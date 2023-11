Wann finden endlich Neuwahlen statt?

Die Zustimmungswerte der Ampel-Koalition erreiche immer neue Rekordtiefstände. Einer aktuellen Umfrage zufolge steht nur noch ein knappes Drittel hinter der Regierung. 41 Prozent befürworten eine vorgezogene Neuwahl, 16 Prozent sprachen sich für einen Koalitionswechsel aus und würden eine Große Koalition aus SPD und Union bevorzugen. 86 Prozent der befragten AfD-Wähler forderten Neuwahlen, bei Unions-Wählern waren es 39 Prozent. Wenig überraschend waren 80 Prozent der Grünen- und 62 Prozent der SPD-Wähler für eine Fortsetzung der Koalition über die gesamte Amtszeit. Bei den FDP-Anhängern war das Meinungsbild gespalten. 47 Prozent befürworteten die Fortsetzung der Koalition, 39 Prozent waren dagegen.

In der Sonntagsfrage liegen SPD und Grüne bei jeweils 15 Prozent, die FDP taumelt an der Fünf-Prozent-Hürde entlang. Die Regierung käme also insgesamt nur noch auf maximal 35 Prozent.

Die Union liegt bei 30, die AfD bei 21 Prozent. Der Unmut in der FDP äußerte sich zuletzt in mehreren Forderungen nach einem Austritt aus der Ampel-Koalition. Zuerst hatten dies 26 Landes- und Kommunalpolitiker aus Baden-Württemberg in einem Brandbrief an die Parteiführung gefordert. Im hessischen Kassel läuft derzeit eine Mitgliederbefragung über diese Frage. „Diese Regierung tut dem Land nicht gut. Wir müssen sie beenden, um Schaden vom Land abzuwenden“, erklärte deren Initiator Matthias Nölke.

Verkaufte Zukunft

Die Parteiführung schmettert dies bislang ab. Neuwahlen lehnt sie strikt ab. Lukrative Minister- und Abgeordnetenposten sind ihr wichtiger als die Zukunft des Landes oder der eigenen Partei. Das Chaos, das diese Regierung anrichtet, ist beispiellos in der Geschichte der Bundesrepublik. Was in den katastrophalen Merkel-Jahren begonnen wurde, führt die Ampel in Rekordzeit zur Vollendung. Die Klimahysterie hat dazu geführt, dass Deutschland seine Energieversorgung nicht mehr selbst sicherstellen kann, die Massenmigration wird in immer neue Höhen getrieben, obwohl sämtliche Kapazitäten längst erschöpft sind, Unternehmen fliehen aus dem Land oder gehen pleite, die Bevölkerung wird durch Sprachverbote und links-ideologische Wahnprojekte wie das Gender-Konstrukt und seine Folgen gegeneinander aufgehetzt, es hagelt Sprach- und Denkverbote.

Die Regierung schreibt vor, welche Heizungen eingebaut werden dürfen, von wem worüber und in welcher Form gesprochen werden darf und am liebsten würde sie auch noch die Essgewohnheiten der Bürger überwachen und die Bewegungsfreiheit und Konsumgewohnheiten klimagerecht einschränken. Sie besteht aus einem untätigen Kanzler, dem seit Jahren der Verdacht der Beihilfe zur Steuerhinterziehung anhängt und einer Ministerriege von kaum noch in Worte zu fassender Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit. Jeder Tag, der dieses Kabinett im Amt bleibt, bringt Deutschland dem völligen Zusammenbruch einen Schritt näher.