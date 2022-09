Werden Menschen mit Migrationshintergrund bei der Wohnungssuche wirklich diskriminiert?

Ich habe gestern ausgiebig mit meinem türkischstämmigen Arbeitskollegen über das Thema Rassismus in Deutschland diskutiert. Er vertrat die Meinung, dass vor allem „struktureller Rassismus” ein großes Problem sei, während ich mit meinen knapp 30 Jahren Lebenserfahrung als dunkelhäutiger Sohn eines US-amerikanischen Vaters dies nicht so wahrnehme. Ich habe ihn gefragt, wo er diesen strukturellen Rassismus genau sieht. Dabei sind wir vor allem auf das Thema Diskriminierung bei der Wohnungssuche gekommen, wobei wir uns nicht einig wurden. Auf meine Nachfrage, wie groß dieses Problem denn genau sei und auf welche harten Daten oder Fakten er sich stütze, berief er sich auf seine eigene Erfahrung und die seiner Freunde.

Auf diesem Level allerdings ist es schwierig zu debattieren, weil ich beispielsweise subjektiv ganz andere Erfahrungen gemacht habe: Ich habe immer einen Besichtigungstermin bekommen, wenn ich mich auf eine Wohnung beworben habe. Ich habe lediglich zwei Wohnungen, die ich dann auch haben wollte, nicht bekommen und ich glaube in beiden Fällen nicht daran, dass es an meiner Hautfarbe lag. Und selbst wenn es so wäre: Wie sollte ich das denn ernsthaft beurteilen können? Es sagt ja kein Vermieter zu mir: „Ich nehme dich nicht, weil du schwarz bist.“ Würde er das tun und dies gelänge in irgendeiner Weise an die Öffentlichkeit, hätte dieser Mensch ein großes Problem: Nicht nur mit seinem völlig ramponierten Image, sondern auch mit dem Gesetz, da Diskriminierung aufgrund der Herkunft buchstäblich verboten ist.

„Struktureller Rassismus“ ist abwegig

Das bedeutet, wir können nicht von einem „strukturellen Problem” sprechen, wenn dieses offenbar Menschen wie mich vollkommen verschont und sogar institutionell verboten ist. Wir können allenfalls von möglichen individuellen rassistischen Erfahrungen sprechen – was aber schon wieder etwas anderes als „struktureller Rassismus“ ist. Es gibt keine Struktur, die mir verbietet, eine Wohnung zu mieten. Es gibt aber eine Struktur, die verbietet, sie nicht an mich zu vermieten, wenn der Grund nur meine Hautfarbe ist. Ich leugne nicht, dass es auf individueller Basis zu unschönen Erfahrungen kommen kann; ich bezweifle nur den strukturellen und generalisierenden Charakter, der solchen individuellen Erfahrungen zugeschrieben wird.

Auf meine Nachfrage, woher er denn wisse, dass in seinem besagten Fall wirklich Rassismus der Grund für die Ablehnung gewesen sei, antwortete mein Kollege, dass er dies eben „gemerkt” habe. Auch eine Aussage, mit der man in einer Debatte wenig anfangen kann. Ich habe mir deshalb noch einmal drei Studien beziehungsweise Datensätze angeschaut, um das Problem etwas zu versachlichen und mit Zahlen zu untermauern, die man dann auf gesellschaftlicher Basis diskutieren kann.

Kommen wir hier zuerst zu einer repräsentativen Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus dem Jahre 2020: Dabei gaben 35 Prozent der befragten Menschen mit Migrationshintergrund an, „rassistische Diskriminierung” bei der Wohnungssuche erlebt zu haben. Das ist zum einen natürlich wieder eine subjektive Aussage, die man eigentlich im Einzelfall erst einmal prüfen müsste. Es zeigt mir aber auch, dass ich mit meinen fehlenden rassistischen Erfahrungen nicht das Einhorn unter den Menschen mit Migrationshintergrund bin – sondern eigentlich gemäß dieser Umfrage zu einer Mehrheit von 65 Prozent Migrationsstämmiger gehöre, die ebenfalls nichts Negatives zu berichten hat – was auch absolut Sinn ergibt, weil wir dann eigentlich massenhaft obdachlose Menschen mit Migrationshintergrund sehen müssten, wenn sie mehrheitlich wirklich so ein riesengroßes Problem bei der Wohnungssuche hätten. Dies kann ich weder bei mir noch in meinem Umfeld feststellen.

Nicht nur Rassismus, sondern auch Sexismus?

Bei der zweiten Erhebung handelt es sich um ein Experiment des „Bayerischen Rundfunks” und des „Spiegels”, das ich tatsächlich sehr interessant finde: Dabei wurden in einem Selbstversuch 20.000 fiktive Wohnanfragen von Deutschen und Nicht-Deutschen verschickt und die Antworten ausgewertet. Dem „Spiegel” zufolge kam dabei heraus, dass in 27 Prozent der Fälle, in denen ein Deutscher eine Einladung zur Besichtigung erhielt, arabischstämmige Menschen übergangen wurden. Bei den Türken seien es 24 Prozent gewesen, bei Polen immerhin noch 12 Prozent. Noch interessanter wird es, wenn man dieses Ergebnis weiter nach Geschlecht differenziert: So verringert sich die Zahl der Diskriminierung bei arabischstämmigen Frauen auf 23 Prozent, während sie bei den Männern auf 31 Prozent steigt. Die Diskriminierung bei türkischen Frauen verringert sich auf 16 Prozent, bei den Männern steigt sie auf 33 Prozent. Bei den Polen verbleiben die Fälle von Diskriminierung ausgeglichen bei 12 Prozent. Oh nein! Das bedeutet also anscheinend nicht nur ein „Rassismus-Problem”, sondern jetzt bewegen wir uns auch noch in Richtung Sexismus – und das ausgerechnet gegen Männer!

