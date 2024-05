Spielplanänderung im Theater des Westens?

Die Inszenierung „Great Reset“ hatte ja einiges zu bieten. Die Umgestaltung der Wissenschaft in einen politischen Klangkörper. Die Wandlung biologischer Geschlechter in soziale Konstrukte. Die vorzugsweise in sonnenbeschienenen Betonwüsten nachgewiesene Erderwärmung. Die geniale Umwidmung der Atemluft in ein gebührenpflichtiges Klimagas. Der Ersatz moderner flächensparender Kraftwerke durch flächendeckend kulturlandschaftsverschandelnde Ventilatoren in Weiß und kaum minder flächendeckend kulturlandschaftsverschandelnde Plastikfelder in Schwarz. Die Ausweisung des deutschen Territoriums als experimentelles Siedlungsgebiet. Der folgende, besonders durch Feministinnen und Homosexuelle gefeierte, millionenfache Import erzkonservativer Patriarchen. Die im Zuge dessen vollzogene Metamorphose der Kirche zur SPD-nahen Seenotrettungsgesellschaft.

Mehr noch: Den Ersatz der Rechtschreibung durch die freie Zeichensetzung. Die ethische Säuberung von Büchern, Bildern, Filmen, Liedtexten und ganzen Museen. Das Einsperren und milliardenschwere Turboimpfen der halben Menschheit, nachdem sich ein Virus auf dem Globus verbreitet hatte, der aus dem Darm einer als Suppeneinlage verkauften Wochenmarktfledermaus stammte, die ihrerseits mit der eng verwandten, zielgerichtet kontaminierten Versuchsfledermaus aus dem benachbarten Biowaffenlabor keinesfalls zu verwechseln war. Und schließlich noch den größten Wirtschaftsterrorakt der Menschheitsgeschichte, der vom Kombüsentisch eines Segelbootes aus am 80 Meter tiefen Meeresgrund stattfand.

Lichter im Theatertunnel

Ich kann sagen, ich war dabei. Von Anfang an. Als Rezensent im ersten Rang. Geschätzten Leser äußerten zuletzt allerdings ihr Unverständnis, dass ich immer nur lange, mal mehr mal weniger lustige Texte fabriziere, statt endlich mit dem Werkzeug meiner Wahl auf die Bühne zu springen, um dem Schauerstück mit sämtlichen Beteiligten ein Ende zu bereiten. Dafür, also für das fehlende Märtyrer-Gen, möchte ich mich ausdrücklich entschuldigen. Nach der latent sadistischen Dauerbeschreibung des Untergangs (spirituell Vorgebildete sehen dies als Folge satanisches Wirkens, mehr parteipolitisch Argumentierende nennen es in der Regel einfach linke Hybris) möchte ich Buße tun und mich heute den Lichtern im Theatertunnel zuwenden. Ausnahmsweise.

Wie Michael Klonovsky und überhaupt die meisten Ossis kenne ich das laufende Stück ja schon. Die nicht zur Gänze vergleichbare, aber doch verblüffend ähnliche Erstaufführung endete bekanntlich 1989, nach vierzig Jahren Spielzeit. Das Heldenepos einer wissenschaftlich fundierten, stolzen, unabänderlichen, weil systemisch überlegenen Gesellschaftsformation, die Diktatur einer selbstreferenziellen und zum “Sieger der Geschichte” verdammten Spezies war dort quasi über Nacht implodiert. Fast alle beteiligten Schausteller waren plötzlich von der Bühne verschwunden. Übrig blieb dort ein Häufchen vertrottelt stammelnder Darsteller, denen die Dramaturgen, Beleuchter und Souffleure davongelaufen waren. Die Zuschauer saßen noch da. Ein letztes wirres „Ich liebe… ich liebe Euch doch alle!“ tönte herab, und das war‘s dann. Allgemeine Fassungslosigkeit war zu spüren. Die meisten konnten es einfach nicht glauben, als sich die Ausgänge öffneten.

