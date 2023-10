Terror & Israel: In diesen Tagen sind wir alle Israelis

Vor einer Woche begann der grauenvolle Terrorangriff auf Bürger Israels. Etwa eintausend Israelis haben ihr Leben verloren, wurden ermordet, Babys enthauptet, erschossen, bei lebendigem Leib verbrannt, ganze Familien wurden ausgelöscht. Über hundert Geiseln wurden genommen und in den Gazastreifen verschleppt, darunter auch Kinder. Ein einziger Albtraum. Die Erschütterung ist groß. Den Opfern und ihren Hinterbliebenen gilt die Anteilnahme der zivilisierten Welt. Die terroristischen Mordbuben: Bestien. Eine Horrornachricht jagte die nächste. In den sozialen Netzwerken traf alle paar Stunden ein neues Foto ein. Den Opfern ein Gesicht geben, hieß es. Lächelnde, freundliche Gesichter – und alle nicht mehr am Leben. Der deutsch-israelische Psychologe Ahmad Mansour erklärte, er habe den Glauben an die Menschheit verloren. Wer könnte ihn nicht verstehen?

Inzwischen war Annalena Baerbock in Israel. Dort sprach sie fehlerfrei den am wenigsten peinlichen Satz ihrer bisherigen Amtszeit: “In diesen Tagen sind wir alle Israelis“. In Deutschland fielen derweilen peinlichere Sätze. Nicht wenige Nutzer der sozialen Netzwerke hefteten die israelische Flagge an ihre Profilseiten. “I Stand With Israel“. Es gab öffentliche Kundgebungen: “Solidarität mit Israel“.

Palästinenser oder “Palästinenser”?

Bei Facebook gab es wieder reihenweise die sogenannten “Entfreundungen”. Du bist nicht “Pro-Israel“? – Raus! Eine Nutzerin meinte zu den militärischen Vergeltungsschlägen auf den Gazastreifen, sie verstehe das, weil die Palästinenser wohl geschlossen hinter der Hamas stünden und “man” – wer? – sich auf der “einen Seite” nun wohl entschlossen habe, endlich für Klarheit zu sorgen. “Man” wolle ihr diese Ansicht bitte nicht nachtragen. So “denke” sie nun einmal. Ich kommentierte das kurz mit der Anmerkung, es sei wohl auch angenehmer, so zu denken und daß das wohl recht praktisch sein müsse. Sofort galt ich ihr als “Palästinenser-Fanboy“. Die Inhaberin der Profilseite könne wohl kaum ihre Freundin sein, wenn sie die “Sodenkerin” nicht vor “Palästina-Fanboys” wie mir in Schutz nehme.

Die Besiedlungsgeschichte des Heiligen Landes wurde tausendmal gepostet bis zurück zu den Kanaanitern im Jahr 3.300 vor Christus. Für jedes der Terroropfer gefühlt einmal die ganze Besiedlungsgeschichte, um zu beweisen, daß es nie “Palästinenser” gegeben hat. Es ging sehr schnell ums Besserwissen. An dem Punkt habe auch ich dann den bereits schwer angeknacksten Glauben an die Menschheit gar verloren. Deutsche Debatten. Absolut niederschmetternd.

Begrifflichkeiten

Tatsächlich: Ich hatte geschichtliche Bildungslücken. Wie kam es, fragte ich mich, daß sich die Bewohner des Gazastreifens und des Westjordanlandes selbst als Palästinenser bezeichneten, wenn es doch niemals Palästinenser im heiligen Land gegeben hat? Das Wort “Palästina” bezeichnete doch eine ganze Region dort? Ich sah mich tatsächlich genötigt, dem Wort “Palästinenser” noch einmal nachzuspüren. Ich stieß auf Begriffe wie “palästinische Juden“, ein Begriff, der in Europa etwa zwanzig Jahre vor der Gründung des Staates Israel in Gebrauch war.