So richtig spannend wird es, wenn man dann auch noch regional differenziert: Stattgefunden hat das Experiment in 10 Städten – und, man glaubt es nicht!, ausgerechnet in München und Frankfurt, zwei Städte mit hohem Ausländeranteil, ist gemäß der dortigen Daten das Problem am Größten, während mit Magdeburg und Leipzig zwei ostdeutsche Städte am Besten abschneiden – wodurch das gängige Rassismus-Narrativ in Deutschland (weltoffener Multikulti-Westen versus Dunkeldeutschland im Osten) vollkommen auf den Kopf gestellt wird. Dass ausgerechnet Frankfurt, mit einem Anteil von 55 Prozent Ausländern und Menschen mit Migrationshintergrund, strukturell rassistischer geprägt sein soll als Leipzig im bösen, medial oftmals als rechts verschrienen Sachsen, wäre nun wirklich neu. Medial erklärt man uns doch permanent, die Fremdenfeindlichkeit sei im Osten viel stärker, weil die Bevölkerung noch eben nicht so sehr mit Fremden in Berührung gekommen sind wie die Menschen der alten Bundesrepublik.

Verkehrte Studienwelt: Mehr Diskriminierung in Frankfurt als in Leipzig?

Der „Spiegel” jedoch erklärt das durch einen höheren Anteil an Privatvermietern in Frankfurt und München, bei denen der Rassismus angeblich stärker ausgeprägt sein soll. Sollte diese Erhebung zutreffend sein, dann müsste man sich allerdings auch einmal die Frage stellen, wie es sein kann, dass die Ablehnung ausgerechnet dort am größten ist, wo die Menschen vor allem mit vielen Fremden – vorrangig Männern – in Kontakt gekommen sind: Es kann ja nicht nur um die Herkunft gehen, wenn deutlich weniger Frauen aus dem gleichen Gebiet diskriminiert werden. Spätestens mit der Differenzierung nach Städten hat die Erhebung in meinen Augen jedenfalls ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Wie gesagt, ich bezweifle, dass Rassismus bei der Wohnungssuche ein strukturelles und großflächiges Problem ist. Wenn man mir dann auch noch weismachen möchte, dass dieses Problem in Frankfurt größer als in Leipzig sei, bin ich wirklich endgültig raus.

Damit kommen wir zu einer letzten Meta-Studie, an der unter anderem Professoren der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität beteiligt waren, die neben eigenen Experimenten 71 weitere Studien aus den USA, Kanada und Europa ausgewertet haben, von denen die ältesten sogar aus dem Jahre 1973 datieren. Deren Ergebnisse lesen sich völlig anders als die oben zitierten Untersuchungen: Für die Zeit zwischen 1970-1990 stellt die Studie fest, dass Menschen mit einem angestammten Namen der einheimischen Mehrheitsbevölkerung eine 19 Prozentpunkte höhere Chance haben, eine Antwort auf ihre Anfrage zu erhalten. Zwischen 1990 und 2008 sank dieser Wert auf 11,7 Prozentpunkte. Bis 2014 ging es runter auf 6,6 Prozentpunkte. Das gilt für den internationalen Durchschnitt. Die Diskriminierung im gesamten Westen hat also deutlich abgenommen.

Eher finanzielle als kulturelle Motive

Deutschland selbst schneidet hierbei etwas schlechter ab: Menschen mit türkischen Namen haben eine 10 Prozentpunkte schlechtere Antwortquote als jene mit einem deutschen Namen. Die Studie sieht darin aber keine rassistische Diskriminierung, sondern statistische: Vermieter würden bei einem ausländischen Namen eher vermuten, dass die Bewerber wenig Einkommen haben (was statistisch nicht falsch ist). Sobald in den Bewerbungen Angaben zum Einkommen bzw. dem sozialen Status gemacht werden, nehme die Diskriminierung nämlich deutlich ab. Das heißt: Es geht nicht um die Herkunft, sondern ums Geld. Insgesamt handele es sich aber nicht um einen „großen Effekt„; das Problem werde in der Literatur „überschätzt„, so die Autoren der Studie. Denn Studien mit eindeutigen Ergebnissen („hohe Diskriminierung”) würden bevorzugt in Fachjournals veröffentlicht werden, obwohl sie eher auf geringeren Datensätzen und Zufall basierten.

Welche Erkenntnis bleibt also, nach den Ergebnissen der drei Erhebungen? Für mich persönlich ergaben diese nicht viel Neues: Es gibt Rassismus in Deutschland, ja; aber daraus ein „strukturelles” Phänomen auf dem Wohnungsmarkt zu stilisieren, geht an der Wahrheit vorbei. Die einzige Struktur, die ich erkenne, verbietet Diskriminierung aufgrund der Herkunft explizit. Die Zahlen geben einfach nichts anderes her. Und wenn wir statt Fakten und Zahlen lieber persönliche Erfahrungen diskutieren wollen (was bei der Erörterung gesamtgesellschaftlicher Probleme grundsätzlich nicht sinnvoll ist), bleibe ich erst recht bei meinem Standpunkt, weil sich dieser mit meiner Erfahrung als „Nicht-Biodeutscher“ absolut deckt. Wenn ich ein großes Problem hätte, eine Wohnung zu finden, würde ich das offen sagen. Aber es ist nun einmal aus meiner Sicht ganz einfach nicht so.