Schrumpfen ist alles: Von Habeck lernen heißt siegen lernen

Neues von der “Agora Energiewende”: Die Klimalobbyisten jubeln, dass Deutschland so wenig CO2 verursache wie seit 70 Jahren nicht mehr. Die “Welt” schreibt: “Der Rückgang der CO₂-Emissionen war erwartet worden, nachdem die Bundesnetzagentur zuvor mitgeteilt hatte, dass 2023 weitaus weniger Strom aus Kohle erzeugt wurde. Hinzu kommen laut Agora krisen- und konjunkturbedingte Produktionsrückgänge der energieintensiven Industrie. Auch der “Wirtschafts- und Klimaschutzminister” ist ganz aus dem Häuschen: „Der Energiebereich liefert wirklich!“, so Robert Habeck im “Bayerischen Rundfunk.”

Aha. Robert, was hat “der Energiebereich” bitte “geliefert”? Deutschlands Energieerzeugung war laut Electricity Maps 2023 mit durchschnittlich 431 Gramm Emissionen pro Kilowattstunde der “dreckigste” Sektor (wenn man denn so tun möchte, als sei CO2 irgendwie “Müll”, was eigentlich blanker Unsinn ist) – noch hinter Polen und Tschechien. Lustig ist auch, was Habeck zum Solarausbau zu sagen hat: Diese gehe “durch die Decke“, und auch bei der Windkraft gingen “die Genehmigungszahlen steil nach oben”: Obwohl der Solarausbau tatsächlich zunahm und mehr als eine Million Anlagen (!) hinzukamen, ist die Erzeugung aus Solar um 0,1 Prozent zurückgegangen, und zwar schlicht aufgrund des Wetters: Man kann halt schlecht mit Flatterstrom planen.

Die grüne Planungskommission hat immer Recht

Was aber irgendwie noch komischer – soll 2023 doch das heißeste Jahr seit gefühlt 3.247.890.345 Millionen Jahren gewesen sein soll; müsste man bei all den Hitzewellen und Dürreperioden nicht annehmen, dass die Sonne gerade in so einem Jahr ordentlich scheint und daher wenigstens die Solarausbeute steigt? Oder haben all die Schwurbler und Leugner, denen der vergangene Sommer äußerst kalt und nass vorkam, vielleicht doch recht? Ach was! Das muss wohl so sein. Mehr Anlagen, heißestes Jahr aller Zeiten, aber der Output aus Sonnenenergie geht zurück. Egal! Die grüne Planungskommission hat immer Recht!

Aber immerhin sind ja die Genehmigungszahlen für Windkraftanlagen so steil nach oben gegangen, laut Robert… Erwähnen wir deshalb besser nicht, dass der tatsächliche Ausbau der Windkraft mit 2,3 Gigawatt installierter Leistung erneut meilenweit entfernt von den 7-10 Gigawatt sind, die ihr euch eigentlich als jährliches Ausbauziel gesetzt habt und die benötigt werden, um die “Energiewende” zu schultern. Euer Plan läuft euch davon. Aber auch das muss wohl so sein.

Steigende Kosten als einziger Effekt

Die “Welt” weiter über Habeck: “Entsprechend werde nun weniger Kohle verbrannt.” Äh… ja. Oder es wird einfach weniger Kohle verbrannt, weil die Deindustrialisierung wirkt und der Gesamtstromverbrauch aufgrund eurer wirtschaftszersetzenden Maßnahmen zurückging, und weil ihr – vielleicht noch entscheidender – mit Beginn des Jahres 2023 den CO2-Preis auf die Kohleverstromung ausgeweitet habt, so dass es seitdem rentabler ist, Strom aus dem Ausland zu importieren. Obwohl dies technisch gesehen völlig unlogisch ist – weil man ein Prozent der eingespeisten Leistung pro 100 Kilometer Stromübertragung verliert. Wenn man jetzt nicht gerade vom drohenden Weltuntergang überzeugt ist, erkennt man darin vor allem einen Effekt: Steigende Kosten.

Habecks eigene Bundesnetzagentur hat ihn gerade erst vor zwei Wochen öffentlich blamiert, als sie verkündete, dass das mit dem Kohleausstieg bis 2030 nichts werden wird. In welcher Welt lebt dieser Mensch eigentlich? Was der Energiebereich infolge solcher und zahlreicher weiterer “Späße” also tatsächlich geliefert hat, ist vor allem eine Verdopplung der Netzentgelte für 2024, die wir als Verbraucher zu schultern haben. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank dafür, Robert!

Ein Witz

Besorgt äußerte sich Habeck laut “Welt” übrigens auch noch wegen des Produktionsrückgangs der deutschen Wirtschaft: „Natürlich, ohne Frage, wir haben im letzten Jahr zu wenig produziert, beziehungsweise die Wirtschaft ist zu schwach gelaufen“. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: “Wir haben im letzten Jahr zu wenig produziert.” Das sagt der deutsche Wirtschaftsminister – der uns zum letzten Winter wörtlich verkündet hat, dass wir weniger produzieren sollen. Nein, Robert: Die Wirtschaft ist nicht schwach gelaufen. Die Wirtschaft in Deutschland wird und wurde systematisch beschädigt. Es gibt keine Investitionssicherheit, es gibt keine Energiesicherheit – und günstig ist das alles schon gar nicht.

Das passt zum ganzen Land: Es gibt keine Leistungskultur, keine wirtschaftlichen Anreize und Perspektiven; der Zustand der Infrastruktur, egal ob Straßen und Brücken oder digital, ist ein Witz. Das Bildungsniveau nimmt ab; fähige Leute wandern aus. Wir haben eine regierende “Degrowth”-Sekte mit Betonsozialisten wie Esken als Regierungsparteien – und der zuständige Minister erzählt uns was von “die Wirtschaft läuft schwach“. Nein, sie läuft nicht schwach… sie humpelt nur noch, nachdem ihr die eigene Regierung in beide Knie geschossen hat. Das hinzukriegen ist tatsächlich sogar sehr beachtlich und verdient Anerkennung.

Robert, wenn du mir jetzt wenigstens erklären würdest, welchen Effekt das viele eingesparte CO2 genau hatte, wäre ich dir sehr dankbar. Wird der 7. August 2069 in Grönland um 0,0047°C kälter werden infolge dieses Erfolgs? Was sagt denn das Modell deines Vertrauens? Come on! Ich will mich wenigstens moralisch gut fühlen können, wenn ich mir diesen Wahnsinn inhaltlich vor Augen führe!