Oder hier: Palästina unter britischer Verwaltung bis 1947. Anderes Wort für “Palästina” : Cisjordanien. Das Gebiet umfasst Teilgebiete der heutigen Staaten Israel und Jordanien, den Gazastreifen und das Westjordanland inklusive. Die “Palästinenser” gelten als staatenlos, aber der Staat Palästina ist international anerkannt, zur Zeit von 138 der 193 UN-Mitgliedsstaaten. Merkwürdige Sache. Bislang hatte ich einfach geglaubt, daß es gar keine Palästinenser gibt. Was nun? Palästinenser oder “Palästinenser”?

Israel

Ich spürte, daß sich da ein Spalt auftat, eine Kluft, die mir nicht gefiel. Sehr viele meiner Facebook-Freunde “standeten” mit Israel. Und ich befand mich auf einmal näher bei Baerbock. Wie peinlich. Nie hätte ich mich da befinden wollen. Ich “stande” mit den Israelis, nicht mit Israel. Weil ich es prinzipiell doof finde, sich an die Seite eines Staates zu stellen. Ich stehe immer an der Seite von Bewohnern eines Staates. Also, wenn schon “an der Seite stehen“, dann so. Anscheinend fehlte es mir an der wahren Inbrunst der Liebe zu … äh … “Israel“. Am Boden zerstört war ich wegen des Gemetzels an den Israelis – und die anderen “standeten” mit “Israel”. Langjährige Facebook- Freunde, die ich schätzte – und dann dieses Gefühl, daß ich hier allmählich draußen bin und im Verdacht stehe, ein “Palästinenser-Fanboy” zu sein, weil ich partout nicht “mit Israel standen” wollte, sondern mit den Israelis. Und da auch nur mit den meisten, wahrscheinlich. Keinesfalls aber mit allen. Es gibt Israelis, mit denen ich auf gar keinen Fall “stande”. Mit Jigal Amir nicht, zum Beispiel. Und mit Baruch Goldstein auch nicht.

Also versuchte ich, mich selbst zu disziplinieren. Läuterung musste doch möglich sein! Wer entfernt sich schon gern von seinen Freunden? Zunächst versuchte ich, geduldig mit mir selbst zu sein. “Jetzt sag’ einfach ‘Israel’“. Ich sagte es. “Israel“. Mein Hund hob den Kopf und schaute mich fragen an. Nein, nicht “Jazzy“, Jazzy. “Israel“! Nein, mit mehr Empathie. Mehr Betonung auf dem “I” wie am Ende von “Empathie“. “Iiieeesrael” – vielleicht ein bißchen übertrieben. Wahrscheinlich kann ich “Israel” gar nicht im angemessenen Tonfall aussprechen. Ein sechs Monate altes Baby wurde in den Gazastreifen entführt, seine Eltern vorher ermordet. Das kam mir in den Sinn, als ich an mir selbst zweifelte, weil ich “Israel” nicht mit der nötigen Andacht aussprechen konnte. Sie möchten nicht wissen, wie schuldig ich mich fühlte. Appetitlosigkeit war die Folge.

Dann stolperte ich über dieses Foto aus Israel. Was stand da auf dem Transparent? – “Juden sagen: Stoppt den Genozid an den Palästinensern”. Da war es wieder, dieses Wort: Palästinenser. Es scheint sie zu geben. Müssen wohl Menschen sein, die in Israel leben. Nennen sich so: Palästinenser. Die leben da einfach so in Israel. Unerhört! Ich erinnere mich, wann mir die zum ersten Mal so richtig aufgefallen sind, diese Palästinenser – und in welchem Zusammenhang. Das war bei der Olympiade in München 1972. Terroristen der “Palästinensischen Befreiungsbewegung” (PLO) waren das. Eine Untergruppierung namens “Schwarzer September“. Am 5. September 1972 hatten Mitglieder dieser palästinensischen Terrorgruppe das Quartier der israelischen Mannschaft im Olympischen Dorf in München gestürmt. Sie erschossen damals zwei Mitglieder der israelischen Olympia-Mannschaft und nahmen neun weitere als Geiseln. Seither waren mir “Palästinenser” extrem unsympathisch. Mit “Palästinensern” wollte ich lieber nichts zu tun haben. Aber auch damals: Ihre Opfer waren nicht “Israel“, sondern Israelis.

