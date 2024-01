Schonungslose Corona-Aufklärung in der Slowakei – gezielte Vertuschung in Deutschland

Während in Deutschland nach wie vor alles getan wird, um die katastrophalen Folgen des Corona-Regimes zu vertuschen, hält der sozialdemokratische slowakische Premierminister Robert Fico an seinem Aufklärungskurs fest. Vergangene Woche hielt er eine eindrucksvolle Rede im Parlament, in der er mit der konservativen Vorgängerregierung abrechnete. Mit Bezug auf Statistiken über die Sterblichkeit warf er ihr völliges Versagen vor, weshalb 21.000 Tote zu beklagen seien. Es habe Millionen nutzloser Käufe von Impfstoff gegeben und wegen der Geheimhaltung der Impfverträge werde man „einfach nie die Wahrheit darüber erfahren, welche Rolle die pharmazeutischen Unternehmen gespielt haben“. Mit Pfizer seien geheime Geschäfte in unbekannter Höhe und zu unbekannten Bedingungen gemacht worden. Die slowakische Öffentlichkeit brauche nun endlich „eine Antwort auf die Frage, was es mit den Impfungen auf sich hat, warum die Menschen mit verschieden experimentellen Impfstoffen geimpft wurden, ohne dass es irgendwelche Tests gab“. Deshalb kündigte Fico den Aufbau eines eigenen Sekretariats zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen an. „Wir werden der slowakischen Öffentlichkeit erklären, was zur Hölle während Covid passiert ist“, so der Premier.

In Deutschland passiert hingegen das exakte Gegenteil von dem, was in der Slowakei einsetzt: Hier tritt das Karl Lauterbachs Bundesgesundheitsministerium unterstehende Paul-Ehrlich-Institut (PEI) seine Aufklärungspflicht weiterhin mit Füßen – und agiert weiterhin als faktischer Komplize bei der Vertuschung der Impfschäden und der skandalösen Zulassung der mRNA-Vakzine. Dies wurde gerade wieder beim jüngsten Versuch deutlich, die Enthüllungen zu DNA-Verunreinigungen der Vakzine in Zweifel zu ziehen. Zur Erinnerung: Bereits vor einem knappen Jahr hatte der US-Forscher Kevin McKernan entdeckt, dass die Impfstoffe weit über die zulässigen Grenzwerte hinaus mit DNA-Resten verunreinigt waren.

Testergebnisse der Hersteller nachgebetet

Andere Wissenschaftler bestätigten dies seither mehrfach, auch in Deutschland, und erbrachten den endgültigen Nachweis, dass die Gefahren durch die Impfungen real sind und diese tatsächlich zu schwersten Gesundheitsrisiken, unter anderem einem stark erhöhten Krebsrisiko, führen können. Trotzdem werden diese Gefahren der breiten Öffentlichkeit vorenthalten. Ein zaghafter Bericht des “Mitteldeutschen Rundfunks” (MDR) über die Verunreinigungen wurde kurz nach der Ausstrahlung – offensichtlich auf erheblichen Druck der Politik hin – aus der Mediathek entfernt. Parallel dazu beharrte das PEI, das für die Überwachung der „Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit“ von Impfstoffen verantwortlich ist, weiter strikt auf der Unbedenklichkeit der Vakzine. Zu den nicht abzustreitenden Studienergebnissen wird lediglich eingeräumt, dass eine “geringe Menge an DNA” aus dem Herstellungsprozess in den Stoffen zu finden sei, diese liege jedoch unterhalb des zugelassenen Grenzwertes.

Mit dieser Aussage betet das PEI jedoch einfach nur die Testergebnisse der Hersteller nach, und versucht nach bewährtem Muster, den kritischen Wissenschaftlern die Glaubwürdigkeit abzusprechen: Die Ergebnisse der Arbeiten von McKernan und der anderen Forscher seien “nicht valide”, so das PEI. Dem haben mehrere ausgewiesene Fachleute im Magazin „Cicero“ jedoch ausdrücklich und fundiert widersprochen. Offensichtlich versucht das PEI also weiterhin, ganz im Sinne seines Dienstherrn Karl Lauterbach und der Pharma-Lobby, das epochale Impfdesaster mit fadenscheinigsten Vorwänden unter den Teppich zu kehren. Dies wird jedoch nicht mehr gelingen… denn allzu klar und erdrückend ist Beweislage, die Fälle von Impfschäden und negativen Folgen dringen mittlerweile immer massiver nach außen. Es besteht am Ende also doch noch Hoffnung, dass die Verantwortlichen und Komplizen dieses Menschheitsverbrechen eines Tages doch noch zur Rechenschaft gezogen werden.