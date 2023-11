Werden wir zu Knechten der Flüchtlinge?

Kein anderes Thema ist hierzulande so prominent und gleichermaßen brisant wie die weiterhin ungezügelt stattfindende Besiedelung unseres Landes mit vornehmlich jungen, islamisch geprägten Männern. Deshalb ist es dringend einmal angebracht, anhand von Beispielen zu Kosten und Modalitäten Stellung zu nehmen. Die Gesamtkosten für Migranten werden aktuell auf knapp 50 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt, wobei selbst diese Zahl bei weitem zu niedrig gegriffen sein dürfte. Man darf gar nicht daran denken, was man mit diesen Mitteln allein für die Infrastruktur unserer gebeutelten Heimat tun könnte. Allein die 2022 rund 234.000 neu “angekommenen” sogenannten „Schutzsuchenden“ werden den Steuerzahler – konservativ berechnet – circa 5 Milliarden Euro kosten – nach Schätzungen des diesbezüglich unverdächtigen NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst:

In Summe dürften die Kosten wohl noch etwas mehr werden, denn alleine die Aufwendungen für einen einzigen unbegleiteten Asylanten variieren zwischen 6.000 und 10.000 Euro pro Monat. In einem einzigen Jahr wohlgemerkt. Bei allem gebotenen Respekt: Hier werden so exorbitant hohe Summen verschleudert, dass man es nicht mehr fassen kann. Kein anderes Land auf dieser Erde wäre willens oder imstande, solche Beträge auch nur ansatzweise zu schultern oder dies ihrer Stammbevölkerung glaubhaft zu vermitteln. So etwas geht nur noch mit Zwang, Lügen und Repression.

Flüchtling, Flüchtling über alles…

Doch damit nicht genug. Weil die Unterbringungskapazitäten der Kommunen allmählich immer geringer werden, müssen Städte und Landkreise immer mehr zusätzlichen Wohnraum für Asylanten akquirieren. Rot-Grün-Woke pumpt nämlich unablässig neue Kostgänger ist bereits völlig überlastete System. Im nordhessischen Eschwege beispielsweise wird nun angesichts des knappen Wohnungsangebotes tatsächlich ein Teil des altehrwürdigen Landgrafenschlosses zur vorläufigen Unterkunft für Immigranten aus Afrika, Türkei und Arabien umgewandelt.

Man stelle sich nur einmal die Signalwirkung vor, wenn diese vornehmlich jungen Eroberer und Glücksritter Bilder von ihrer neuen Destination in die alte Heimat senden: Seht her, wir leben in einem echten Schloss und werden darüber hinaus vollumfänglich versorgt! Es ist schwerlich zu fassen… aber genau so wollen viele Deutschland es hierzulande eben wohl haben: Auf den Straßen zunehmend bunt, kriminell, asozial, brutal – während für die, die uns solche Zustände bringen, kein Opfer und sogar Luxus zu groß ist.

Wie ein Märchen aus 1001 Nacht

Ebenso bedenklich; im baden-württembergischen Leonberg wird einmal mehr ein Seniorenpflegeheim gegen den ausdrücklichen Willen von Bevölkerung und Bewohnern ebenfalls zur Asylunterkunft umgewandelt. Hier werden ebenfalls dreist und apodiktisch Tatsachen geschaffen, deren Auswirkungen die Bürger vor Ort noch lange beschäftigen werden.

Letzte müssen ohnmächtig zuschauen, wie ihre angestammte Heimat peu à peu den überwiegend islamisch geprägten Neubürgern überlassen wird; ohne jede Gegenleistung, ohne jede Vorbedingung, ohne “Integrationsleistung”, versteht sich. Die sogenannte “Strategie der Spannung” wird dadurch unverblümt vorangetrieben.

Zeitgeistgetriebener Wahnsinn allenthalben

In diesem Zusammenhang unbedingt erwähnenswert ist auch eine entlarvende Meldung der Regionalpresse aus Lüneburg (siehe Screenshot unten), die ebenfalls die Wohnraumbeschaffung für Neusiedler betrifft; in diesem Fall geht es vorwiegend um ukrainische “Flüchtlinge”: Diese kommen nun im dortigen Ilmenaucenter unter, wo eigens für sie spezieller Wohnraum geschaffen wurde – vor allem, um „ihrer Privatshpäre Rechnung zu tragen.“ Hierbei handelt es sich um komfortable Einzelappartements in einem großzügigen Ex-Möbelhaus, angereichert mit einem atemberaubenden Full-Service, wie er ansonsten nur Geschäftsreisenden vorbehalten ist.

Auf die derzeit 37 Bewohner der Unterkunft kommen somit insgesamt über 20 (!) Bedienstete. Vom Leiter der Unterkunft bis hin zu Catering, Security und Reinigungs-Service wurde hier an alles gedacht: Drei warme Mahlzeiten am Tag, weder Kochen noch Aufräumen oder gar so profane Tätigkeiten wie Putzen wird den Neubürgern zugemutet. Sie genießen in der Tat Privilegien, wie sie mit Sicherheit in keinem anderen Land dieser Erde vorzufinden sind. Auch hier gilt: Nur das Beste ist gut genug! Anders ausgedrückt: Willkommenskultur im Endstadium.

Abschließend muss wohl nicht extra erwähnt werden, dass solch ein hohes Maß von weltfremder Dekadenz, Hypermoral und Verschwendungssucht niemals gut ausgehen kann. Während sich unsere Ampel-Regierung und deren Anhängsel unablässig mit Stereotypen wie AfD-Bashing, Genderfragen, Klimahype und pseudohumanistischen “Rassimus”-Geschwafel beschäftigt, werden im Lande mit jedem Tag mehr unumkehrbare Tatsachen und Sachlagen geschaffen.

Es ist abzusehen, dass dieses heute muslimisch infiltrierte, einst so lebens – und liebenswerte Land weitaus schneller zu einem islamischen “Shithole Country” (Donald Trump) werden wird, als man dies noch vor wenigen Jahren vermutet hätte. Ganz Deutschland wird so sein, wie es sich in Berlin, Frankfurt oder Duisburg bereits deutlich abzeichnet. Und nicht nur die sichtbare Transformation, sondern auch die fatale Unbedarftheit und Tatenlosigkeit einer nicht zu unterschätzenden Anzahl von Bürgern, welche dem mehr oder weniger gleichgültig gegenüberstanden, wird dereinst in die Geschichtsbücher eingehen.