Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages: “Demokratiefördergesetz” wohl selbst verfassungswidrig

Hört, hört: Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags (WD) zweifeln in einem aktuellen Gutachten an der Verfassungsmäßigkeit des von der Ampel-Koalition geplanten “Demokratiefördergesetzes“, mit dem die Ampel – namentlich Bundesinnenministerin Nancy Faeser – „Projekte zur Demokratieförderung“ in der sogenannten “Zivilgesellschaft” langfristig finanzieren will. Das berichtet die “Welt“.

Ist das geil oder ist das geil? Da planen sie ein in bester Orwellscher Neusprech so getauftes “Demokratiefördergesetz“, um linken NGOs der gesamten Empörungsindustrie die Finanzierung zu sichern -. und dann kommen die WD des Bundestags und melden verfassungsrechtliche Zweifel an. Die Demokratie fördern, indem das Grundgesetz verletzt wird… was, Ihr Vorzeigedemokraten?!? Man kann es sich wirklich nicht ausdenken. Oder ist der WD jetzt auch ein delegitimierender Verbreiter von staatswohlgefährdender Desinformation?

Ein Bundestag voll mit Grundgesetzesbrechern

Dass sich unsere Regierung – die Ampel ebenso wie ihre Groko-Vorgängerin – ja gerne mal gegen das Grundgesetz wendet (wie viele Entscheidungen – von Corona bis zum Bundeshaushalt – wurden in den letzten Jahren eigentlich wieder kassiert?!?), schlage ich eine neue Regelung vor, die am besten im Grundgesetz verankert werden sollte: Sämtliche Politiker, die in irgendeiner Weise an einem Gesetz beteiligt sind oder es abgenickt haben, das anschließend wegen verfassungsrechtlicher Bedenken kassiert wird, sollten zum Schutz der Demokratie und des Grundgesetzes auf Lebzeiten von allen politischen Ämtern ausgeschlossen werden.

Da der Bundestag allerdings voll mit Grundgesetzesbrechern ist, wird das niemals eingeführt werden. Dass diese Leute aber auch noch die Chuzpe haben, sich als Hüter des Grundgesetzes aufzuspielen, ist der Gipfel der Unverschämtheit.