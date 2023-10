Plötzlich jammern Politiker über das wahre Gesicht des angeblich zu Deutschland gehörenden Islams

Wie oft wurde dieses Mantra in den letzten Jahren von führenden Politikern gepredigt: “Der Islam gehört zu Deutschland” oder, wie Merkel es formulierte, „Jetzt sind sie halt da“. Das Wissen um die Religionsfreiheit – ein aufklärerisches Konzept, das im Islam zwar nie begriffen, geschweige denn übernommen, aber dankbar als Einfallstor für seine eigene Expansion genutzt wurde – war und ist vor allem für konservative Muslime ein Magnet nach Deutschland zu kommen. Hier dürfen sie ihren Glauben so ausleben, wie es ihnen selbst in einigen Staaten des Nahen Ostens oder der Türkei nicht möglich ist (wenn inzwischen auch wieder in deutlich mehr muslimischen Ländern als vor dem “Arabischen Frühling”). Nicht ohne Grund haben Ägypten oder die Emirate in den letzten Jahren kaum Flüchtlinge aufgenommen.

Europa, und in bester deutscher Manier besonders ausgeprägt Deutschland, wollte alles besser machen: Nie mehr sollten Menschen, denen Verfolgung droht so wie einst den Juden in der Nazizeit, einem grausamen Schicksal überlassen werden. Ein fraglos edler Gedanke – bloß wurde dabei das Menschenrecht auf Schutz so pervertiert, dass inzwischen jedem, der es bis nach Europa und hier vor allem Deutschland schafft, ein faktisch unbegrenztes Aufenthaltsrecht ermöglicht wird, ohne dass wirklich ernsthaft geprüft wird, ob eine politische oder religiöse Verfolgung im Herkunftsland tatsächlich vorliegt.

Verachtung für die freie Gesellschaft

So geschah es nicht selten, dass die dem Völkermord entkommenen Jesiden in Deutschland wieder auf dieselben islamistischen Schlächter treffen, die ihre Familien ausgelöscht und sie versklavt hatten; mit ihnen gemeinsam fanden sie sich in der Masse der “Asylsuchenden” wieder, in der unterscheidungslos Opfer und Täter, Unschuldige und Mördern vom besten Deutschland aller Zeiten willkommen geheißen wurden. Wer seit 2015 davor gewarnt hatte, dass wir “das” garantiert nicht “schaffen” werden und Deutschland früher oder später eine existenzbedrohende Destabilisierung droht, wurde als rechtsextrem verunglimpft und gesellschaftlich geächtet.

Dabei sind, wie dieser Tage auch dem Blindesten klar werden muss, im Zuge der mehrere Millionen Migranten umfassenden Flüchtlingswellen Hunderttausende gekommen, die unsere freie, gleichberechtigte, säkulare Gesellschaft zutiefst verachten und für die der Islam nicht nur Religion, die man in einem Gotteshaus ausübt, sondern säkular-politisches Programm, ja Lebensinhalt ist. Und die vor allem das Weltbild in sich tragen, dass der Islam überall auf der Welt zu gelten habe, wofür zu kämpfen sei. Dieser Dschihad ist eines der Grundgebote des Islams und je größer der Anteil an Muslimen in einer Gesellschaft ist, umso mehr wird diese Dominanz eingefordert. Wenn es nicht friedlich geht, dann mit Gewalt. Denn Dschihad bedeutet schließlich „Heiliger Krieg“.

Aus allen Wolken gefallen

In Deutschland ist nach Jahren der Verstellung, Anpassung und Scheinintegration durch die ununterbrochene Massenmigration von Muslimen wohl mittlerweile der Kipppunkt erreicht, an dem diese islamische Dominanz nun offen eingefordert wird. Zumal sich die deutsche Gesellschaft als schwach und selbstzerstörerisch präsentiert und die Rassismuskeule am liebsten gegen die eigene Bevölkerung geschwungen wird. Die als “Party-und Eventszene” verharmlosten Horden, die seit Silvester 2015 auf der Kölner Domplatte immer wieder in deutschen Großstädten für schockierende Zustände sorgten, brauchen mittlerweile gar keinen Jahreswechsel oder sonstige Fixpunkte mehr, um hier für bürgerkriegsähnliche Zustände zu sorgen. Vor allem in Berlin zeigt sich, was Deutschland in den nächsten Jahren blühen wird: Wahllose und immer hemmungslosere Angriffe auf alles, was diese Gesellschaft einst zu einer der friedlichsten und wohlhabendsten der Welt gemacht hat.

Und wie reagieren die verantwortlichen Politiker in Bund, Ländern und Kommunen? Sie scheinen aus allen Wolken zu fallen. War man doch seit Jahren damit beschäftigt, die bunte Gesellschaft zu feiern, den Neuankömmlingen alles zu verzeihen und vehement zu bestreiten, dass die gestiegene Gewaltkriminalität, die exorbitant gestiegene Zahl an Messerangriffen, Massenvergewaltigungen und sonstigen schweren Straftaten irgendetwas mit der Zuwanderung vor allem aus islamischen Gesellschaften zu tun hätte. Wer auch nur wagte, diesen Zusammenhang herzustellen, wurde als rassistisch und islamophob verschrien. Die muslimischen Verbände nutzten ihren Einfluss, um jegliche kritische Auseinandersetzung zu verhindern. Und die deutschen Politiker gaben den formvollendeten Bückling und versprachen, den “Kampf gegen Rechts” mit aller Härte zu führen. Vor der realen Gefahr verschlossen sie aus Feigheit die Augen. Niemand wollte seine Karriere gefährden oder gar in den Fokus von Islamisten und ihren linken Kollaborateuren bei der Antifa geraten.

