Noch hat die Klima-Propaganda nicht die gesamte deutsche Jugend versaut

Eine Studie des zum Bayerischen Rundfunk gehörenden Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen will herausgefunden haben, dass rund 20 Prozent der 12- bis 19-jährigen Menschen in Deutschland noch nie vom Klimawandel gehört hätten. Auch ein Sechstel der Altersgruppe 18 bis 19 könne angeblich nichts mit dem Begriff anfangen. Dabei würden weder die besuchte Schulart noch Unterschiede zwischen den Geschlechtern eine nennenswerte Rolle spielen. Befragt wurden 1.468 Teilnehmer zwischen sechs (!) und 19 Jahren. Selbst in der höchsten befragten Altersgruppe der 18- bis 19-Jährigen gebe es Teilnehmer, die das Wort zwar kennen, aber kaum etwas über Ursachen und Folgen wüssten. 84 Prozent der Befragten in diesem Alter schon einmal vom Klimawandel oder der Klimakrise gehört. „Das bedeutet: Rund 16 Prozent der 18- bis 19-Jährigen in Deutschland haben keine Vorstellung vom Klimawandel bzw. der Klimakrise und beginnen ihr Leben als wahlberechtigte Erwachsene ohne entsprechendes Hintergrundwissen“, so der besorgte Befund der Studie. In der Gruppe zwischen zehn und 19 Jahren hätten sechs von zehn Befragten das, was als „fundierte Kenntnisse über die globale Erwärmung“ bezeichnet wird. Darunter ist wohl zu verstehen, dass sie den Alarmismus nachgeplappert haben, der ihnen in Schule und Medien eingetrichtert wurde. 87 Prozent seien der Ansicht, dass der Klimawandel sie in Zukunft betreffen wird.

Von den Befragten ab zehn Jahren hätten 64 Prozent Angst vor der globalen Erderwärmung. Grundsätzlich, hätten die Kinder und Jugendlichen in Deutschland, die schon vom Klimawandel gehört haben, im Prinzip „ein zumeist richtiges Grundwissen zum Thema Klimawandel bzw. Klimakrise“. Acht von zehn wüssten in etwa, was passiere und wie es zum Klimawandel komme. Es wäre interessant zu wissen, was die Studienautoren unter „richtigem“ Wissen verstehen.

Dauerberieselung mit Zukunftsangst und grüner Ideologie

Angeblich wolle ein großer Teil der Jugendlichen mehr wissen und wünsche sich weitere Informationen über den Klimawandel. Als häufigste Informationsquelle für dieses Wissen sei „Schule” mit 73 Prozent angegeben worden, dicht gefolgt von den Eltern (72 Prozent), durch Freunde, (53 Prozent), Fernsehsendungen oder Streaming-Plattformen respektive Mediatheken (46 Prozent). Weitere Informationsquellen seien in absteigender Reihenfolge YouTube, Bücher, Radio und Podcasts, TikTok, Instagram, sonstige Quellen und das Internet.

Sollten tatsächlich 20 Prozent der Jugendlichen noch nie vom Klimawandel gehört haben, wären sie darum – sofern es sich nicht um die Folgen gradueller Bildungsferne handelt – nachgerade zu beneiden. Dies ist jedoch, angesichts des seit Jahren anhaltenden permanenten Propagandatrommelfeuers in Schulen und auf allen Kanälen, äußerst unglaubwürdig. Wahrscheinlicher ist, dass die „Studie“ nur einen weiteren Vorwand liefern soll, um genau diese Dauerberieselung mit Zukunftsangst und grüner Ideologie noch weiter zu intensivieren. Schon Sechsjährige werden daraufhin abgeklopft, ob sie auch ja genug Angst vor der nicht existierenden Klimakrise haben. Wenn nicht, wird das als Defizit eingestuft, dem unbedingt abgeholfen werden muss. Es grenzt schon an Kindesmissbrauch, was hier veranstaltet wird, um einer Generation nach der anderen die Lebensfreude und den Optimismus zu nehmen, nur damit eine Horde von Fanatikern sich in ihrer vermeintlichen Wichtigkeit bestätigen kann.