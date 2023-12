Pandemie-Panik wegen Schnupfen und Husten: Berlins CDU ruft schon wieder nach “Maßnahmen”

Groß muss die Corona- und “Pandemie”-Sehnsucht auch bei weiten Teilen der Fake-“Oppositionspartei” CDU im Land sein, die in praktisch allen Belangen entweder Ampelpositionen mitstützt oder allenfalls in Nuancen verändern möchte, wenn sie sie nicht noch weiter verschärfen möchte. Von Umkehr oder Einsicht kann allenfalls punktuell in der Migrationsfrage die Rede sein, wobei die überfällige Endabrechnung mit der Großen Deutschlandszerstörerin und Ex-Kanzlerin Merkel bis heute nicht eingesetzt hat; in anderen politischen Themen ist die Union genauso alarmistisch, freiheitsfeindlich und übergriffig wie der Rest des schwarzrotgrüngelben Einheitsparteienkartells.

Da überrascht es überhaupt nicht, dass aus der Berliner CDU nun ironiefrei und ersthaft Rufe nach einer “Winterstrategie” wegen der aktuellen Grippewelle kommen – womit der Panikmache des Bundesgesundheitsministeriums unter Long-Covid-Psychopath Karl Lauterbach natürlich voll in die Karten gespielt wird. Nachdem allen Appellen zum Trotz der Versuch misslungen war, durch Test-Appelle einen möglichst großen Teil der SSAE (“stinknormalen saisonalen Atemwegserkrankungen“) auf irgendwelche Phantasie-Mutantennamen der gerade noch kursierenden SARS-CoV2-Variante zu schieben, um “Corona” zum Hauptproblem zu erküren und so wenigstens der schleppenden Impfauffrischungs-Nachfrage abzuhelfen, muss nun eben die einfache Grippe ran und zur Gesundheitskatastrophe hochgejazzt werden.

Grippe und andere banale Winterzipperlein

Diese Gesundheitskatastrophe gibt es tatsächlich – aber nicht bei immer dagewesenen Erkältungswellen zur kalten Jahreszeiten, sondern eben just im Bereich der Impfschäden, der massiv angestiegenen Krebs- und Kreislauferkrankungen, der grassierenden Übersterblichkeit und extremen Standardabweichung von Todesfällen unter Leistungssportlern und Jugendlichen. Dies aber wird geflissentlich und mit allen Mitteln unterdrückt. Dafür fällt man bei Husten und Schnupfen und anderen zwar lästigen, aber völlig banalen Winterzipperlein in alte Panikmuster zurück.

Da ist dann von “steigenden Infektionszahlen” und einer “damit einhergehenden Belastung der Krankenhäuser” die Rede, wegen denen wie gesagt die Berliner CDU nach “Hygienekonzepten für Schulen” verlangt. “Der gegenwärtige Winter Berlins” stelle “das Gesundheitswesen vor große Herausforderungen”, schwurbelte Sandra Khalatbari (CDU), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und des Ausschusses für Gesundheit und Pflege, gegenüber der “dts”-Nachrichtenagentur. Besonders gravierend sei ihrer Einschätzung nach die Lage bei Kindern: Die litten derzeit nicht selten an Corona-, Influenza-, Rhino- und Adenoviren. Was an diesem für seit jeher jahreszeitlich typischen Mix an Erkältungserregern jetzt so gravierend sein soll, dass sich der Staat erneut Alltagseingriffe und besondere “Schutzkonzepte” anmaßt, wurde nicht gesagt. Aber da der Notstand ja das neue Normal ist, stört dies vermutlich auch schon keinen mehr.