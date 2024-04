Steinmeier in der Türkei: Deutscher Selbsthass an der Grenze zum Landesverrat

Am Montag traf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem dreitägigen Besuch in der Türkei ein, dem ersten seit seinem Amtsantritt. Natürlich nutzte er die Gelegenheit, um umgehend wieder das linke Märchen vom angeblich riesigen Anteil türkischer Gastarbeiter am Wiederaufbau Deutschlands zu verbreiten, ein Mythos, den die türkisch-nationalistische AKP-Propaganda seit Jahren dankbar aufgreift, auch, um die von Ankara als Fünfte Kolonne betrachteten Türken in der Bundesrepublik mit oder ohne deutschen Pass in der Gewissheit zu bestärken, dass sie selbstverständlich stolze Türken seien, gegenüber denen ihre neue Heimat minderwertig wäre.

Dass dieses „Wirtschaftswunder“ zum Zeitpunkt des Eintreffens der ersten Gastarbeiter 1961 längst teilweise abgeschlossen oder in vielen Branchen noch in vollem Gange war und der Bedarf an neuen Arbeitskräften eine Folge dieser beispiellosen Erholung einer Phoenix-aus-der-Asche-Volkswirtschaft nach der Stunde Null der totalen Niederlage, wird dabei regelmäßig verschwiegen – ebenso wie die Tatsache, dass sich ein riesiger Anteil der Nachkommen dieser türkischen Gastarbeiter, obwohl hier geboren, weniger denn je mit Deutschland identifiziert, dafür aber umso mehr mit der chauvinistischen Türkei unter dem Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und ihrem radikalen Islamlkurs identifiziert.

Die übliche Waschlappenmentalität

Angesichts dieser verhängnisvollen Entwicklungen, die von zunehmenden Parallelgesellschaften, gescheiterter Integration und gesellschaftlichem Zerfall der BRD künden, wäre eigentlich ein selbstbewusster, starker Bundespräsident, der im Ausland selbstbewusst für Deutschland einsteht und Respekt einfordert, dringend gefragt. Doch natürlich stand Steinmeier für das genaue Gegenteil: Er bestätigte mit der üblichen Waschlappen-, Anbiederungs- und Appeasementmentalität, die die bundesdeutsche Politik seit Merkel prägt, praktisch alle Vorurteile und verächtlichen Stereotypen im Ausland über dieses Land, das nicht nur aufgrund des hochnotpeinlichen Auftretens seiner dilettierenden Regierungen zur globalen Lachnummer verkommen ist.

Gleich bei seiner Ankunft in Istanbul wurde Steinmeier passend von respektlosen und verächtlichen Parolen wie „Mörder Deutschland“ und „Genozidunterstützer“ empfangen – weil Deutschland, zumindest verbal, den Kampf Israels gegen die Hamas unterstützt. Ein Plakat zeigte Steinmeier, Adolf Hitler und den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit der Unterschrift „kein Unterschied“. Noch am Samstag hatte Erdogan, der bei seinen Besuchen in Deutschland wie der Herrscher des Landes auftritt und die dort lebenden Türken – zu Recht – als eigene Kolonisten in der Ferne ansieht, die Führungsriege der Terrororganisation Hamas mit geradezu überschwenglicher Herzlichkeit empfangen und hofiert. In diesem atmosphärischen Umfeld bräuchte es Politiker, die Charakter zeigen, keine Konflikte scheuen und sich im Namen ihres Volkes, das immerhin das einwohnerstärkste aller EU-Länder ist, gegen solche Provokationen und Unbotmäßigkeit verwahren. Kurzum: Es bräuchte das genaue Gegenteil des verzagten und gram- wie schuldgebeugten Politikertypus, wie ihn Steinmeier verkörpert, dem jegliches Bekenntnis zu einem deutschen Volk sowieso nicht über die Lippen käme.

