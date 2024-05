Und wieder einmal zerlegt sich die AfD selbst

Nachdem Maximilian Krah – nach internen Gesprächen mit der Parteispitze – gestern seinen Rückzug aus dem AfD-Bundesvorstand bekanntgegeben hatte, wurde seitens der AfD ebenfalls mitgeteilt, dass er keine Wahlkampfauftritte mehr absolvieren soll. Die Rede ist von einem “Auftrittsverbot“ und dass Krah im verbleibenden EU-Wahlkampf gewissermaßen “versteckt” werden soll. Wie das beim Spitzenkandidat in der heißen Phase des Wahlkampfs möglich sein soll, ist natürlich die Frage. Tatsache ist: Hinter den Kulissen ist die parteiinterne Empörung über Krah wohl groß. Die “Junge Freiheit” zitiert einen namentlich nicht genannten Funktionär mit den Worten: „Wir arbeiten rund um die Uhr für die Tonne, während der Rest der Partei wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und nur noch kompensiert, was dieser Irre anrichtet.”

Das ist noch freundlich ausgedrückt. Denn der neuerliche, diesmal definitiv selbstverschuldete Wirbel um Krah ist maximal parteischädigend und in seiner taktischen Abwegigkeit eigentlich kaum vorstellbar. Stell dir vor, dein politischer Gegner spielt ohne Torwart und Verteidiger, auf der Bank des Gegners sitzt Personal wie Ricarda Lang und Saskia Esken – aber du schaffst es trotzdem, am laufenden Band Eigentore zu schießen. Auch eine Leistung.

Alles Geisterfahrer außer Krah

Geil auch die Reaktionen aus Schnellroda: Natürlich sind Marine Le Pen (die in Frankreich im Gegensatz zur AfD stärkste Kraft werden kann) oder Giorgia Meloni das Problem – nicht etwa Krah; so schreibt etwa Autor Benedikt Kaiser, der unter anderem auch in Götz Kubitscheks Antaios-Verlag publiziert, auf Twitter flammende Krah-Apologien:

Schon klar: Alle sind Geisterfahrer, außer Krah! Natürlich ist nie Krah selbst das Problem! Überlegt doch nur, wie alt er unlängst den intellektuell ja höchst anspruchsvollen Tilo Jung hat aussehen lassen! Also kann er selbst gar nicht das Problem sein… Klar, er ignoriert schon so ziemlich alle parteiinterne Warnungen vor zwielichtigen Mitarbeitern, Leute in seinem Umfeld schreiben Bücher über Genetik und Eugenik mit rassistischen Untertönen… aber Krah ist niemals das Problem! Okay, kapiert? Und im Gegensatz zu ihm ist ja Meloni, wie Kaiser hier kritisiert, marktliberal und steht ernsthaft den USA grundsätzlich näher als China und Russland… Schlimm! Marktliberal? So was geht natürlich gar nicht! Ein Unding!

Genug Sarkasmus für heute. Ich hol’ mir jetzt Datingtipps vom Krah auf TikTok.