Deutsches Staatsvertrauen so sicher wie die Blümsche Rente

Was ich damit sagen will? Es ist, bei allen Unterschieden der damaligen und der heutigen deutschen Realität, nicht ausgeschlossen, dass sich Ähnliches wiederholt und sich die verrammelten Ausgänge für den freien Geist, die Rationalität und die Demut, erneut öffnen. Denn auch der im deutschen Wohlstandswesten nun nachgeholte, linke Weltverbesserungsversuch fährt aktuell gegen die Wand. Wieder sind fast vierzig Jahre vorbei, wieder sieht man absurde Protagonisten hölzerne Phrasen dreschen und wieder gerät das gemeinte Lehrstück zur Groteske.

Allerdings: Die Erfahrung eines völlig verkrusteten und dann spektakulär scheiternden Staates gilt dem gemeinen Westdeutschen als etwas, das zwar jederzeit und überall in der Hemisphäre stattfinden, niemals aber sie selbst betreffen könnte. Das bleibt in etwa so sicher wie die Blümsche Rente. Maximal könnten Prinz Reuß, Tino Chrupalla, Donald Trump oder Wladimir Putin mit ihren begrenzten Mitteln versuchen, die hehre deutsche Demokratie als legitimen Endzustand der Geschichte zu beseitigen. Aber das ganze Staatstheater mit Intendant, Regisseur und dem hochdekorierten Ensemble höchstselbst als totalitäre Gefahr? Nein! Undenkbar! Undenkbar vielleicht… wenngleich doch messbar. Unzählige Rankings, Statistiken, Daten, Kritiken lassen kaum noch Zweifel zu. Die Wiederaufführung des zentralistisch gelenkten Supersozialismus durch Parteisoldaten gelingt auch diesmal nicht.

Gottesbefehl und Mission

Auch der Versuch linksliberaler Vordenker, mit dem Import von Millionen dauerhaft auf sozialstaatliche Alimente angewiesenen Neubürgern wenigstens ihre verschwundene Anhängerschaft zu ersetzen, ist inzwischen völlig aus dem Ruder gelaufen. In gewohnter Realitätsferne entging dem politmedialen Kartell nicht nur die logistische Überforderung des Landes, sondern auch die Tatsache, dass ihre auserkorenen Follower nahezu vollständig aus tribalkonservativen und religiös geprägten Sozialisationen stammen. Man kann nicht Millionen Ankömmlinge desinfizieren, an den Ohren durchs Integrationsbad schwenken, schließlich noch in die Aufklärung überhelfen und im Gegenzug dann noch das Kreuz an der richtigen Stelle als Dankeschön erwarten. Jedenfalls nicht, wenn man noch bei Verstand ist.

Es handelt sich zu großen Teilen um Menschen, denen der abgrundtiefe Hass auf grellbunt urbanes, hedonistisches Dauertheater in Fleisch und Blut übergegangen ist. Sie sind zwar gekommen um zu bleiben; nicht aber, um sich unter die zügellose ungläubige Konsumgesellschaft zu mischen, sondern um die eigenen, dezidiert antiwestlichen Rituale auszuleben. Gottesbefehl und Mission. Nun meldet das hiesige Parteiensystem eben immer öfter Trojaner. Es könnte zu einem Absturz kommen, der nicht einfach per Reset-Taste zu beheben ist.

Junge Hoffnungsträger fallen weg

Auch die Sache mit der zweiten angepeilten Zielgruppe, den politischen Greenhörnern im Teenageralter nämlich, deretwegen Grüne und Sozialdemokraten bestrebt waren, das Wahlalter im Parteienzirkus auf 16 oder gar zarte 14 zu drücken, erweist sich als kapitales Eigentor: Unter Jugendlichen gilt es zum Entsetzen der selbsternannten Erziehungsberechtigten inzwischen als cool, sich von den unablässigen woken Zeichensetzungen durch provozierende rechtskonservative Statements abzugrenzen. Teenager sympathisieren aktuellen Umfragen zufolge keineswegs – wie man es bis eben noch hätte vermuten können – mit den ihnen vorgesetzten Jungfrauen Greta, Ricarda und Emilia, sondern sie scheinen reihenweise vom Glauben an die neue Sozialistische Internationale abzufallen. Nicht der vom Fernsehgartensender gepamperte Staatsvorkämpfer Böhmermann setzt jetzt die Trends, sondern als rebellisch gilt es plötzlich, sich Hoss & Hopf reinzuziehen, Videos von den Aktionen der Identitären auf Whatsapp oder AfD-Reels auf TikTok zu teilen. Redakteurinnen der Qualitätsmedien zeigen sich feuilletonistisch entsetzt, was die Sprößlinge zu Hause inzwischen so alles zu sagen wagen.