Von dieser “PLO” hat man schon lange nichts mehr gehört. Und der PLO- Arafat, Yassir, der ist auch schon lange tot. Dafür gibt es seit 2007 die Hamas als Regierung der Palästinenser in Gaza. Die Hamas war eine Idee der israelischen Regierung. Oder eine der amerikanischen. Oder eine von beiden Regierungen. Die hatten damals etwas Gemäßigtes im Sinn, nicht so terroristisch wie die PLO. Die Hamas hätte die gemäßigten Palästinenser aus den Fängen Arafats, der PLO und der Fatah zu sich herüberziehen sollen. Gar keine schlechte Idee, eigentlich.

Staatenlose, die es gar nicht gibt?

Bei den ersten Wahlen in “Palästina” oder in Palästina gewann dann die Hamas auch. Seither gab es keine Wahlen mehr. Seit 16 Jahren nicht mehr. Heute ist die Hamas wieder eine Terrororganisation. Jedenfalls wird sie in den meisten Ländern als Terrororganisation eingestuft, in einigen Ländern allerdings auch nicht. Jedenfalls: Eine feine Regierung haben sie da wieder beisammen, diese “Palästinenser”. Oder die Palästinenser? – Na egal. Leute, die sich so nennen, eben. Zeitgenossen. Staatenlose, die einen international anerkannten Staat haben, den es rein physisch gar nicht gibt. “Die Menschen” in Palästina eben. Oder in “Palästina“.

Aber wie jetzt – “Genozid“? Wovon reden diese Israelis auf dem Bild oben? Will jemand die unsympathischen Palästinenser oder “Palästinenser” umbringen? Wenn nicht, warum würden dann Israelis jemanden dringend ermahnen, es bleiben zu lassen? “Israel” wird doch nicht … pardon … die Israelis werden doch nicht … pardon … bestimmte Israelis werden doch wohl nicht alle Leute umbringen wollen, nur, weil die sich “Palästinenser” nennen, eine terroristische Regierung haben und unsympathisch sind? Immerhin gibt es auch alte Palästinenser, palästinenische Kranke und palästinensische Kinder, Babys und sogar ganz normale Palästinenser, die entweder nichts für die Entwicklung der politischen Organisation Hamas zur Terrororganisation können oder auch über den bestialischen Terrorangriff der vergangenen Woche bestürzt sind. Wer würde denn solche Leute umbringen wollen? Doch wohl niemand, nehme ich an. Jedenfalls kein Zivilisierter. Wogegen protestieren diese Israelis … äh … jüdischen Israelis auf dem Foto hier oben? Dürfte doch überflüssig sein, oder nicht? Sowas macht doch sowieso keiner. Oder doch?

Racheeee!!

Der Hochemotionalisierte kann im Überschwang seiner negativen Gefühle durchaus zur Gefahr werden. Es ist eine Binsenweisheit, daß man sich nach einem hitzig ausgetragenen Streit oder im Zustand tiefster Bestürzung und Trauer nicht hinter das Steuer eines Fahrzeugs setzen -, sondern damit warten sollte, bis man wieder klar denken kann, um sich der aktuellen Aufgabe zu widmen, nämlich, unfallfrei von hinnen nach dannen zu kommen. Emotionale Aufgewühltheit läßt sich aber auch nutzen – von Dritten. Es gibt schon Schuldige, viehische Mörder und Sadisten, die das Massaker an israelischen Zivilisten verübt haben und es ist nur allzu verständlich, daß jeder erleichtert ist, der wissen kann, daß sie ihre gerechte Strafe erhalten haben oder erhalten werden.

