Prognosen liegen vor: Deutschland ist 2030 ein armes Land

Erinnern Sie noch an den „Jubelperser“?! Dieser seltsame Typ ist inzwischen etwas in Vergessenheit geraten: Jener jubelnde Proto-Prügler aus dem einst ruhmreichen Persien trat bei uns zum historischen Bildnis im Rudel an. Der Typus des von einer absolut ausgerichteten Herrschaft getrimmten Untertanen mit wenig Gehirn und viel Knüppel gelangte nach Deutschland; Ähnlichkeiten mit Nancy Faesers „Neuem Deutschland“ und ihren fanatischen Anhängern liegen im Auge des Betrachters. Zur nochmaligen Erinnerung: Als „Jubelperser“ wurden rund 150 iranische Staatsbürger mitsamt dem sie begleitenden Staatssicherheitspersonal bezeichnet, welches beim Staatsbesuch des einstigen Schahs Mohammad Reza Pahlavi und seiner Frau Farah Pahlavi am 2. Juni 1967 in West-Berlin auftrat und diesen dort militant begleitete. Es ist ein tragisches Datum.

Im Trubel der Proteste wurde am selben Tag der Student Benno Ohnesorg erschossen – von einem Stasi-Agenten im Berliner Polizeidienst – und im weiteren Gefolge entstand aus den dortigen Protesten westdeutscher Studenten gegen den Schah die sogenannte „außerparlamentarische Opposition“ (APO), welche am Ende den Linksradikalismus in Deutschland hoffähig machen sollte. Man könnte auch von einem späten Triumph der DDR sprechen, denn genau hier hatte der jahrzehntelang Einmarsch der Linken in die bürgerlichen Institutionen seinen Ursprung. Jener Linken die sich mit der Zeit dann auch noch an die Seite jenes fatalen islamistischen Movements stellten, das den Schah stürzen und mit dem Aufstieg des Ayatollah Khomeini – als dessen Nachfolger an der Macht – den politisch-militanten Islam aus dem Mittelalter in die Gegenwart zurückholen sollte.

Überall Rumoren

Das, was die Medien damals zunächst „Prügelperser“ nannten, war in Wirklichkeit ein Debakel im Bereich der inneren Sicherheit bei einem Staatsempfang. Den Staatsgast Pahlavi angemessen vor Protestierern zu schützen, wäre Aufgabe der Berliner Polizei gewesen. Da dieses aber nicht ausreichend gelang, geriet die teils hilflose Polizei zwischen die Fronten – und des Schahs Prügelbande wurde – in Gegenwehr – von der Leine gelassen, um dann teils mit Holzlatten und Knüppeln auf die Demonstranten einzuschlagen. Ein unschönes Bild in jeder Hinsicht. Der „Jubelperser“ gelangte nachfolgend zu lexikalischen Ehren, und auf Wikipedia findet sich demnach die heutige Bedeutung: „Ein bestellter, gekaufter Applaudierer“. Geschichte kann kurios sein. Denn der Schah ist längst vergessen, die Tyrannei des Khomeini zur festen islamischen Theokratie geworden – wie gesagt, in bester Kumpanei mit der damaligen Linken, welche heute regiert und in Ministerien sitzt. Auf den Straßen erleben wir auch heute wieder tausende bezahlte Claqueure einer feisten Regierung, die sich zunehmend autoritär gegen echte Bürgerproteste wehrt, indem sie ihre Gegner als Nazis diffamiert. Doch ein Rumoren ist inzwischen überall zu spüren – denn praktisch alles geht schief im Staate Deutschland.

Man muss an solche skurrilen Szenarien wie vor knapp 57 Jahren in West-Berlin zurückdenken, denn andere Vergleiche zu heute weisen höchstens noch in die 1920er Jahre der Weimarer Republik zurück, will man den aktuellen Krisenwert angemessen bewerben und historisch einordnen. Die heutige Armada der Jubel-Chöre, Jubel-Banden und Jubel-Parteien ist ungleich größer und breiter, als es die handverlesenen Claqeure des feudalen Schahs seinerzeit waren. In Deutschland wird filigran gejubelt – und der würdige Wiedergänger des einstigen „Jubelpersers“ ist heute in gleich etlichen Rudeln anzutreffen, vor allem in den staatsfrommen „Jubelmedien“ im ganzen Land. Diese „Jubelmedien“ machen nun aus Worten Knüppel, welche sich jedem Ansatz für mögliche Kritik an der Obrigkeit und der dahinter stehenden linksgrünen Dominanz im Land direkt zuwenden und ihn textlich niederknüppeln. Doch, wie einst beim Schah: Druck erzeugt Gegendruck – und was auf gekauftem Jubel aufbaut, das hält niemals ewig.

Showdown der Jubelmedien

So erleben wir derzeit einen interessanten Showdown der Jubelmedien im Kampf gegen die Realität, die tatsächliche Entwicklung und die anwachsende negative Stimmung im Lande: „It’s the economy, stupid“, möchte man wieder einmal den realitätsfernen Idioten zurufen, denn rund um Wirtschaftsdaten und -nachrichten, um ökonomische Fakten und klare Prognosen tobt eine wahre Schlacht um die Deutungshoheit beim Blick auf den Zustand der deutschen Wirtschaft in ihrer Gesamtheit, und das in jedem relevanten Detail. Wenn mal eben Traditionsmarken wie Miele hier den Laden dicht machen, um ihn in Polen oder anderswo neu zu eröffnen, wenn VW verschämt zugibt, dass man im türkischen Anatolien große Werkshallen schon mal bereitstehen hat, wenn Marktforscher aktuell eine weitere Zunahme der Insolvenzen um 30 Prozent befürchten und wenn unser Land das einzige mit einem Minuswachstum aller Industrieländer ist: Dann helfen die propagandistischen Meinungsknüppel der bestellten Jubelmedien auch nichts mehr.

