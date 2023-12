Drei Tagebucheinträge oder: Wasserstandsmeldungen des Wahnsinns

Während Deutschland zuhause noch verzweifelt nach sechzig aus dem Schattenhaushalt verschwundenen Milliarden sucht, sagt die grüne Außenministerin mit großer Geste der staunenden Welt Woche für Woche bereits wieder vielstellige Millionenbeträge für Bedürftigkeiten jeglicher Art zu.

Der Wunsch von Milliarden Menschen nach sozialem Aufstieg hat seit Jahrzehnten, so auch in diesem Jahr, für Migrationsströme und einen verlässlichen, linear steigenden CO2-Ausstoß gesorgt.

Nach zwanzig Jahren Klimapolitik wurde auch 2023 wieder ein Rekordwert gemeldet. Diese Form berechenbarer Nachhaltigkeit wiederum hat den fossilen Feudalfürsten Billionengewinne, Machtzuwächse und die Durchführung global bedeutsamer Events in Sport, Kultur, Politik beschert. Zweihundertachtzig Abgesandte aus dem schneebedeckten Deutschland sind in die 6.000 Flugkilometer entfernt liegenden Vereinigten Arabischen Emirate geflogen, um dort unter Anleitung des führenden Ölmagnaten die Erde abzukühlen.

Die Lösung ist klar: Apokalypse

Besser gesagt: Fast 100.000 wichtige Politikdarsteller sind in Dubais klimatisierten Luxushotels zusammengekommen, um zu beraten, wie der weltweit angestrebte Aufstieg erst durch Umverteilung und Enteignung finanziert und dann ganz gestoppt werden kann, ohne dass dies Unruhe verursacht und sich auf die eigenen Privilegien auszuwirken beginnt. Die Lösung ist klar: Apokalypse, Verzicht und Enteignung müssen den Massen nahegebracht werden, denn am ausgestoßenen CO2 wird sich in den nächsten fünfzig Jahren Nullkommanichts ändern lassen.

Multimillionärin Thunberg war ehrlich: “We want you to panic!” Die Lage der Nation und die Entdeckung des Menschen der Dritten Art erläutert indes im deutschen Parlament ein Mann mit Highheels, Negligé und Perücke. 2.000 Euro Ordnungsgeld kostet der Einspruch dagegen. Wir schreiben Anfang Dezember 2023.