Die “Times Of Israel” berichtete vorgestern, daß auf israelischem Territorium 1.500 Leichen getöteter Terroristen gezählt worden seien. Keine Träne für diese verkommenen Subjekte. Losgelöst von diesen verkommen Subjekten ist allerdings die Verkommenheit als solche. Und da heißt es: Aufpassen! Die Verkommenheit ist der natürliche Feind der Zivilisation.

Die Verkommenheit der bestialischen Mörder steht außer Frage. Da braucht man nicht mehr lange zu diskutieren. Es herrscht Einigkeit. Es ginge darum, der einen verkommenen Unglaublichkeit keine weitere, womöglich noch größere folgen zu lassen. Und die Gefahr besteht, eben weil sich Hochemotionalisierte leicht beeinflussen lassen. “Israelis geben der Regierung die Schuld am Hamas-Massaker, Netanyahu muß zurücktreten, ergeben Umfragen”, heißt es in der “Jerusalem Post”. Weiter: “Eine überwältigende Mehrheit von 86 Prozent der Befragten, darunter 79 Prozent Befürworter der (Regierungs)-Koalition, sagten, die Überraschungsattacke aus dem Gazastreifen heraus ist ein Versagen der Führung des Landes.”

Wer die Mörder gewesen sind, ist klar: Terroristen. Genauer: Terroristen, die aus dem Gazastreifen heraus nach Israel eingedrungen waren. Und – man müsste es glauben oder auch nicht: Möglicherweise nicht einmal Terroristen im Auftag der Hamas. Jedenfalls hat ein gewisser Dr. Naim, der bei “Fox News” als “Senior Hamas Official” vorgestellt wurde, behauptet, es habe keinen Auftrag der Hamas an diese Terroristen gegeben. Wie gesagt: Kann man glauben oder nicht. Ich glaube es zwar nicht, weiß aber, daß die Dinge nicht davon abhängen, was ich glaube oder nicht glaube. Ich weiß nicht, ob dieser “Dr. Naim” lügt oder nicht.

Hintergründe des Angriffs ungeklärt

Fest steht, daß der Terroranschlag ohne großes Federlesen der Hamas zugeschrieben wird – eben weil die Terroristen evident aus dem Gazastreifen kamen. Bislang völlig ungeklärt ist, warum das angeblich beste Sicherheitskonzept der Welt evident versagt hat. Spekulationen gibt es, aber bis heute steht nichts Unwiderlegbar fest. Das Alarmierendste unter den Sachverhalten, die bis heute nicht feststehen, ist, daß nicht klar ist, was wirklich an dem Vorwurf dran ist, die israelische Regierung sei über einen bevorstehenden Anschlag informiert gewesen. Daß dem so gewesen sei, behaupten der ägyptische Geheimdienst und der Vorsitzende des Außenausschußes im US-Repräsentantenhaus, Michael Mc Caul. Netanyahu bestreitet das.

Wenn der Vorwurf aber zutrifft, dann würde das bedeuten, daß die israelische Regierung die gräßlichen Morde an sympathischen Bürgern des Staates Israel sehenden Auges zugelassen hat – und ein Rücktritt wäre das mindeste. Das passiert aber nicht. Da bin ich wieder mit meinem: “Von wegen: ‘I Stand With Israel‘”. I stand with the Israelis! Und da wiederum keinesfalls mit allen. Mit den Israelis stehe ich ganz besonders dann, wenn der Verdacht im Raum steht, sie könnten von einer israelischen Regierung ihren Mördern ans Messer geliefert worden sein. Dieser Verdacht steht ganz klar im Raum, so unglaublich häßlich er auch ist. Hoffentlich bewahrheitet er sich nicht.