Bei näherem Hinsehen ist das nicht weiter verwunderlich: Das öffentlich finanzierte „Wir sind mehr“ kann natürlich nicht für sich in Anspruch nehmen, das Subversive, Mutige und Nonkonformistische gleichzeitig zu verkörpern. Hier irren also der als gesichert weltfremd eingetragene Politikwissenschaftler mit Parteikarriere und der geschulte Haltungsjournalist gleichermaßen, sozusagen systemisch. Zwar wurde 30 Jahre lang brav in Talkshows über das Neuland von Digitalisierung und Social Media geschwafelt; dort tätig geworden ist aber dann die Partei, die sich dank biografischer Alleinstellungsmerkmale mit praktischen Tätigkeiten einfach besser auskennt.

Volkspädagogischer Nachhilfeunterricht verfängt nicht mehr

Die benachbarte Wählergruppe, die der Zwanzig- bis Vierzigjährigen, würde neuesten Umfragen zufolge ebenfalls keine Fortsetzung linksgrünroter Politik präferieren. Hier wählt man verstärkt FDP oder das migrationskritische Sonderwesen BSW. Auch das vom Staatssender “Deutschlandfunk” kürzlich als „sportlich dynamische Jungs mit Basecaps“ bezeichnete militante Netzwerk aus Antifaschisten und Ökoterroristen kann über diesen Fakt nicht hinwegtäuschen. Die von den geistesverwandten Redakteuren mit medialer Milde begleiteten Anschläge auf Wirtschaftsunternehmen, Infrastruktur und unliebsame politische Bewegungen werden von der breiten Gesellschaft ebenso abgelehnt wie die Nötigung der Zivilgesellschaft durch Umweltaktivisten. Die Daten der Meinungsforscher sind hier eindeutig. Blinde Gewalt offenbart die alten, nach wie vor totalitären Utopien auch in der x-ten historischen Auflage als das, was sie ihrer Natur nach sind: Politisch irrelevante organisierte Kriminalität.

Ein weiterer Rettungsversuch der Kulturrevolutionäre, nämlich mittels zu erlangender „Lufthoheit über die Kinderbetten“ und dem „Ausbau der verstärkten politischen Erziehung in Schulen und Kitas“ wenigstens die Wähler von übermorgen zu mobilisieren, wird misslingen. Wer in seiner grenzenlosen Selbstgerechtigkeit davon überzeugt war, es werde schon genügen, wenn auch im fünfhundertsten “Tatort” wieder Rechte einen hilflosen minderjährigen Araber zusammenschlagen, oder in Berliner Problemschwimmbädern von linken Werbeagenturen entworfene Mahnplakate aufhängen lässt, auf denen mutmaßlich blonde Neonazis dunkelhäutige Mädchen ins Becken schubsen, steckt ohnehin soweit im Ideologiesumpf, dass da nichts mehr zu machen sein wird. Derlei volkspädagogischem Nachhilfeunterricht glauben die Digital Natives nicht mehr. Lediglich die alten, mittelalten und weiblich zu lesenden Boomer, Beamten und mittelbar Bundesbediensteten sehen ihre politische Heimat noch mehrheitlich auf Seiten der Grünmaoisten oder der Partei, in der Olaf Scholz, Sakia Esken und ein Helge Lindh zu Frontfiguren werden konnten. Die Zeit läuft gegen sie. Das Framing läuft zwar noch, 24 Stunden am Tag; aber es läuft sich tot. So wie eine schnarrende Werbefilmschleife auf dem Monitor in der OBI-Badabteilung. Das beworbene Produkt ist aus guten Gründen schon lang nicht mehr im Sortiment.