Massengebete als Machtdemonstration

Und nun? Jetzt überschlagen sich die Politiker in ihrer Entrüstung über den nicht für möglich gehaltenen Hass und die Hetze von Muslimen auf deutschen Straßen und geben sich fassungslos und zutiefst schockiert. Gleichzeitig spielen sie den Bürgern Aktionismus und Handlungsfähigkeit vor, wie sie den Wahnsinn, den sie angerichtet haben, angeblich stoppen wollen. Denn es lässt sich nicht mehr verleugnen, was seit Jahren klar war – wenn man es nur hätte wissen wollen oder den stigmatisierten Populisten, “Verirrten” oder “nach rechts Abgedrifteten” einmal zugehört hätte.

Im Zuge der Gräueltaten des 7. Oktober in Israel wurde auf deutschen Straßen die Hamas dafür gefeiert, unschuldige Menschen, darunter viele Kinder, abgeschlachtet zu haben. Horden von Sympathisanten der Hamas demonstrieren in so gut wie jeder deutschen Stadt. Israelische Flaggen werden geschändet, Juden fürchten sich auf deutschen Straßen und Synagogen werden angegriffen. Auch wer sich nicht explizit zur Hamas bekennt, äußert mit der Parole “Free Palestine” letztlich ebenfalls den Wunsch nach Vernichtung des Staates Israel und damit der Heimstatt jüdischen Lebens. Aber in Europa, vor allem Deutschland, richtet sich der islamische Hass nicht nur gegen alles Jüdische, sondern gegen unsere Gesellschaft als Ganzes. Und um auch dem Naivsten zu zeigen, dass das alles sehr viel “mit dem Islam zu tun” hat, wurden Massengebete an symbolträchtigen Stätten ausgeführt; am bezeichnendsten war hier wohl das hundertfache islamische Beten frommer Muslime vor dem Brandenburger Tor, dem Symbol der Deutschen Einheit und der Freiheit. Es war eine schiere Machtdemonstration, eine bewusste Kampfansage an unsere Demokratie: Man will zeigen, wem die Zukunft hier in Deutschland gehört.

Es wirkt wie eine Invasion

Und was setzen wir dem entgegen? Nichts. Glaubt man ernsthaft, dass diese Probleme noch mit friedlichen, rechtsstaatlichen Mitteln zu lösen sind? Ich befürchte, dass das nicht funktionieren wird. Täglich kommen hunderte, womöglich tausende weitere Muslime ins Land, es ist keine Zuwanderung mehr, es wirkt wie eine Invasion. Die meisten sind wehrfähige, kräftige junge Männer mit Gewalt- und teils sogar Kampferfahrungen. Wenn sie sich mobilisieren, wird sie in diesem wehrlos gemachten Deutschland, diesem zivilgesellschaftlichen verweichlichten Stuhlkreisparadies, niemand mehr aufhalten. Die Bundespolizei steht der dauerhaften Einsickerung an den Grenzen genauso machtlos gegenüber wie ihre Kollegen im Dauereinsatz in den Städten. Geltende Gesetze können diesen Wahnsinn nicht stoppen.

Was zu tun wäre, liegt alles auf dem Tisch: Es müssten das Asylrecht verschärft, der Familiennachzug ausgesetzt und die Klagemöglichkeiten gegen ablehnende Asyl-Bescheide eingeschränkt werden. Duldungen dürfte es keine mehr geben, und wer vier Wochen nach einem ablehnenden Bescheid nicht freiwillig das Land verlassen hat, müsste in einem Abschiebezentrum interniert und von dort umgehend abgeschoben werden. Herkunftsländer müssten unter Druck gesetzt werden, kein Geld und sonstige Unterstützung mehr zu erhalten, wenn sie ihre Bürger nicht umgehend zurücknehmen.

Politischer Wille fehlt

Man kann die ganze Last dieses Desasters allerdings nicht auf einzelne Richter und im Alltag auf Lehrer, Behördenmitarbeiter und Polizei abladen. Es müsste politisch rigoros durchgegriffen werden; Moscheen, in denen gegen Ungläubige gehetzt werden, müssten sofort geschlossen werden. Dann müsste das Bürgergeld zeitlich begrenzt werden: Wer nach einem Jahr nicht in der Lage ist, sich selbst zu ernähren , müsste seinen Aufenthaltsstatus verlieren. Die deutsche Staatsbürgerschaft müsste innerhalb einer Bewährungsperiode wieder aberkannt werden können, und das Staatsbürgerschaftsrecht müsste wieder mindestens auf das Niveau der Neunziger Jahre zurückreformiert werden. An den deutschen Grenzen müssten ein durchgehender Grenzschutz wieder eingeführt und allen ohne gültige Visa der Zutritt verweigert werden. Und wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, müsste – im Einklang mit geltender Rechtslage – in Deutschland überhaupt kein Asyl mehr beantragen können.

Nichts davon wird freilich passieren – weil dafür nicht nur der politische Wille fehlt, sondern auch die Mehrheiten. Im Gegenteil wird jeder zaghafte Schritt in die richtige Richtung zerredet und sabotiert. Man muss sich bloß die empörten Reaktionen von SPD und Grünen auf Scholz’ Lippenbekenntnis hin anschauen, “endlich im großen Stil abschieben” zu wollen. Jedoch: Wenn die Politik es nicht schafft, solche harten Maßnahmen durchzusetzen, um die Fluchtbewegungen vor allem aus islamischen Staaten zu stoppen, dann wird dieses Land im Chaos versinken. In sehr naher Zukunft wird der Islam noch dominanter werden – mit allen damit einhergehenden schrecklichen Folgen, die bereits jetzt immer öfter auf unseren Straßen zu sehen sind. Wir waren gewarnt.