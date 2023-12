Wer sich als Frau identifiziert, darf bleiben: Berlins CDU-geführter Senat verhindert “queere” Abschiebungen

Seit April wird Berlin zwar erstmals wieder seit Jahrzehnten von einem CDU-Bürgermeister regiert, doch seine Politik steht ganz in der Kontinuität der SPD-Vorgänger, so dass von einem “Wechsel” keine Rede sein kann. Linke hatten die Hauptstadt zwar in einen derart desolaten Zustand regiert, dass sich eine Mehrheit der Wähler eine Politikwende vom CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner versprochen hatte – doch das war nur Wahlkampfgetöse; die Ernüchterung setzte schnell ein. Anstatt endlich gegen die katastrophalen Auswüchse der Massenmigration vorzugehen und die Funktionsfähigkeit der Verwaltung wiederherzustellen, exekutiert Wegner ein links-wokes Programm, das genauso von den Grünen stammen könnte. Seine Politik ist ein einziger Betrug an den Wählern und ein skrupelloser Missbrauch von deren Hoffnung auf eine grundsätzlich andere Politik.

Vor Jahresende scheint Wagner sogar noch einmal alle Register linken Wahns ziehen zu wollen. Nachdem Anfang des Monats bereits ein “Winter-Abschiebestopp“ verhängt worden war, der vom 22. Dezember bis zum 28. Februar gilt, soll nun die Abschiebung von Asylbewerbern, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren, komplett ausgeschlossen werden. Dies ist Teil eines vom Berliner Senat beschlossenen „LSBTIQ+ Aktionsplanes“. Darin heißt es: „Der Senat, insbesondere die für Inneres zuständige Senatsverwaltung, begegnet drohenden Rückführungen schutzbedürftiger LSBTIQ+ Geflüchteter unter Nutzung aller aufenthaltsrechtlichen Spielräume.“ Außerdem wird darin die Absicht bekundet, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, „Familienasyl und Familienzusammenführung von LSBTIQ+ Geflüchteten ohne Möglichkeit der Formalisierung ihrer Beziehung im Herkunftsland oder im Land des letzten dauerhaften Aufenthalts zu ermöglichen und zu erleichtern“. Noch im Oktober hatte Wegner erklärt: „Wir müssen mit unserem sozialdemokratischen Koalitionspartner darüber sprechen, ob wir uns einen Winter-Abschiebestopp von Oktober bis April leisten können. Wir brauchen außerdem mehr sichere Herkunftsländer, um schneller rückführen zu können.“

Einzige Sorge gilt dem Bleiberecht und Wohnkomfort von Asylbewerbern

Nun also das genaue Gegenteil dieser Forderung. Es ist ein Ausmaß an Verlogenheit, das kaum noch in Worte zu fassen ist. Wegner missbraucht seine Regierungsmehrheit für die Fortsetzung, teilweise sogar Verschärfung einer Politik, für deren Beendigung er eigentlich gewählt wurde. Anstatt die Migration zu begrenzen und endlich mit aller Entschlossenheit abzuschieben, fördert er die Massenzuwanderung. Männer, die nun behaupten, sie seien eine Frau, verschaffen sich damit ein lebenslanges Aufenthaltsticket. Damit nicht genug, gilt die Sorge der Berliner CDU auch dem Wohnkomfort von Asylbewerbern. Obwohl es in der Hauptstadt, wie auch im Rest des Landes, kaum noch Wohnraum gibt, plant die CDU/SPD-Regierung ein riesiges Wohnprojekt „für LSBTIQ+ Geflüchtete innerhalb des S-Bahn-Rings mit abgeschlossenen Wohneinheiten, in denen Unterbringung von Einzelpersonen und queeren Paaren möglich ist und in dem zudem Wohngemeinschaften bestehend aus höchstens zwei bis drei Personen umsetzbar sind“. Mit dem Projekt soll natürlich „ein LSBTIQ+ kompetenter Träger betraut werden“.

Massenmigration einschließlich Familiennachzug und die Förderung der Queer-Lobby, der Wegner sich von Anfang an angedient hat, bleiben also weiterhin die beiden zentralen Akzente von Wegners Links-U-Boot-Regierungsprogramm. Damit dürfte auch noch der allerletzte Rest von Vertrauen in die Politik, nicht nur in Berlin, endgültig zerstört sein.