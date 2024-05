Szenen eines zerbröselnden Landes

Zum Wochenstart ein paar Impressionen von vergangener Woche aus diesem einstmals recht friedlichen Land. Nur eine kleine Auswahl, die tatsächliche Menge an Einzelfällen würde jeden Rahmen sprengen. Wetten, dass es auch diese Woche so weitergehen wird? Besser wird’s in Deutschland jedenfalls nicht mehr.

Stuttgart: Machetenschwinger auf Stuttgarter Volksfest. Trotz Eingangskontrolle! Menschen fliehen in Panik. Täterbeschreibung: null Hirn, null Plan, null Vorhaut! Festnahme! Ende.

Machetenschwinger auf Stuttgarter Volksfest. Trotz Eingangskontrolle! Menschen fliehen in Panik. Täterbeschreibung: null Hirn, null Plan, null Vorhaut! Festnahme! Ende. Düsseldorf: Gastwirt in Düsseldorf durch Schüsse vor seinem Lokal getötet. Nach ersten Erkenntnissen war es in der Kneipe gegen 2.45 Uhr zu einem Streit eines Mannes mit dem Betreiber gekommen. Nachdem sich der Streit vor das Gebäude verlagert hatte, soll ein der Täter – Kosovare – mehrere Schüsse auf den Kneipenwirt abgegeben haben und anschließend wieder ins Lokal gegangen sein. Ich meine, wie verkommen muss man sein, jemanden zu töten und sich dann seelenruhig wieder an den Tresen zu setzen? Deutschland, wo driftest du hin???

Gastwirt in Düsseldorf durch Schüsse vor seinem Lokal getötet. Nach ersten Erkenntnissen war es in der Kneipe gegen 2.45 Uhr zu einem Streit eines Mannes mit dem Betreiber gekommen. Nachdem sich der Streit vor das Gebäude verlagert hatte, soll ein der Täter – Kosovare – mehrere Schüsse auf den Kneipenwirt abgegeben haben und anschließend wieder ins Lokal gegangen sein. Ich meine, wie verkommen muss man sein, jemanden zu töten und sich dann seelenruhig wieder an den Tresen zu setzen? Deutschland, wo driftest du hin??? Mannheim: Ein mit einer Machete bewaffneter Mann attackierte das Sicherheitspersonal einer Bibliothek. Er wurde erschossen! Immerhin! Er ist gebürtiger Deutscher! Er kommt aus Saarbrücken. Hey, ein Saarländer, der lesen kann? Genial!

Ist “Alles für den Islam” eigentlich auch strafbar?

Schlagzeile am Samstag in “Bild”: “An unseren Schulen tobt der Religionskrieg!” Jetzt schlägt ein Staatsschützer Alarm. Er packt aus, wie schlimm es an deutschen Schulen wirklich läuft, und spricht offen über die Probleme, die es mit muslimischen Migranten gibt. Und er warnt: “Christliche Kinder konvertierten mittlerweile aus Angst zum Islam!” Hoffentlich ruft keiner “Alles für den Islam!“… sonst gibt’s wieder Stress. Oder vielleicht auch nicht? Die Hamburger Kalifats-Demo war ja auch kein Problem.

Und dann kam gestern noch die neueste Forderung der CDU rein: Sie will jetzt die Strafmündigkeit auf 12 Jahre senken. Dazu noch ein “Acht-Punkte-Plan” gegen kriminelle Clans. Hört sich zunächst gut an… wird aber nicht klappen. Wetten? Das alles scheitert schon an der Tatsache, dass wir zu wenige Richter und zu wenige Gefängnisse haben. In Großbritannien hingegen klappt das ganz ordentlich. Außerdem gibt’s dort künftig auch noch das One-Way-Ticket nach Ruanda.