SPD-Parteitag: Mit Vollgas Richtung Untergang

Die SPD möchte mit ihrem Parteitag in Berlin die Weichen für die Zukunft der Partei stellen. Die einst so stolze Volkspartei rangiert in Umfragen mittlerweile nur noch als viertstärkste Kraft hinter CDU, AfD und Grünen. Die Wähler laufen ihr in Scharen davon. Warum sollte man die SPD auch noch wählen? Diejenigen, die sich die Realpolitik eines Willy Brandt oder Helmut Schmidt wünschen, wählen CDU oder noch eher gleich AfD – und all die, die das linksgrüne Wolkenkuckucksheim wollen, wählen lieber das Original: Die Grünen. Und die Stammwähler, die seit jeher SPD wählen, weil sie das schon immer gemacht haben, sterben allmählich aus. Die wenigen Jungen, die dann noch nachkommen, haben so weltfremde, linke und woke Ansichten, dass auch dem Letzten klar wird, dass von dieser SPD auch zukünftig keine vernünftige Politik zu erwarten sein wird. Deswegen steht sie bei nur noch historisch niedrigen 14 Prozent in aktuellen Umfragen – es geht stramm Richtung Splitterparte.

Auch das Programm des Parteitags lässt jegliche Hoffnung zerplatzen, dass es eine Trendwende beim Niedergang der Partei geben wird. Zumal das “Duo infernale”, Lars Klingbeil und Saskia, Esken die Partei weiterführen wird. Beide sind Garanten dafür, dass es sicher nicht besser wird. Das Programm des Parteitags besteht aus fast 900 Seiten Anträgen von Landesverbänden, Kreisverbänden, Arbeitsgemeinschaften, die fast alle einen stärkeren Linkskurs der Partei fordern. Vor allem beim Thema Migration lesen sich die Anträge wie ein Manifest des Grauens: Da fordern die Jusos unter dem Motto „Kein Mensch ist illegal“ die Abschaffung jeglicher Grenzkontrollen und das Recht von Geflüchteten, sich das Land aussuchen zu dürfen, in das sie einwandern möchten.

Aneinanderreihung von Hirngespinsten und Utopien

Aber nicht nur die Jusos ignorieren, dass gerade Deutschland schon längst mit der Migration überfordert ist: Der Landesverband Berlin stößt ins gleiche Horn und fordert „keine Festung Europa“. Das EU-Asylrecht dürfe nicht “zum Nachteil der Schutzsuchenden geschwächt werden“, heißt es weiter, und wieder einmal wird geschwafelt von der “Koalition der Willigen” unter den EU-Ländern, auf die die Geflüchteten verteilt werden sollen. Dumm nur, dass es in der gesamten EU mittlerweile kein “williges” Land mehr gibt außer Deutschland.

Dann gibt es eine Vielzahl weiterer Anträge – unter anderem vom „Arbeitskreis Migration und Vielfalt“, von den “SPD-Queers”, den SPD-Juristen und verschiedeneren Kreisverbänden, die allesamt in irgendeiner Form die nochmalige Ausweitung der Migration und/oder noch leichteren Familiennachzug und so weiter fordern. Es ist eine einzige Aneinanderreihung von Hirngespinsten und Utopien, die mit der Realität in unserem Land nichts zu tun haben. Der SPD-Vorstand sieht sich aufgrund des großen Drucks der Parteibasis anscheinend gezwungen, sich ebenfalls gegen die zarten Bemühungen der Ampelregierung zu positionieren, die Migration zumindest etwas zu begrenzen müssen: In seinem Leitantrag zur Migration, der als „Kompromiss“ dienen soll, fordert der SPD-Parteivorstand nämlich, jeglichen realpolitischen Tendenzen, die unkontrollierte Migration einzudämmen, einen Riegel vorzuschieben.

