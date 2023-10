Putzig: Jung-Grüner Dzienus will Elon Musk “enteignen”

Gewohnt größenwahnsinnig und fanatisch präsentierte sich einmal mehr der Sprecher der Grünen Jungkommunisten, Timon Dzienus, der auf Twitter / X, der Plattform Elon Musks, just dessen freigeistige und geradezu erfrischend rebellische Meinungsäußerungen der letzten Woche reflexartig kommentierte – und zwar ganz so, wie dies für die wahren geistigen Erben des Faschismus in diesem Land gehört: Musik sei eine “Gefahr für die Demokratie” – und er gehöre “enteignet“. Einmal mehr präsentiert Dzienus hier uns einmal das totalitäre Gesicht, das tatsächlich hinter dem gutmenschlichen Getue der Grünen steckt. Mein Kollege Jason Ford kommentierte dazu auf Facebook treffend: “Gibt es eigentlich schon einen ‘alternativen Duden’, in dem die üblichen Politikerfloskeln (wie “Gefahr für die Demokratie”) in echtes Deutsch übersetzt werden?” Und er ergänzt, dass Dzienus selbst so weit davon entfernt sei, ein “Demokrat” zu sein, dass es an Lächerlichkeit grenze. Wenn Politiker von einer “Gefahr für die Demokratie” sprächen, meinten sie in der Regel eine Gefahr für ihre Agenda.

Genau das ist der Punkt: Die wahren Antidemokraten sind heute jene, die den zulässigen Korridor des Denk- und Sagbaren ebenso wie die Definition, was “Demokratie” ist, immer weiter verengen. Mutmaßlich mangels Bildung, erst recht historischer, schnallt ein Dzienus gar nicht, dass sein Verständnis von Demokratiebedrohung exakt jenem entspricht, das auch von den Herrschenden in der DDR zur Brandmarkung und Verfolgung von Systemgegnern gepflegt wurde. Im Falle von Elon Musk ist das linke Plärren nach sofortiger Verstaatlichung und hartem Durchgriff der am liebsten allmächtigen Politik besonders drollig. Denn würde Musk umgekehrt so ticken wie ein Dzienus, würde er diesen sogleich von Twitter schmeißen – was er aber nicht tut, gerade weil er Kontroverse und Debatte auf der linksgekaperten Plattform seit Übernahme der Aktienmehrheit restauriert hat.

Marionette im Dienst der Agendasetter

Umgekehrt aber würde ein “kleiner Pisser” (so die noch freundliche Zuschreibung eines Kommentars) der Hauptstadtblase den Boss ausgerechnet des Kurznachrichtendienstes, über den er seine erbarmungswürdigen junggrünen Ergüsse absondert, “enteignen“, wenn er nur könnte. Es hängt für den miesepetrigen Timon wahrscheinlich zu hoch, dass Musk nicht nur aufgrund seiner breitgestreuten finanziellen Unabhängigkeit, sondern auch als nichtdeutscher Großunternehmer gar nicht enteignet werden könnte. Schon gar nicht in den USA.

Dasselbe gilt übrigens auch für die anderen milliardenschweren Puppenspieler der NGO-Stifter und Big-Tech-Investoren, die listenreich und absichtsvoll Dzienus’ klimakriminelle Kumpels von der letzten Degeneration finanziell pampern. Oder in Impfstoffe investieren. Oder Schlepperschiffe und Migrationsbewegungen alimentieren: Oder sich Politiker und supranationale UN-Gremien wie Klimpergeld in der Hosentasche einkaufen. Mit diesen Plutokraten hat der Jung-Grüne freilich keine Probleme und ruft deshalb auch nicht nach deren Enteignung – liegen sie doch voll auf seiner Agendalinie (treffender gesagt, gehört er selbst doch zu den gehirngewaschenen Opfern eben dieser globalistischen Mindsetter, die in ihrem Sinne als Spalter und Marionetten fungieren). Abgerichtet, wie er in seiner mentalen Schlichtheit ist, bellt ein Dzienus daher umso lauter gegen Musk, je mehr der sich dem doktrinäre Kartell in Deutschland und der Migrationsindustrie insgesamt kampflustig entgegenstellt und auf das salonlinke Establishment defäkiert. Und es macht in der Tat Spaß, dieses zum Jaulen zu bringen.