Um den Alptraum des globalen Pandemievertrags zu stoppen, bleiben nur noch Tage

Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist entschlossen, ihren diktatorischen Pandemievertrag und die Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGH) mit allen Mitteln durchzusetzen. Am Montag beginnt in Genf eine Konferenz, auf der die Änderungen vorangetrieben werden sollen, damit sie dann im Mai planmäßig auf der Generalversammlung verabschiedet werden können. Sollte es tatsächlich so kommen, dann bedeutet dies nicht nur das Ende der nationalen Souveränität der WHO-Mitgliedsstaaten, sondern auch des Rechts auf körperliche Selbstbestimmung. Künftig könnte dann der WHO-Generalsekretär nach freiem Belieben und freihändig bestimmen, wann irgendwo auf der Welt ein “gesundheitlicher Notstand” besteht. Die WHO schaltet sich dann ein und übernimmt faktisch die Gesundheitspolitik des betreffenden Landes.

Sie kann dann, über die Köpfe der Regierungen und Bürger hinweg, die medikamentöse Behandlung vorschreiben, Lockdowns und Ausgangssperren verhängen, Impfpflichten mit eilig zugelassenen Vakzinen einführen, die gesamte Informationspolitik an sich reißen, um vermeintliche „Desinformationen“ zu unterdrücken, und Sanktionen verhängen. Es handelt sich de facto um ein totalitäres “Gesundheitsregime”, das weit über die Gesundheitspolitik hinausgeht – inklusive Zensur und Bespitzelung. Auch „Klimanotstände“ könnten beliebig ausgerufen werden, die bereits im Vertragsentwurf unter sogenannten “PHEIC”-Fällen als gesundheitspolitische Krisenfälle angepasst wurden, um mit einem Ausnahmezustand auch gleich dieses Thema diktatorisch miterfassen zu können.

Nicht einmal der Bundestag muss mehr zustimmen

Der Willkür wären Tür und Tor geöffnet, es gäbe keine Möglichkeit, gegen dieses Diktat vorzugehen. Das Corona-Regime war der Testlauf für diesen beispiellosen Generalangriff auf Freiheit und Souveränität. Der Vertrag zu den internationalen Gesundheitsvorschriften würde zehn Monate nach der Unterzeichnung automatisch zu geltendem Völkerrecht (!). Der Bundestag müsste nicht einmal mehr zustimmen.

Klar ist schon jetzt, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach und der Rest der Ampel-Regierung natürlich nichts gegen diese totalitäre Ausweitung der WHO-Machtanmaßung tun werden – im Gegenteil: Sie werben dafür und legen auch hier eifrig Axt an die nationale Selbstbestimmung Deutschlands. Der Pandemievertrag ist eine Blaupause für weitere supranationale Vollmachten, die letzten Staaten und Völker zu entmachteten Befehlsempfängern zu machen, deren Einwohner keinerlei demokratische Mitsprache- oder Kontrollmöglichkeiten mehr haben. Genau dies entspricht den alptraumhaften Zukunftsvisionen ökosozialistischer Globalisten. Der Prozess ist bereits im Gange – im Zuge der Machtausweitung undemokratischer, nicht legitimierter und intransparenter NGOs, die von den Bürgern nicht zur Verantwortung gezogen werden können. Die Bürgerrechtsorganisation CitizenGO hat eine Petition gegen diesen bislang extremsten Ausdruck globalistischen Machtstrebens gestartet, die bis jetzt von über 300.000 Menschen unterzeichnet wurde. Es bleibt zu hoffen, dass sich bei Regierungen, denen noch an der Freiheit ihres Landes liegt und Bürgern, die sich nicht noch einmal für medizinische Großversuche missbrauchen lassen wollen, genug Widerstand aufkommt, um dieses Verhängnis aufzuhalten.