntnisse, welche von der allgemeinen Systemkritik schnell über „Atlanik-Brücken“ und “Qualitätsmedien” beim “Widerstand gegen Faschismus und jegliche Rechtfertigung für Völkermord“ landen. Dort schließt sich dann der scheußliche Teufelskreis: Deutschland erwache – und kämpfe „mit beinharter politischer Kraft gegen den Völkermord und die ethnische Säuberung in Palästina.“ Kopien dieses Posts finden sich dann auf etlichen AfD-Seiten, wo das Erschrecken ins große Finale mündet. Da muss man erstmal drauf kommen: „Den übrigen europäischen Rechtsparteien kann man vielleicht noch den in ihren Ländern tradierten deutschfeindlichen Chauvinismus zugute halten“, schreibt dort einer, um kurz darauf im Chor der Gleichgesinnten zu tröten, dass sich die Rechten ja eigentlich auch wieder in den nationalen Wettkampf der Völker und der Länder zurückbegeben wollten. Einfacher gesagt: Das ID-Bündnis mit der AfD platzt, weil sich diese Partner von Rechts die alten Zustände scheinbar zurückwünschen. Also jene Zeiten, als unendlich lange Krieg zwischen Franzosen und Deutschen herrschte? Als Revisionismus und Revanchismus die Politik bestimmten? Le Pen versus Weidel also als Vorgeschmack auf kommenden nationalen Retro-Chauvinismus? Bei einigen mögen derzeit gerade die Sicherungen durchbrennen, aber eines wird nochmal deutlich: Die Deutschen werden ihre bösen Geister und ihre schlimmsten Irrtümer einfach nicht los. Das bürgerliche Lager ist völlig aus dem Lot, und an den Rändern der Republik kracht es immer mehr. Das kann sich eigentlich kein Mensch wünschen. Insofern lassen wir Charles Bukowski doch das letzte Wort, denn er hatte doch recht: „Traurigkeit (wird) durch Intelligenz verursacht. Je mehr man bestimmte Dinge versteht, desto mehr wünscht man sich sie nicht zu verstehen.“