Heutige Fahnenappelle sind morgen ein Auslaufmodell

Die Ablehnung der linken Weltumbauhybris hat sich überall in Europa längst in einer Vielzahl konservativer und migrationskritischer Regierungen niedergeschlagen. In den USA wird sich die Waage aller Wahrscheinlichkeit nach auch gegen die universitären Arroganzcluster wenden. Natürlich vollzieht sich eine solche politische Kurskorrektur – auch das wieder eine Parallele zu ’89 – im preußisch-staatshörigen Deutschland immer zu allerletzt. Der baldige Schlussakt lässt sich dennoch inzwischen vorausahnen. Leidensdruck und Unzufriedenheit steigen mit jedem Tag. Niemandem kann man noch erzählen, dass dafür Putin, Trump, die Chinesen oder die Rechten verantwortlich wären. Junge Menschen, integrierte Einwanderer, Leistungsträger, Kreative, Investoren registrieren, dass sich ihre Perspektiven hier deutlich schneller verdüstern als anderswo in der Welt. Sie werden dem laufenden Feldversuch die weitere Unterstützung verweigern – einfach deshalb, weil er ihnen spürbar schadet.

Die Ampel wird schon jetzt selbst im Mainstream als die unzweifelhaft schlechteste deutsche Regierung der Nachkriegszeit bezeichnet. Ihre Umfragewerte sind katastrophal, auch wenn es immer mal wieder mit Schauergeschichten über Regierungskritiker gelingt, auf den Straßen die eigene totalitäre Geisterfahrt mit orthographisch bedenklichen Pappschildchen als “demokratisch” und “alternativlos” darstellen zu lassen. Die Fahnenappelle, die jetzt noch gelingen, sind morgen ein Auslaufmodell. Der politische Kipppunkt könnte also in Reichweite liegen; möglicherweise schon, wenn im Gezerre über den nächsten Haushalt das reale Wirtschaftseinkommen und die geltende Schuldenbremse mit dem gigantischen Investitionsstau, den Sondervermögen, dem neuen Kanzleramtsschloss, den in aller Welt verteilten und unentwegt nach Kohle schreienden NGOs und dem spätrömischen Gebaren einer Frau Baerbock mit ihren Zigtausendeurofrisuren kollidiert, was rein mathematisch unumgänglich ist. Die FDP grübelt angesichts ihres Absturzes bereits seit Monaten über den Absprung; möglicherweise ist dies ja der Flügelschlag des Schmetterlings, der das Kartenhaus zum Einsturz bringt.

Wird etwa Krieg es richten?

Ein etwas anders gelagertes Szenario erwächst aus den Meldungen, die nahelegen, dass jetzt sehr konkret über den Einmarsch von Nato-Truppen in die Ukraine nachgedacht wird. Die diskutierte Kriegstüchtigkeit, der Aufbau eines Zivilschutzes, das trainierte logistische Unterstützen von Truppenbewegungen, die Wiedereinführung der Wehrpflicht, vor allem aber die Signale aus Washington, dass eine direkte militärische Intervention nicht länger ausgeschlossen wird, verdichten sich zu einem Bild, das die politischen Kräfteverhältnisse in Deutschland von heute auf morgen umstoßen könnte. Denn kaum eine Bevölkerung auf dem Planeten ist weniger bereit, sich in einen Krieg verwickeln zu lassen als die deutsche. Schon die Waffenlieferungen sind ein Balanceakt, der die Gesellschaft in der Mitte spaltet.

Ob eine in die bundesdeutsche Realität einschwappende Realität mit täglichen Truppentransporten, Nachschubverbänden und Kampfflugzeugen über den Köpfen nun einen optimistischen Ausblick über Bande darstellt oder doch nur reine Schreckensvision bleibt, ist – Stand jetzt – schwer zu sagen. Aber auch das hat der autochthone Ostdeutsche gelernt: Ohne externe Faktoren wird sich der Gordische Knoten nicht lösen und wird auch kein gesellschaftlicher Umbruch stattfinden. Und auch diesmal darf man auf das Schlussbild gespannt sein. Aus mir wird sicher kein Berufsoptimist mehr… aber ich würde nicht ganz auszuschließen, dass der nächste Kanzler als Friedrich Merz zum Sprung ansetzt und als Egon Krenz landet.