NRW: Radikale Islamistenhetze gegen Israel per Flugblatt

Ein kleines Kind blickt in einen Trümmerhaufen. Neben einem arabischen Symbol prangt als Titel „Realität Islam“ auf der Vorderseite des Flyers, auf der Rückseite wird ausgiebig gegen Israel gehetzt: Wer in Essen oder Duisburg wohnt, der durfte sich über eine unlängst öffentlich verbreitete Hetzschrift aus der Hand unserer Kulturbereicherer und Vielfaltsbringer wundern – und aus gutem Grund bestürzt fühlen: Denn bei den Urhebern handelt es sich um eine radikale Islamisten-Gruppe, die eben unter besagter Bezeichnung „Realität Islam“ firmiert und vom Verfassungsschutz beobachtet wird; verboten ist sie nicht, doch wen stört das schon. Zwar löste auch diese antisemitische Propagandaaktion wieder allerhand Unmut in der Bevölkerung aus und die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden sind hellhörig geworden – doch es bleibt beim seit dem 7. Oktober deutschlandweit bewährten Muster: Solidarität mit Israel ist das eine, konsequentes Durchgreifen gegen jene, die es dämonisieren und ihm den Untergang wünschen, das andere. Letzteres darf weiterhin hierzulande faktisch straffrei geschehen.

Auch in dieser Flugblatt-Aktion werden bewährte Klischees bedient und die übliche Täter-Opfer-Umkehr betrieben; wie immer stellen sich die Muslime als bemitleidenswertes Opfer und unterdrückte Minderheit durch Staat und Gesellschaft dar. Dabei wird der Leser der Hetzschrift auf der Rückseite direkt angesprochen: „Wärst Du bereit, für Israel zu sterben?“ Abermals wird eine Bedrohung nicht etwa jüdischen, sondern muslimischen Lebens und absurderweise gar die Existenzberechtigung des Islams in Frage gestellt – 3.000 bereits existierenden und tausenden weiteren geplanten Moscheen samt erlaubtem Muezzinruf zum Trotz. Angeblich, wird da weiter fabuliert, gäbe es in Deutschland eine staatlich gesteuerte “Islamfeindlichkeit”, die sich in systematischer Unterdrückung äußere.

Treibende Kraft bei Essener Pro-Kalifat-Demo

Wegen solcher hetzerischer und kontrafaktischer Realitätsklitterungen ist “Realität Islam” kein unbeschriebenes Blatt: Unter dem Kapitel „Islamismus/Islamistischer Terrorismus“ warnt der Bundesverfassungsschutz in seinem aktuellen Jahresbericht: „Insbesondere die Auftritte von Gruppierungen wie ‘Realität Islam‘ zielen mit Bildern und Aktionen ab, indem sie zum Beispiel eine staatlich gesteuerte Islamfeindlichkeit behaupten und die deutsche Integrationspolitik als eine Art ‚Assimilationsterror‘ diffamieren.“

Auf Facebook wettert “Realität Islam” derweil gegen die deutsche Regierung, die sich angeblich viel zu solidarisch hinter Israel stelle, aber auch gegen das Kopftuchverbot. Oder gegen den chinesischen Präsidenten, der angeblich massenweise Moscheen schließen, umwandeln oder zerstören lasse. Schon kurz nach der skandalösen Anti-Israel-Demo in Essen inklusive Forderungen nach Errichtung eines “Kalifats Deutschland” waren Stimmen laut geworden, beteiligte Gruppierungen wie „Generation Islam“, „Muslime Interaktiv“ oder eben „Realität Islam“ zu verbieten. Geschehen ist natürlich nichts; dabei bestätigt der Islamforscher Patrick Möller, dass es sich bei diesen um Tarn- und Nachfolge-Organisationen der panislamischen Bewegung Hizb ut-Tahrir handele, einer in den meisten westlichen Ländern verbotenen Gruppe, deren vorrangiges Ziel die Vereinigung der Umma in einem “weltweiten modernen Kalifat” unter der Führung eines Kalifen ist.

Tarnorganisation der verfassungsfeindlichen Hizb ut-Tahrir

Dabei handelt es sich um eine eindeutig verfassungswidrige, weil gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtete Forderung. Die Tarnorganisationen von Hizb ut-Tahrir hätte vier Kernzentren in Deutschland: Hamburg, Berlin, das Rhein-Main-Gebiet und das Ruhrgebiet, so Möller; “Realität Islam” sei vor allen in der Gegend um Frankfurt herum aktiv.

“Die Hizb ut-Tahrir ist im Grunde eine politische Sekte. Sie wurde 1953 von Palästinensern gegründet, die im Zuge der israelischen Staatsgründung aus ihrer Heimat fliehen mussten oder vertrieben wurden”, erklärt Möller. Der übersetzte Name “Partei der Befreiung” beziehe sich nicht, wie man vielleicht meinen könnte, nur auf Israel. “Es geht um die Befreiung der gesamten islamischen Welt von dem, was die Bewegung als Hauptübel ausgegeben hat – den Säkularismus, also die Trennung von Staat und Religion”, erklärt Möller – der damit auch die noch immer bei konservativen “Siebengescheiten” und verkappten Israelhassern populäre These entkräftet, es ginge im Nahen Osten um einen “Freiheitskampf” gegen “Besatzer” und nicht um eine Folie für das, was in Wahrheit weltweit allen freien und modernen Völkern der “Ungläubigen” drohe. „Die Hizb ut-Tahrir sagt: ‘Der Staat ist der Feind und wir werden das Kalifat irgendwann mit Gewalt wiederherstellen.’ Und dann wird es gewaltaffine Anhänger geben, die es irgendwann satthaben, weiter auf das ‘Go!’ zu warten”, so Möller. Fakt ist: Dieses “Go“, das am 7. Oktober in Südisrael ausgegeben wurde, wird früher oder später auch bei uns erfolgen.

Dieser Beitrag erschien auch auf beischneider.