Asyl als Schutz auf Zeit

Dieser Antrag beginnt mit der vermeintlichen Feststellung “Deutschland ist ein Einwanderungsland”. Schon diese Behauptung ist schlichtweg falsch. Nur weil das Recht auf Asyl missbraucht wird, um eine millionenfache Zuwanderung aus meist islamischen Gesellschaften zuzulassen, ist Deutschland noch kein Einwanderungsland. Das Grundgesetz sieht keine Einwanderung vor – lediglich das Recht auf Asyl. Dies sollte ein Schutz auf Zeit sein und war nie gedacht als Einfallstor für millionenfache Migration in unsere Sozialsysteme. Zumal jeder dieser Migranten, die diese Systeme als vorgebliche “Asylbewerber” ausnutzen, aus sicheren Drittstaaten und somit illegal über die Grenzen zu uns gelangt ist – womit alleine schon kein Recht auf Asyl mehr gegeben wäre. Seit 2015 verstoßen alle Regierungen gegen das Grundgesetz, und es wäre mehr als an der Zeit, alle seitdem politisch Verantwortlichen juristisch dafür zu belangen. Das ist natürlich frommes Wunschdenken.

Aber zurück zum Leitantrag der SPD: Man will eine „Aufnahmegesellschaft ohne Ressentiments und Rassismen und gleiche Chancen für alle Menschen“. Welch ein blühender Blödsinn! Das Grundgesetz sichert genau das bereits zu – dafür braucht es ganz sicher keinen Antrag der SPD. Fakt ist allerdings, dass eine Integration in die deutsche Aufnahmegesellschaft kaum noch stattfindet: Es entstehen überall Parallelgesellschaften, die Zuwanderung findet vor allem in das Sozialsystem statt; die Kriminalität explodiert, und in deutschen Schulen herrschen miserable Zustände, da in vielen Klassen eine Bildungs- und Wissensvermittlung nicht mehr möglich ist, weil kaum ein Kind mangels Sprachkenntnissen noch in der Lage ist, dem Unterricht zu folgen.

Unerträglicher Realitätsverlust

Die Kollateralschäden der unkontrollierten Zuwanderung werden im SPD-Leitantrag gänzlich ignoriert. Man spricht statt von Überforderung verniedlichend davon, dass Kommunen „an einigen Stellen an die Belastungsgrenze geraten“. Migration wird hier ausschließlich positiv, als Bereicherung und “Vielfalt”, propagiert; Probleme der Migration werden ignoriert. Man will eine Ausweitung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzbedürftige, keine Asylverfahren an den EU-Außengrenzen, die Ausweitung der sogenannten Seenotrettung. Abschiebungen soll es am besten gar nicht mehr nur noch in Ausnahmefällen geben. Für jeden klar denkenden Menschen sind soviel Ignoranz und Realitätsverlust kaum mehr zu ertragen.

Das bisherige Totalversagen der Ampelregierung bei der Bekämpfung der Migration, namentlich von Bundeskanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser, das zu0 – wenn auch widerstrebenden – wachsweichen Entscheidungen wie punktuellen Grenzkontrollen führte, war der SPD-Basis schon zu viel. Der Antrag der SPD-Führung um Saskia Esken und Lars Klingbeil widerspricht den eigenen Mitgliedern der Bundesregierung, die die katastrophalen Folgen der millionenfachen Migration für das Land nicht mehr gänzlich ignorieren können.

Muss Scholz künftig auch noch gegen die eigene Parteibasis regieren?

Aus diesem Grund sind sie gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um der totalen Überforderung und anarchischen Zuständen entgegenzuwirken. Dass Scholz und Faeser nur halbherzig, unzureichend und vor allem viel zu spät Maßnahmen ergriffen haben, um die unkontrollierte Migration einzudämmen und das der eigenen Parteiführung bereits Zuviel ist, ist mehr als grotesk.

Sollte der Antrag der Parteiführung eine Mehrheit finden – womit zu rechnen ist -, dann muss der sowieso schon angezählte Bundeskanzler zukünftig auch noch mit dem Manko regieren, die Unterstützung der eigenen Basis verloren zu haben. Scholz sollte klar sein, dass dies noch keinem SPD-Kanzler lange gelungen ist: Sowohl Kanzler Helmut Schmidt, der sich mit dem NATO-Doppelbeschluss gegen die Parteibasis stellte, als auch Kanzler Gerhard Schröder, der die Agenda 2010 gegen den Willen der Basis durchsetzte, haben ihren verantwortungsethischen Pragmatismus politisch nicht lange überlebt – obwohl beide aus heutiger Sicht richtig gehandelt hatten.

Beschließt die SPD den vom Parteivorstand den vorgelegten Antrag, macht sie sich endgültig regierungsunfähig. Es wäre eine vollkommene Ignoranz der Realität und der öffentlichen Meinung im Land.