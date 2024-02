“Wärmster Januar aller Zeiten”: Klima-Berechnungen Pi mal Schnauze

Gestern liefen in den seriösesten deutschen Qualitätsmedien, die es je gegeben hat, wieder mal die aktuellen “Wasserstandsmeldungen” zur Erderwärmungen. Hoch und runter wurde diesmal die Erzählung vom nun auch schon angeblich “heißesten Januar seit Beginn der Aufzeichnungen” verbreitet. Die “Tagesschau” zitierte (thematisch stimmig gleich nach einem Jubelbeitrag über Robert Habecks Algerien-Deal zu “grünem Wasserstoff” für den angeblichen “klimaneutralen Umbau der Wirtschaft“) gewohnt unkritisch Copernicus-Satellitenmessdaten und ließ sogenannte “Experten” zu Wort kommen, die von einer wesentlich früheren Überschreitung des “1,5-Grad-Ziels” warnten.

Als Vertreter des berüchtigten “Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung” durfte Peter Hoffmann den Bogen zwischen den neuesten alarmistischen “Daten” und der globalen Transformationsagenda schlagen: “Jeder Einzelne kann etwas tun und müsse sich fragen, ob Mobilität durchs Auto erfolgen muss, wie ich letztendlich auch heize, wie ich wohne, wie ich mich ernähre.” Dahin läuft der Hase also, wie üblich.

“Gemischtes Bild”

Und selbst in der ansonsten eher nüchternen “Welt” war zu lesen: “Die mittlere Januar-Temperatur 2024 war zudem um 1,66 Grad höher als die geschätzte Durchschnittstemperatur im Januar der Zeit zwischen 1850 und 1900.” Das muss man sich geben: Sie schätzen die sogenannte “Durchschnittstemperatur” – grundsätzlich ohne Aussagekraft, weil in der realen Welt nicht existent – für die Phase zwischen 1850 und 1900… aber sie sind sich nicht zu blöde, jetzt auf zwei Nachkommastellen genaue Messdaten anzugeben, so als seien die Berechnungen auch nur ansatzweise akkurat.

“In Europa zeigte sich ein gemischtes Bild. Während es in den nordischen Ländern deutlich kühler war als im Schnitt des Referenzzeitraums, war es im Süden des Kontinents deutlich wärmer.” Klare Kiste: In Nordeuropa braucht es also mehr Verbrenner, in Südeuropa sollten die CO2-Abgaben verdreifacht werden. Oder? Nachdem sie im letzten Jahr festgestellt haben, dass man den Leuten praktisch alles erzählen kann – wärmster Sommer seit gefühlt 1.947.492.921 Jahren -, hat man nun wohl gar keine Scham mehr und bringt solche Meldungen ganz einfach monatlich.