Verdrängung der Alten, Platz schaffen für Neusiedler

Immer öfter liest man – wenn auch zumeist nur in der Lokalpresse –, dass zunehmend Senioren, Behinderte und selbst Hochbetagte zugunsten von “Schutzsuchenden”, sogenannten Flüchtlingen aus Asylbewerbern ihren zum Teil seit Jahrzehnten angestammten Wohnungen geworfen werden. Das, was angeblich böse populistische Hetze ist, findet tatsächlich statt, auch wenn die Wahrheit verleugnet und verwässert werden soll; doch längst ergeben die vielen Einzelfälle ein beunruhigendes Gesamtbild. Jüngstes Beispiel ist eine abgrundtief zynische, aber behördlich legitimierte Aktion im fränkischen Würzburg: Hier soll eine 77-jährige Dame nach 23 Jahren aus ihrer 44-Quadratmeter-Bleibe „entfernt“ werden – weil die Wohnungfläche für sie angeblich zu groß sei. Die Seniorin muss nun einer Flüchtlingsfamilie Platz zu machen. Schlimmer noch: Kaltschnäuzig, empathie- und herzlos verlangen die Behörden, sie solle ihre vertrauten und liebgewonnenen Habseligkeiten am besten wegwerfen oder verkaufen – denn in der künftig für sie angedachten Notunterkunft sei eben nicht genug Platz dafür.

Dieses erschütternde Einzelschicksal ist nur einer von mittlerweile unzähligen ähnlich gelagerten Fällen, die unter dem Radar der Öffentlichkeit, dank des Schweigekartells der Mainstreammedien, im Hintergrund unserer buntgewordenen Republik ablaufen. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass auch im schwäbischen Leonberg Senioren zwangsumgesiedelt werden sollen, um dadurch Raum für – mehrheitlich muslimische – “Neubürger” zu schaffen. Es steht zu befürchten, dass sich dieser Prozess mit anhaltendem Flüchtlingszustrom weiter dynamisieren wird. Die Lebensweisheit „einen alten Baum verpflanzt man nicht“ gilt im “angeblich besten Deutschland, das es jemals gegeben hat” (O-Ton Frank-Walter Steinmeier) ohnehin nichts, doch erst recht gilt das in Zeiten der faktischen Umvolkung (und etwas anderes findet hier objektiv nicht statt).

Wohl dem Land, in welchem die Kinder Prinzen und Alten Könige sind, möchte man wehmütig ausrufen! Nicht so in Ampeldeutschland: Hierzulande geht man mit verdienten Rentnern – die am Aufbau unseres Landes einst einen maßgeblichen Anteil trugen – um, als seien sie lästiges „Altmaterial,“ dass es “sozialverträglich” abzubauen gilt. Sie sind nun nicht mehr wichtig, ihre Lebensleistung ist erbracht, sie können abtreten. Und wehren können sie sich meist auch nicht. Ohne belastbare Angehörige sind Senioren praktisch Freiwild.

Eiskalte und eisenharte Kommunisten vom Schlage SPD-Esken und -Faeser bereiten den Weg in dieses neue Deutschland vor; in ein desolates, (a)sozial verkümmertes “Gemeinwesen”, in dem die seit vielen Jahrhunderten heimische Stammbevölkerung zum dauerangefeindeten, marginalisierten Auslaufmodell wird, das allenfalls noch zur Kapitalbeschaffung und Schröpfung gut ist und ansonsten keine Rolle mehr spielen soll. Währenddessen pumpen sie unaufhörlich weiter muslimisch geprägte Menschen hierher, denen – als Kontrast zu den Senioren – in vielen Fällen ein Leben wie im Schlaraffenland geboten wird, die mehrheitlich mit klaren wirtschaftlichen Beutemotiven und ohne Integrations- und Leistungswillen “bei uns ankommen”. Was zu beweisen war.

Als nächstes geht es ans Sparvermögen der Deutschen

Es ist ein historisch absolut singulärer Prozess, der sich vor unseren Augen vollzieht und verdeutlicht, wohin der Weg führen wird. Dieses Jahr kamen nach vorsichtigen Schätzungen, inklusive Familiennachzug, mindestens 400.000 Neusiedler an (die realen Zahlen kennt niemand), und nächstes Jahr könnten es aufgrund nochmals “verbesserter” Bedingungen, (mehr Bürgergeld!), rollendem Nachschub (aus Nahost, Afghanistan/Pakistan und über die neue “Traumroute” Spanien) und unvermindert ausbleibendem Grenzschutz, nochmals wesentlich mehr werden: Bis zu einer Million oder mehr sind drin. Eine bequemerem schnellere und zunehmend bedingungslose Einbürgerung und vor allem eine deutlich reduzierte Bürokratie für Asylanträge werden in Summe ihre Wirkung nicht verfehlen. Während sich im sterbenden Industrie- und Wirtschaftsstandort Deutschland der modrige Geruch von Öko-Diktatur und Planwirtschaft breitmacht, holt uns die Bundesregierung ein bildungsfernes, überproportional kriminelles und unproduktives Prekariat ins Land, angereichert mit einer ordentlichen Portion Islam, versteht sich. Hauptsache, alle von ihnen fühlen sich – frei nach Katrin Göring-Eckardt – in unseren Sozialsystemen zuhause.

Um das alles zu bewerkstelligen, schafft man rigoros Platz – und geht dabei nicht nur sinnbildlich über Leichen. Was zusätzlich zu diesen widerlichen Verdrängungsprozessen in naher Zukunft zu erwarten ist, haben ja unsere Nachwuchskommunisten, namentlich grüne Jugend, Linksjugend und Jusos, in jüngster Vergangenheit schon mehrfach antizipiert. Neuerdings wollen sie das Sparvermögen ihrer deutschen Mitbürger, in Summe noch rund 6 Billionen Euro beträgt, erarbeitet durch fleißige und schuftende Generationen, abschöpfen – um es in ihrem Sinne „gerecht“ umzuverteilen – durch ein 60.000-Euro-Grunderbe für jeden “hier Lebenden“, auch die illegalen, Dahergelaufenen also. Wenn sich das weltweit herumspricht, implodiert Deutschland und so ist es auch gewollt.

Wohlstandsverwahrloste Kretins

Wenn wir diese wohlstandsverwahrlosten Kretins nicht stoppen, könnte das tatsächlich eintreten. Die Zeit läuft uns davon; die ausufernde, grünlinksbunte Experimentalpolitik muss spätestens 2024/25 ihren Abschluss finden (wenn es dann nicht schon zu spät ist) – sonst sind wir als Gemeinschaft, Volk und Nation erledigt und werden als Deutsche am Ende zu bloßen Arbeitsheloten und Knechten der Importbevölkerung degradiert.

Aktuell sei in diesem Zusammenhang nochmals an den genialen Rolf-Peter Sieferle erinnert, der es früh erkannte: Eine Gesellschaft, sagte er, die nicht mehr zur Unterscheidung zwischen sich selbst und sie auflösenden Kräften fähig ist, lebe moralisch über ihre Verhältnisse. Sie sei in normativem Sinne “nicht nachhaltig”. Durch stetige Relativierung zerstöre sie am Ende ihre kulturelle Identität und jede Voraussetzung ihrer Leistungsfähigkeit. Damit setzt sie sich selbst ein Ende. Lange dauert es nicht mehr, bis wir diesen Punkt erreicht haben.