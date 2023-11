Verrat am Weinbau: Existenzvernichtung der deutschen Winzer durch die EU?

Im Rahmen ihres ökototalitären “Green Deals“ will die EU-Kommission die Verwendung chemischer Pflanzenschutzmittel bis zum Jahr 2030 pauschal halbieren und in sogenannten “sensiblen Gebieten” sogar generell verbieten. Was unter Umweltaspekten vernünftig klingt, erweist sich bei näherem Hinsehen als willkürlicher Markteingriff zur Zerstörung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit deutscher Winzer. Ähnlich wie bei den Klimaschutzmaßnahmen, die einen global völlig wirkungslosen, aber selbstzerstörerischen Alleingang der EU bedeuten, über den sich etwa China freut, werden auch hier zentralistische Vorschriften verordnet, die in diesem Fall eine in Jahrtausenden gewachsenes uraltes Kulturerbe, den deutschen Weinbau, bedrohen.

Denn die geplante EU-Verordnung wird massive Ertrags- und Einkommensverluste bedeuten und Deutschland fortan noch abhängiger von Lebensmittelimporten aus dem Ausland machen. Gerade im Weinbau bedeutet das, dass mindestens ein Drittel der deutschen Rebflächen nicht mehr bewirtschaftet werden könnte – weil sich die Winzer das wirtschaftliche Risiko eines kompletten Ernteausfalls schlicht nicht leisten können. Während von Seiten den Ampelparteien und dem grünen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir selbstverständlich überhaupt kein Widerstand gegen die EU-Pläne kam (im Gegenteil) und auch die Service-Opposition CDU untätig blieb, ergriff in der Sache selbst lange Zeit nur die AfD eindeutig Partei für die Interessen der Winzer.

Doppelmoral der CDU

So brachte der AfD-Bundestagsabgeordnete des besonders vom Weinbau geprägten Kreises Südliche Weinstraße, Bernd Schattner, im Mai einen Antrag für die deutschen Winzer im Parlament ein, der eine gezielte Stärkung, Förderung und Schutz des Weinbaus in Deutschland vorsah und mehr Ausbildungszuschüsse für den Berufsnachwuchs an jungen Winzer verlangte. Damals waren die Vertreter der Union noch dagegen, aber nun wurden von ihr plötzlich weite Teile von Schattners Forderungen dreist übernommen – wenngleich die winzerfeindliche EU-Verordnung selbst von ihr nicht abgelehnt wird. Die CDU bringt sogar die Chuzpe auf, damit auch noch Werbung bei den Winzern zu machen. “Das ist an Doppelmoral nicht mehr zu überbieten!”, empört sich Schattner, der überdies von einem “Schaufensterantrag” der CDU spricht.

Man kennt die Unionsmasche auch von anderen aktuellen Beispielen eines plötzlichen Gesinnungswandels seitens der Systemparteien, bei dem ganz einfach AfD-Positionen schamlos “raubkopiert” werden – etwa beim “Asylkompromiss” von dieser Woche, der nun Sachleistungen für Asylbewerber und Asylverfahren im Ausland vorsieht und damit genau die AfD-Forderungen übernimmt, wegen der die Partei jahrelang in die “fremdenfeindliche” Ecke gestellt wurde. Offenbar bedient man sich nun auch in anderen politischen Ressorts an den realpolitischen, sachlich hochvernünftigen AfD-Inhalten, während die AfD selbst weiterhin als “verfassungsfeindlich” und “rechtsextrem” hingestellt wird.