Nur Laien, kaum Sachverstand bei der „Pro7 Politik Show” zur Energiewende

Alles, was in Deutschlands Energie-Politik falsch läuft, versammelt in einer Sendung: In der gestrigen Ausgabe des Privatsenderformats „Die ProSieben Politik Show“ diskutierten Jens Spahn, Kevin Kühnert und Katrin Göring-Eckardt unter Moderation von Louis Klamroth über Energiekrise und -wende. Tenor der Runde: „Wir müssen raus aus der fossilen Sucht.” Auf den Zwischenbericht der Expertenkommission zu Gas und Wärme reagierte auch der CDU-Vize positiv. Göring-Eckardt mit abgebrochenem Theologie-Studium ohne jede Fachkenntnis, aber mit ganz viel Meinung, flankiert vom ebenfalls höchstqualifizierten Call-Center-Kevin, dem gescheiterten Ex-Gesundheitsminister und gelernten Bankkaufmann Jens Spahn – bei dem ich es kaum glauben kann, dass die CDU so dreist ist und ausgerechnet ihn als neuen „Energie-Experten” präsentiert. Dazu noch Claudia Kemfert, Präsidiumsmitglied der deutschen Gesellschaft des „Club of Rome„, der seit Jahrzehnten mit Panik und falschen Vorhersagen politische Meinungsmache betreibt.

Ich habe mir das Spektakel selbst nicht angetan, aber würde blind wetten, dass die TV-„Debatte“ bei diesen Teilnehmern in etwa so ablief: Kühnert – „Wir brauchen jetzt mehr Erneuerbare Energien!” Göring-Eckardt: „Nein, wir brauchen jetzt viel, viel mehr Erneuerbare Energien!” Kemfert: „Erneuerbare Energien sind in der Tat alternativlos.” Spahn: „Also ich habe schon lange Erneuerbare Energien auf dem Dach meiner 4-Millionen-Euro-Villa!”

Nutzlos bis schädlich

Natürlich war auch in dieser „Politik-Show“ wieder kein Ingenieur, kein Techniker, kein Kraftwerksbetreiber oder sonst jemand mit zumindest einer technischen Ausbildung oder praktischer Erfahrung dabei, der den Damen und Herren erklärt, dass ihr Ausbau der Erneuerbaren Energien nutzlos bis schädlich ist, solange es keine riesigen Stromspeicher gibt, die es auf unbestimmte Zeit nicht geben kann und wird.

Sollten hier demnächst die Lichter ausgehen, sollten wir unseren Dank nicht nur der politischen Klasse entbieten – sondern auch den Medien, die die falschen Narrative erst in die Gehirne der Bürger gebrannt haben. Würden sie der Heilslehre der Erneuerbaren Energien zur Abwechslung auch mal kritisch begegnen, indem sie beispielsweise einen Fachmann wie Fritz Vahrenholt dazuholen, hätten die Energiewende-Jünger erhebliche Schwierigkeiten bis gar keine Chance, in der Gesellschaft zu punkten – weil ihre Phantasmen dann als genau solche erkannt würden.