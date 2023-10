Tödliche Nadel: Alarm um Geburtenrückgang und Übersterblichkeit

Deutschland und Österreich, wie fast alle westlichen Länder, gewärtigen derzeit ein historisches Geburten-Tief und eine hohe Übersterblichkeit. Von den meisten Medien unter den Teppich gekehrt, grübeln kritische Geister seit langem über die Hintergründe und stellen vor allem die Frage aller Fragen, die im öffentlichen Raum des Sagbaren nicht gestellt werden darf: Welche Rolle spielt die Covid-Injektion? In einem großen Interview auf AUF1 TV äußert sich hierzu jetzt der Schweizer Professor Dr. Konstantin Beck, Experte für die Analyse von Gesundheitsdaten.

Wie üblich im „Großen Interview AUF1“ wird auch diesmal offen angesprochen, was manche vermuten und viele verschweigen. Schon die thematische Einleitung durch AUF1-Gesprächsleiterin Elsa Mittmannsgruber bringt die Situation schonungslos auf den Punkt: „Zu viele junge Menschen, die starben. Zu viele Babys, die nie ihren ersten Geburtstag feiern durften. Gibt es hier einen Zusammenhang mit der Gen-Spritze?“

Beunruhigende Resultate

Mit Dr. Beck hat sich Mittmannsgruber den richtigen Interviewpartner für dieses erschütternde Thema in die Sendung geholt: Unverblümt und unvoreingenommen erläutert der Datenanalyst die Situation nach der Covid-Impfungswelle – nicht anhand von Spekulationen oder Ahnungen, sondern auf Grundlage objektiver, nachprüfbarer statistischer Zahlen.

Und Becks Forschungsergebnisse zu den Folgen von Corona-Maßnahmen und Gen-Injektionen sind in der Tat mehr als beunruhigend: „Die Geburtenzahl ist in der Schweiz im Jahr 2022 auf ein historisches Tief gesunken. Doch 2023 ist die Entwicklung noch viel dramatischer“, so Beck. „Auch die Übersterblichkeit ist nunmehr seit 75 Wochen anhaltend. Diese trat unmittelbar nach der zweiten Gen-Injektion ein!“ Ein kausaler Zusammenhang von Geburtenrückgang und Übersterblichkeit mit den Folgen der experimentellen Spritze ist für den Professor nicht mehr von der Hand zu weisen. Aus diesem Grund hat er sich auch der Aufgabe verschrieben, Menschen vor den Gefahren der Covid-Impfungen und vor dem geplanten WHO-Pandemievertrag zu warnen.