Netanyahu, der Machtpolitiker

Was passiert aber nun statt eines Rücktritts der Regierung Netanyahu? Der israelische Premier ruft zur “Einigkeit im Krieg” auf. Er bietet der Oppsition an, sich der Regierung mit anzuschließen, und würde so das aushebeln, was das Wesen dessen wäre, worauf man im “Wertewesten” so unglaublich stolz ist (auch wenn ich derzeit nicht mehr weiß, weshalb): Die parlamentarische Demokratie, dieses in realiter leider vollkommen degenerierte “Ding” überall. Man könnte ja wenigstens noch so tun, als würde man sie hochhalten, diese “parlamentarische Demokratie“. Nicht so Netanyahu. Und da fragt sich doch: Wem würde das nützen? – Klar: Netanyahu selbst. Er bleibt trotz des evidenten Versagens der israelischen Dienste und der IDF im Amt und die Opposition wäre gleich auch noch neutralisiert. Wie praktisch. Inzwischen wurden die Reservisten mobilisiert. Israelis im wehrfähigen Alter kehren aus dem Ausland zurück in ihre Heimat, um in den IDF ihren Dienst zu tun.

Obwohl noch gar nicht geklärt ist, wie es zum Angriff der Bestien überhaupt kommen konnte und wer ihre wirklichen Auftraggeber unwiderlegbar gewesen sind, geht es der israelischen Regierung bereits darum, so schnell wie möglich mit der Hamas aufzuräumen. Wie praktisch, daß man zu diesem Zweck gleich den ganzen nördlichen Gazastreifen plattmachen darf. Und zwar so richtig platt. Ein wenig das “humanitäre Mäntelchen” umgehängt, 1,1 Millionen Palästinenser oder “Palästinenser” – egal, lebende Menschen, die meisten unsympathisch – aufgefordert, alles stehen und liegen zu lassen und in den südlichen Gazastreifen zu flüchten. Zauberwort: “Evakuierung“. Verlassen Sie bitte Ihre Häuser! Wir müssen Sie leider dringend bombardieren! Wir möchten nicht, daß Ihnen etwas zustößt!

Die “wertewestliche Menschlichkeit”

Man möchte ja keine “unschuldigen Opfer” schaffen, wenn man den nördlichen Gazastreifen plattmacht mit allem, was das Munitionsdespot hergibt. Wegen der “wertewestlichen Menschlichkeit“. Und das Massaker der Terrorbestien an den Israelis war ja nun wirklich gräßlich bis dort hinaus. Die 1.500 Terroristenleichen, die es evident bereits gibt, reichen im Sinne der Gerechtigkeit auf gar keinen Fall. Hier muß man im besten Sinn des Wortes “radikal” werden, dem Übel also sprichwörtlich die Wurzel herausreißen. Wo wurzelt die Hamas nochmal? Ach ja, Israel und die USA hatten die bei den Palästinensern oder den “Palästinensern” eingepflanzt. Bei den Leuten, die dort wohnen, eben. Und sie wurde seither nie wieder abgewählt, diese Pflanze. Weshalb nicht? Darüber streiten sich die Gelehrten. Oder auch nicht. Sind eben Terroristen. Kein Wunder, daß sich diese israelisch-amerikanische Pflanze nicht abwählen lässt. Das hat sie davon.

Jetzt muß sie halt als Begründung dafür herhalten, daß die Häuser ihrer ehemaligen Wähler bombardiert werden und 1,1 Millionen Palästinenser in den südlichen Gazastreifen fliehen müssen, wodurch die Bevölkerungsdichte dort von etwa 5.500 Einwohnern auf den Quadratkilometer bis auf 10.000 steigen wird und das Elend endgültig gar eine ghettomäßige Gestalt annimmt. So geht Evakuierung “aus humanitären Erwägungen heraus“. Eine Nutzpflanze am Ende, diese Hamas als israelisch-amerikanisches Gewächs also?