Dabei wird die demoskopische Dichte und die belegbare Datenfülle zusätzlich immer enger, gegen die am Ende auch keine noch so aufgeputschte “Haltung gegen rechts” mehr ankommt. Wenn ringsum alles einzustürzen droht, lässt sich nur nur noch immer verblendeterer Dreistigkeit jubeln. Und genau das geschieht jetzt. Stellvertretend für jubelnden Blödsinn mag die folgende Notiz sein – eine offenbar kollektiv beschlossene Lüge, welche zur allgemeinen Verbreitung durch und an Gleichgesinnte Promoter der Ampel-Obrigkeit gedacht war und ist: „2024 dürfte die deutsche Wirtschaft dann zu einem moderaten Realwachstum zurückkehren, mit leicht anziehenden Quartalsraten ab dem Frühjahr. Vor allem eine Wiederbelebung der privaten Kaufkraft, die den Konsum im Jahresverlauf anschieben wird, stützt die Konjunktur.“ Nachrichten aus Jubelpersien! Das Volk blickt entsetzt auf Strom- und Heizrechnungen, frustriert in den leerer werdenden Warenkorb beim Discounter, verzichtet zunehmend auf den Jahresurlaub, den Besuch beim Italiener oder Griechen, Rentner greifen immer öfter zum billigen Hunde- oder Katzenfutter aus Dosen, das sie gegen ihre gesammelten Pfandflaschen eintauschen und in den Tierheimen stapeln sich tausende von armen, verlassenen Haustieren, da sich viele Herrchen oder Frauchen die Nahrung für sie gar nicht mehr leisten können; die „Tafeln“ können der Nachfrage nicht mehr Herr werden, und auch die Zahl der Obdachlosen steigt und steigt.

Durchbrechen der Wahrheit

Auch wenn im Oberdeck der Titanic noch gefeiert wird: Der Kahn säuft ab. “Wiederbelebung der privaten Kaufkraft?” Von wegen… my ass! Wenn mediales Jubeln irgendwie hirntot wirkt, gedeihen die Durchhalteparolen. Tatsache ist, beim Blick Richtung Frühling und Sommer, dass der Jubel für die „tolle“ Wirtschaftspolitik unter Klimaminister Habeck und den von Jubelmedien vergötterten Grünen (“den Aufbruch leben“) in der Praxis einem Scheiterhaufen gleicht. Nicht nur die Bauernaufstände künden vom Existenzkampf ganzer Branchen; eine sich anbahnende Massenarbeitslosigkeit scheint unaufhaltsam – gegen die noch mehr als “Fachkräfte” verbrämte Importarbeitslose und künftige Bürgergeldbezieher hereingeholt werden. Früher oder später aber wird die unvermeidlich in Gang gesetzte Entwicklung das linksgrüne Planwirtschaftsmodell der vollkommen falschen Akzente und katastrophalen Fehlentscheidungen endgültig zum Einsturz bringen und seine Urheber unter sich begraben. Schon jubeln erste linientreue Medien merklich verhaltener und gehen auf Distanz; klar: Bei soviel Krise geht es plötzlich auch um die Kohle des Chefredakteurs und die Strom- und Tankrechnungen der Redakteure. Job-Abbau? Das Wort mögen auch Jubelmedienmenschen nicht. Wahrer Kaufkraftverlust trifft alle.

Und so bricht nun an allen Ecken und Enden ein Stückchen Wahrheit hervor, stellt die Realität den Fuß in die Tür – denn eine der interessantesten Prognosen der Ökonomen wurde bislang eher geflissentlich übersehen. Aber die „Frankfurter Allgemeine“ hat denn doch aufgepasst (dieses Blatt scheint sich in jüngster Zeit wieder häufiger zu besinnen, dass es einst einmal eine ernstzunehmende liberal-konservative Zeitung war, bevor das Merkelmonster kam)… denn eine wunderschöne Headline haut der Regierung die Wahrheit ins dreiste Gesicht: „Grüner, aber ärmer?“ Hier stößt man sich nur am falschen Satzzeichen, denn ans Ende gehört kein Frage-, sondern ein Ausrufungszeichen. Im zugehörigen Artikel gibt’s eine Abreibung, die sich gewaschen hat: Von einem ernüchternden Fazit der Ökonomen ist da plötzlich die Rede. Endlich mal keine „Jubelexperten“ geben hier zu Protokoll, dass Deutschland „seinen Emissionszielen näher komme“ (bitte nicht lachen!) – „aber das Produktionspotential dürfte am Ende des Jahrzehnts mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas niedriger sein als in einem Szenario ohne Energiewende.“ Und dann, Achtung, das finale furioso, absolutes Jubelverbot: „Statt die Früchte des ‘grünen Wirtschaftswunders’ zu ernten, das der Kanzler erwartet, könnte Deutschland 2030 trotz erheblicher Investitionen ärmer dran sein.“ Ausgejubelt!