Skandal um Eliten-Impfbefreiung in Neuseeland: Wann setzt in Deutschland die Aufarbeitung ein?

Tapfer fordern trotz eklatanter Rückschläge (wie der zu erwartenden Löschung der MDR-Impfschäden-Dokumentation) auch immer mehr Vertreter der “nichtalternativen” Journalistenschar eine Aufarbeitung des gigantischen Corona-Impfskandals. Aktuell etwa Michael Andrick in der “Berliner Zeitung”, der unter dem Titel “Spike-Schäden als Tabu-Thema: Die Diskussion ist überfällig” unter anderem schreibt: “Aus Neuseeland hören wir, dass Jacinda Ardern, damals Zero-Covid-begeisterte Premierministerin, gegen Schweigezusage für 11.005 Beamte Impfbefreiungen gewährte. Was könnte eine Regierungschefin zu einem so ungewöhnlichen Schritt veranlassen?”

Und weiter heißt es da: “Die deutsche Übersterblichkeit beginnt erst 2021 mit der Impfkampagne und steigt mit ihrer Ausweitung, wie in zahlreichen anderen Ländern auch. Zu sagen, die mRNA-Impfstoffe hätten massenhaft Leben gerettet, ist deshalb – und angesichts fehlender Übersterblichkeit im Jahr der frühen, relativ gefährlichen Virusvarianten – unplausibel. Wieso findet zu diesem Widerspruch keine ernsthafte Diskussion statt?”

Abgebrüht und gewissenlos

Hier wir es also auch für das Publikum der deutschen Mainstreammedien nochmal schwarz auf weiß: Jacinda Ardern gab tausenden Regierungsbeamten eine Befreiung von der Pflicht zur Wunderbrühe und ließ darüber Stillschweigen vereinbaren – zwang aber gleichzeitig ihre Bevölkerung großflächig dazu, den Shot zu nehmen, den sie ihren Mitarbeitern ersparte. Tja… was könnte eine Regierungschefin wohl dazu veranlassen? Vielleicht das Wissen darüber, dass der Mist doch nicht ungefährlich – ist bei absoluter Ignoranz gegenüber dem Wohlergehen der eigenen Bevölkerung?

Überlegt euch mal, was für ein abgebrühter Mensch man sein muss, um so etwas gewissenlos durchzuziehen: In die Kameras erzählst du, wie toll das Zeugs ist, und hintenrum sammelst du die Schweigevereinbarungen ein. Wem dienen diese Leute, wenn es offensichtlich wohl nicht die eigene Bevölkerung ist, die man bereitwillig in die Spritze laufen ließ und weiterhin lässt? Keiner dieser Verbrecher musste sich vor Gericht verantworten. Erst recht nicht in Deutschland, wo mit Karl Lauterbach noch immer einer der skrupellosesten Impflobbyisten als Gesundheitsminister sein Unwesen treiben darf. Für mich ist das alles immer noch der absolute Wahnsinn.