Fragen am Sonntag

Fragen, die sich stellen, dürfen auch gestellt werden. Vielleicht auch nicht mehr. Soviel erscheint mir aber dennoch logisch zu sein: Nützlicher als der fremdbestimmte Terrorist wäre auf jeden Fall der eigene, einer, den man selber kontrolliert. Und wenn man sich erst einen heranziehen müsste. Mit wievielen westlichen Waffen man so einen Terroristen wohl gießen müsste, bis er einmal eine prächtige Terrororganisation ist? Das sind so Fragen am Sonntag…

Netanyahu wollte den Gazastreifen schon lange weghaben – und das Westjordanland eigentlich auch. Zweistaatenlösung? – Nicht mit Netanyahu. Vor etwa vier Wochen hielt er vor der UN-Vollversammlung eine Israelkarte hoch, auf welcher der Gazastreifen “shockingly” schon gar nicht mehr eingezeichnet war. Dazu feixte er über den Blödsinn sämtlicher UN-Resolutionen zum Thema Palästina. Oder “Palästina”. Die ehemalige CIA-Größe Ray McGovern, in den Jahren 1981 bis 1985 zuständig für die täglichen Lageberichte im Weißen Haus, charakterisierte Netanyahu als den Prototypen eines Politikers, der über Leichen geht, um seine Ziele zu verwirklichen. Im Morgengrauen des 8. Oktober begann das mit den Leichen. Tausend wurden es dann. Und es waren die Leichen von Israelis.

Deutsche Debatten

Auf deutschen Profilseiten in den sozialen Netzwerken steht derweilen “I Stand With Israel“. Gerade in Deutschland, wo viele Sätze mit “gerade wir als Deutsche” anfangen, ist “I Stand With Israel” noch viel kleidsamer als ein “I Stand With Ukraine“. Gestern habe ich wieder eine Reportage darüber gesehen, wer in der Ukraine zum Militär eingezogen wird und wer nicht. Keines der altbekannten Probleme dort wurde gelöst. Es läuft alles wie bisher und sogar noch schlimmer. Und wie das dort läuft, mit der Bestechung und der Korruption von den untersten bis hinauf in die höchsten staatlichen Ebenen! Ich weiß, wer in der Ukraine weshalb in den Fleischwolf geworfen wird: Es sind die, die kein oder nicht genügend Geld haben, um sich davon freizukaufen. Aber “I Stand With Ukraine“, diesem Shithole von Staat! Doch, doch, da ist “I Stand With Israel” schon deutlich kleidsamer. “Gerade für uns als Deutsche” … – “wir” stehen eben gern gut da vor den Anderen.

Am liebsten würden “wir” alljährlich die Moral- und Haltungsweltmeisterschaften gewinnen. “Wir” würden uns sogar dafür einsetzen, daß wöchentlich welche stattfinden. Damit “wir” möglichst oft verdammt gut dastehen, wenn “wir” wieder mit einem Staat “standen” statt mit den “die Menschen“, die dort wohnen, obwohl es uns in jedem anderen Zusammenhang laufend und immer nur um “die Menschen” geht. Aber “I Stand With Israel“! Und wer diesen hirnverbrannten Mist nicht mitmachen will, ist entweder “Putinzäpfchen” oder “Palästinenser-Fanboy“. Wegen der weltmeisterlichen Moral der Gerade-wir-als-Deutschen. Ich bin gut, die Anderen sind moralisch zweifelhaft. Und überhaupt: Ghetto – wo war das? Ach ja, in Warschau. Das war ein Ghetto. Aber sowas von. Gäbe es sonst noch welche, heutzutage? Woher soll ich das wissen? “I Stand” auf jeden Fall “with Israel“. Deutsche Debatten: Zum Davonlaufen! Zum Speien! Zum Fürchten! Zum Ausrasten! – Die Neunschwänzige! Für die Palästinenser, selbstredend. Oder die “Palästinenser”. Sie wird schon die Richtigen treffen.