Palästinenser und linke Kulturzerstörer unterwerfen Europa

Die destruktive Allianz von Linken und Arabern zeigt sich in den Wochen nach dem Hamas-Massaker permanent: Nicht nur auf den Straßen Europas werden antisemitische Hassparolen gegrölt, auch kulturelle Wahrzeichen sind nicht mehr vor dem vereinigten woke-islamischen Fanatismus sicher. Am Freitag traf es den schiefen Turm von Pisa. 15 linke Studenten kaperten das weltberühmte Bauwerk, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, um eine propalästinensische Aktion durchzuführen. Eine riesige Palästinenser-Flagge wurde dabei entrollt, „Free Palestine“ gebrüllt und Rauchbomben gezündet. Die Studenten hatten sich aus einer Demonstration gelöst, die in Pisa stattfand. „Palästina ist ein Beispiel für Widerstand und Leben, das sich nicht verbiegt. Wir werden weiterhin in Schulen, Universitäten, Häusern und Straßen mobilisieren, um ihren Kampf zu unterstützen, der der Kampf aller unterdrückten Völker ist, und alles tun, um ihn zu unterstützen!“, schwafelte ein autonomes “Universitätskollektiv”.

Auch der Eingang des Doms von Florenz wurde von propalästinensischen Studenten versperrt, und in Turin fand eine anti-israelische Kundgebung statt, bei der eine Israel-Flagge von mit Palästinenser-Tüchern vermummten Teilnehmern verbrannt wurde. Europa befindet sich also wieder im Würgegriff des Judenhasses, weil Israel sich gegen das Massaker einer barbarischen Terrororganisation verteidigt, mit der ein Großteil der westlichen Linken sympathisiert. Vor zwei Wochen hatten linke und islamische Gruppen sich vor dem Berliner Neptun-Brunnen versammelt. Dabei grölten sie ebenfalls „Free Palastine“, „Viva Palestina“, „Israel bombardiert, Deutschland finanziert!“ und teilweise sogar: „Israel bombardieren!“. Vor einer Woche hatte dann auch noch ein Sympathisant die Palästina-Fahne am Münchner Rathaus gehisst.

Opfergeheul von Wokisten und “Erbflüchtlingen”

Hasserfüllte Demonstrationen gegen Juden hatte es bereits kurz nach dem Hamas-Massaker von Arabern unter Flankenschutz linkswoler Spinner und Mitläufer gegeben – unter anderem in New York und London. In Sidney wurde vor dem Opernhaus sogar gebrüllt: „Vergast die Juden“. An solchen Abscheulichkeiten zeigt sich wieder einmal, dass sich Linke und Palästinenser nicht nur in ihrem Judenhass und ihrer Freiheitsfeindlichkeit ergänzen, sondern auch in ihrer völligen Kulturlosigkeit: Bei den Linken zeigte sich dies auch im Vandalismus der Klimairren gegenüber Gemälden, die sie mit Kartoffelbrei beschmierten. Die Palästinenser sind ohnehin der Ansicht, die ganze Welt habe sich mit ihrem eingebildeten Opferstatus zu identifizieren – und der zivilisatorische Zustand, den sie nicht nur in Gaza, sondern auch in Ramallah (dort ganz ohne Bomben Israels) in 50 Jahren geschaffen haben, zeugt von der Kulturlosigkeit, die sozialistische Kulturmarxisten auch im Westen schaffen wollen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen.

Vergleichen mit der Vereinnahmung der gesamten Weltöffentlichkeit mit ihrem Opfergeheul der palästinensischen Generationen- und “Erbflüchtlingen” erscheint das penetrante Auftreten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geradezu diskret. Der denkt zwar ebenfalls, die ganze Welt habe nichts Wichtigeres zu tun, als sein Land zu unterstützen und dafür alle eigenen Interessen aufzugeben, er beschränkt sich aber wenigstens auf Auftritte und Appelle in seiner albernen Khaki-Aufmachung. Auch die ukrainischen Flüchtlinge laufen nicht randalierend durch die Städte ihrer Gastländer und dringen in öffentliche Gebäude ein, um ihre Fahne zu hissen. Die letzten Wochen haben jedenfalls endgültig den Beweis erbracht, dass Linke und Muslime gemeinsam an der Zerstörung der westlichen Kultur arbeiten.