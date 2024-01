Remigration: In Deutschland keine überfällige rechtsstaatliche Praxis, sondern “Unwort”

Dieses Land ist lost, so lost, so dermaßen hoffnungslos verloren, dass die einzige Frage nur noch die ist, wann der point of no return endgültig erreicht ist, ab dem – und zwar nicht einmal mehr durch Notwehrmaßnahmen – eine Rettung nicht mehr möglich ist. Was den fortlaufenden de-facto-Bevölkerungsaustausch durch Zersetzungsmigration anbetrifft, so schließt sich in Deutschland aktuell ein Zeitfenster. Denn viel Gelegenheit zum Umsteuern, ohne die ganz große Katastrophe eines früher oder später drohenden Bürgerkriegs oder blutigen “clash of civilization“, bleibt nicht mehr, und schon jetzt wäre fraglich, ob politische Gegenmaßnahmen, wie sie derzeit nur eine Partei anstrebt, überhaupt noch rechtzeitig kämen für eine friedliche und rechtstaatliche Lösung. Angesichts kollabierender Kommunen, explodierender Gewalt und erreichter irreversibler demographischer Kipppunkte erscheint dies mehr als optimistisch. Fakt hingegen ist: Wenn nicht der Zustrom an prekären Problemmigranten ohne “Integrations”- oder Sozialprognose endlich gestoppt wird UND gleichzeitig die Rückführung derer startet, deren Aufenthalt in Deutschland eigentlich keine rechtliche Grundlage hat, dann wird diese Bundesrepublik, die 2024 ihr 75. Bestehen feiert, nicht mehr lange existieren.

Nicht nur Menschen beim privaten politischen Austausch in Potsdamer Villen haben dies erkannt, sondern auch eine wachsende und längst mehrheitliche Zahl der Deutschen sieht es insgeheim so und weiß, dass die Sanduhr abläuft. Doch dieser Staatsapparat ist einer linksgrünen Sekte in die Hände gefallen, die mit Deutschland nichts anzufangen weiß, als es zum Gegenstand eines destruktiven historischen Großexperiments zu haben, das Identität, Wohlstand und Zukunft seiner Menschen gezielt ruiniert – und diese Sekte besitzt Zugriff auf die Massenmedien, auf die mächtigen installierten Organisationen der “Zivilgesellschaft” und (noch) auf das Gewaltmonopol und ist entschlossen, es gegen seine eigenen Bürger zu wenden – die als “rechts” und “antidemokratisch” etikettiert werden, sobald sie für ein Ende der kollektiven Trance, der schrecklichen großen Lügen und der erbarmungslosen, als kontraintuitiv und grundfalsch erlebten, aber nicht zu stoppenden Propaganda eintreten.

Umframing von Vokabeln

Statt einen inhaltlichen Austausch zuzulassen, wird gelogen; werden Exempel der Abstrafung und Kriminalisierung statuiert; wird die Migrationsdebatte maximal verunsachlicht. Neueste Masche: Das Schlüsselwort “Remigration“, einst ein wie “Migration” rein deskriptiver und nichtnormativer Begriffe, wird nun – wie bestellt, passend zu wohlabgestimmten Just-in-time-Verbotsforderungen gegen die AfD – zur “von der neuen Rechten besetzten” oder “braunen” Vokabel geframed. Bevor sie in der Öffentlichkeit als völlig legitime politische Forderung verstanden wird, erklärt man sie auch schon zum “Unwort des Jahres” – des Jahres 2023, wohlgemerkt, obwohl das Wort da noch überhaupt noch keine Verbreitung und schon gar keine “populistische” Konnotation hatte; die kam erst Mitte Januar 2024 mit den “Correctiv”-Märchen über angebliche “Deportationspläne” auf.

Interessanterweise hatte sowohl bei Scholz’ angeblicher “Abschiebeoffensive” vor bereits knapp einem Jahr und dann erneut vor drei Monaten als auch im Fall der den taktisch bei der AfD abgekupferten CDU/CSU-“Kehrtwende in der Migrationspolitik” , die letztlich genau das bedeuten – Remigration -, niemand von einem “Unwort” gesprochen; vermutlich auch deshalb, weil diese (leider zutreffend) als reine Lippenbekenntnisse, als aktionistische Show ohne praktischen Handlungswillen erkannt worden waren. Eine gestrige Pressekonferenz der CSU jedoch, in der Söders „Masterplan Migration“ vorgestellt wurde, ist insofern bemerkenswert, als diese zeitgleich zur AfD-Stigmatisierung exakt erneut die Forderungen aufgreift, die eben diese AfD seit Jahren erhebt.

Abgekupferte Forderungen

Christoph Maier, parlamentarischer Geschäftsführer und remigrationspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag (ja, diesen so benannten Aufgabenbereich gibt es tatsächlich ebenfalls schon viel länger, als Linke ihr neues Pfuibäh-Wort fanden!) , erklärt dazu: „Wir begrüßen es, dass sich die bayerische Staatsregierung so intensiv am Programm der AfD bedient. Ministerpräsident Söder zeigt sich einmal mehr als politischer Wendehals und fordert plötzlich eine Reform des Asylgrundrechts, eine Offensive bei der Rückführung von ausländischen Straftätern und die Einrichtung von Ausreisezentren. Das sind lupenreine AfD-Positionen, die die Staatsregierung bislang immer zurückgewiesen hat.”

Das ist objektiv eine Tatsache: Sowohl die Forderung nach der Einführung von Bezahlkarten für Asylbewerber, die Streichung von Bargeldausgaben an ukrainische Flüchtlinge als die Beendigung der Verramschung des deutschen Passes sind originäre Forderungen der Schwefelpartei, deren Name echte “Demokraten” nicht im Munde führen wollen. Maier: “Es wäre angemessen, wenn der Ministerpräsident zugeben würde, wo er seinen ‚Masterplan‘ abgekupfert hat. Stattdessen versucht er, durch Hetze gegen die AfD von unserer geistigen Urheberschaft abzulenken.” Vor allem die auch von Söder dankbar nachgeplapperte infame, Lüge, die AfD wolle deutsche Staatsbürger “millionenfach ausbürgern” oder Menschen “deportieren”, sei eine Beleidigung der stärksten Oppositionspartei.

Alles richtig; Fakt ist allerdings: Für politische Urheberrechtsfragen, Intrigen und Geplänkel dieser Art bleibt Deutschland keine Zeit mehr. Es muss gehandelt werden, und zwar sofort – sonst geht dieses Land zum Teufel mit allem, was in den Jahrzehnten seit Kriegsende aufgebaut wurde.