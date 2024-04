Während der deutsche Michel weiter döst: Massenproteste in Japan gegen die geplante WHO-Diktatur

Während in Deutschland an eine Aufarbeitung des Corona-Wahns nicht zu denken ist und die Diktaturpläne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den Massenmedien gar nicht erst thematisiert werden, protestierten am Samstag in Japan zehntausende Menschen sowohl gegen die WHO als auch gegen die Corona-Politik ihres Landes. Sie forderten eine Untersuchung der Corona-Zeit, der Übersterblichkeit und der Impfnebenwirkungen. Dabei war das japanische Corona-Regime im Vergleich zu dem, was in Deutschland, weiten Teilen Europas, den USA, China oder Australien veranstaltet wurde, geradezu milde.

So wurde dort beispielsweise auf “harte” Lockdowns wurde verzichtet. Doch auch in Japan setzte 2022 eine massive Übersterblichkeit von 47.330 bis 113.399 Todesfälle ein, während es im Jahr davor noch 11.475 bis 50.495 Fälle waren. Auch hier drängt sich der Zusammenhang mit den Impfungen auf. Rund 85 Prozent der japanischen Bevölkerung sind mindestens einmal geimpft.

Warnung auch vor neuen Replicon-Vakzinen

Der Molekularbiologe Masayasu Inoue hatte in einem wenige Tage vor der Demonstration erschienenen Video vor sogenannten Replicon-Impfstoffen respektive selbstverstärkenden RNA-Impfstoffen gewarnt, die ab Herbst in Japan injiziert würden. Deren „Wirkung“ ist noch furchterregender als die ihrer Vorgänger, die wahrlich genug Schaden angerichtet haben, und natürlich sind sie ebenfalls nicht annähernd ausreichend erforscht, um auf die Menschheit losgelassen zu werden. Der Geschichtsprofessor Chikatsu Hayashi rief zum Widerstand gegen den Gesundheitstotalitarismus der WHO auf, und sprach dabei von der „dritten Atombombe“ (einem in Japan geläufigen Drohbild), die „mit unseren eigenen Händen“ gestoppt werden müsse.

Allerdings wurde die Demonstration mit immerhin fast 20.000 Teilnehmern auch in den japanischen Medien totgeschwiegen. Das globale, weiterhin von den damaligen Tätern kontrollierte Schweigekartell hält also auch in Fernost dicht zusammen. Immerhin sind die Absichten der WHO, nach Belieben angebliche Gesundheitsnotstände ausrufen zu können, um die Souveränität der betroffenen Länder dann komplett auszuhebeln und ihrerseits die alleinige Kontrolle zu übernehmen, in der japanischen Öffentlichkeit zumindest präsent. Ob sich bis zur drohenden Verabschiedung der neuen WHO-Befugnisse im Mai noch genügend Widerstand mobilisieren lässt, bleibt abzuwarten.