Schwäche löst nur Verachtung aus

Erwartungsgemäß fiel dem Bundespräsident nichts besseres ein, als gleich am Bahnhof umgehend mit einer seiner grausigen Schwurbelreden zu beginnen, in der er das grotesk verzerrte Bild einer türkischen Migrationsidylle in seinem “weltoffenen” und “vielfältigen” Land zeichnete. „Heute leben in unserem Land fast drei Millionen türkeistämmige Menschen, die unsere Gesellschaft mitprägen und – gestalten. Sie haben unser Land mit aufgebaut, sie haben es stark gemacht und sie gehören ins Herz unserer Gesellschaft“, spulte er die üblichen Phrasen ab. „Praktisch jeder hier hat einen Onkel, einen Cousin oder eine Schwippschwägerin in Deutschland. Jeder hat eine Geschichte über Almanya zu erzählen“, schwärmte er ohne den geringsten Sinn, wie solche Aussagen in der imperialistischen Türkei wahrgenommen werden, wo Schwäche und kulturellen Selbstaufgabe nur Spott und Verachtung auslösen.

Doch damit war er noch lange nicht am Ende: Für einen Empfang beim deutschen Botschafter hatte er den türkischen Gastronomen Arif Keles mitsamt einem 60 Kilo schweren und tiefgefrorenen Dönerspieß samt Soßen und anderen Zutaten nach Istanbul geschleppt, der den Gästen kredenzt wurde. Der Döner sei im kulinarischen Bereich ein Beispiel dafür, wie sehr Deutschland und die Türkei zusammengewachsen seien, schwadronierte Steinmeier dazu und ergänzte „Ich esse auch gern einen“. Das nur mühsam unterdrückte Grinsen und innere Gelächer der Gastgeber war deutlich spürbar. Und als ob das alles immer noch nicht genug des Irrsinns wäre, verstieg sich der deutsche Bundespräsident sich tatsächlich zu dem folgenden Satz an die Adresse der türkischstämmigen Menschen in Deutschland: „Sie sind nicht Menschen mit Migrationshintergrund, sondern unser Land ist ein Land mit Migrationshintergrund!“ Mit dieser Formel degradierte Steinmeier die große Kulturnation Deutschland mit einer reichhaltigen jahrtausendealten Geschichte zu einem Habitat verschiedener Siedlergruppen ohne eigenständige Identität. Ein französischer, spanischer, italienischer, griechischer, russischer oder ungarischer Politiker, der eine solche Aussage tätigte, könnte sich keine Sekunde mehr im Amt halten.

Deutsche kennen historisch nur Extreme

Während Erdogan die Assimilation seiner Landleute in Deutschland einst als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ bezeichnet hatte, erklärt Steinmeier in der Türkei die eigenständige kulturelle Identität Deutschlands faktisch für beendet. Für ihn gehört der Islam schon nicht mehr zu Deutschland, sondern Deutschland zum Islam und Deutschland ist nur noch das, was die mehrheitlich muslimischen Migranten daraus machen. Eine solche Kaskade an Lügen, Realitätsverzerrungen und hanebüchenem Unsinn ist sogar aus seinem Munde ungewohnt. Erdogan, der sich am Mittwoch mit Steinmeier treffen soll, wird dieses unsägliche ehrlose Geseier des deutschen Staatsoberhauptes in seinem ohnehin feststehenden – und leider berechtigten – Eindruck bestätigen, dass dieses Land moralisch endgültig am Ende und bereit für die muslimische Landnahme ist, die er schon immer im Sinn hatte.

Steinmeiers Auftritt in der Türkei zeigt zudem erneut: Die deutsche Politik ist epochenübergreifend einfach verrückt und geisteskrank. Deutschland kann nicht normal ticken, es muss sich allen in Extremen abspielen. Entweder sind sie die Herrenrasse, die alle anderen Völker für minderwertig erklärt und sich über alle stellt… oder sie feiern Multikulti bis zum Exzess, machen sich zum Vorreiter des nationalen Selbstmordes und können ihre eigene Abschaffung gar nicht schnell genug herbeisehnen – bis hin zur Selbstverleugnung und aktiven Zerstörung jeder ethnischen, sprachlichen und geschichtlichen Identität. Ariernachweis oder Migrantenquote, Volksüberhöhung oder Volksnegierung, Xenophobie oder blinde Xenophobie: Dazwischen gibt es nichts.