ZDF-Krimiserie “Detektive No. 24”: Migrationsverherrlichung im Endstadium

Letzten Monat wartete das ZDF mit der neuen Krimiserie „Detective No. 24“ auf, einem weiteren von Wokeness nur so strotzenden Machwerk, bei dem die Drehbuchautoren offensichtlich dem Verlangen folgten, den Plot ganz einfach diametral entgegengesetzt zur gesellschaftlichen Lebenswirklichkeit zu konzipieren. Die Darstellung 180 Grad von der Realität entkoppelt – so kann man inzwischen fast alle Stories öffentlich-rechtlicher Schnurren und Eigenproduktionen beschreiben; bei „Detective No. 24” handelt es sich zwar um eine schwedische sechsteilige Serie, in der verschiedene Mordfälle ermittelt werden – doch die Textur und Machart sind ganz im Sinne linksgrünkonformer Volksberieselung im besten Ampeldeutschland aller Zeiten, und ganz nach dem Geschmack des hiesigen Gebührenfernsehens. In Schweden, das derzeit bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen mit seinen Problemmigranten durchlebt, ist der Grad der Realitätsverzerrung dieser Sendung nicht minder bizarr.

Die Szenarien, die auch in dieser Serie abspielen, sind so extrem verschieden von dem, was jeder Einzelne aus seinem Alltag erlebt (vorausgesetzt, Scheuklappen halten ihn davon nicht ab), dass man hier nur noch von Gaslighting in Reinkultur sprechen kann: Um etwa bloß keine etwaigen “Ressentiments” gegen Migranten zu schüren, werden hier einfach frech die Rollen vertauscht. Ein von Folter gezeichneter Flüchtling aus Somalia entpuppt sich da mit einem Mal als schüchterner und sehr hilfsbereiter Ermittler; ein als Drogendealer verschriener Syrer ist in Wirklichkeit natürlich ein hochintelligenter, tiefgründiger Journalist, der vom bösen Assad-Regime zur Strecke gebracht wurde – und doch nicht, wie vermutet, von einem Gangsterboss namens Omar.

Wer kennt sie nicht, die hochbegabten Somalis?

Doch der Reihe nach: Hauptfiguren sind zum einen die einstige Staatsanwältin Tilda Renström (sie sieht aus wie eine Kreuzung aus Nancy Faeser und Annette Frier), welche es “mit den Vorschriften nicht immer so genau” nimmt und „daher ihren Job verloren” hat, wie der Sender aufklärt. Deswegen wurde sie als Betreuerin in ein Flüchtlingsheim in ihrem Heimatdorf strafversetzt. Die zweite Hauptfigur ist der titelgebende “Detective No. 24”, eben jener aus Somalia geflüchtete Ibraahin, welcher aufgrund seiner Schüchternheit von allen nur „Nummer 24“, seiner Zimmernummer, gerufen wird. Alltagsrassismus pur! Zwar ist Ibraahin ein „ansonsten sehr schweigsamer Mann“, kann jedoch fließend Schwedisch sprechen. Wer kennt sie nicht, die sprachbegabten, sensiblen, topqualifizierten Somalis, die natürlich die Mehrheit ihrer Landsleute hierzulande ausmachen, im Gegensatz zu den Einzelfällen jener, die Allahu-Akbar-Rufen deutsche Handwerker oder Passanten in Innenstädten massakrieren. Hören Sie auf den ÖRR, dann wissen Sie, was Sie zu denken haben!

Der sanfte und weise somalische Glücksritter jedenfalls entpuppt sich bald als genialer Detektiv, der der einstigen Staatsanwältin vorzüglich unter die Arme (und nicht etwa an gewisse andere Körperstellen) greifen kann – als plötzlich eine Jugendliche verschwindet und alles auf einen Mordfall hindeutet. Zwar sind weder Tilda noch Ibraahin befugt, eigenständig zu ermitteln, doch Tilda möchte unbedingt wieder ihren Posten als Staatsanwältin zurückergattern.

Migrant entgeht dank Ermittlungstalent der Abschiebung

Hingegen will der von der Abschiebung bedrohte liebreizende und „geheimnisvolle” Ibraahin, der in seiner Heimat vermutlich brutalster Folter ausgesetzt war (er besitzt nur noch ein Auge), möchte unbedingt seine Ausreisepflicht verhindern. Ein Zweckbündnis bahnt sich an und er bietet der weißen, mittelalten Tilda einen genialen “Deal” an: Er behauptet, dass er ihr im Fall Anna – dem verschwundenen Mädchen – helfen könne. Als Dankeschön müsse sie dann aber “seine bevorstehende Abschiebung nach Somalia verhindern“, da ihm „dort der sichere Tod droht“.

Das lässt sich Gutmenschen-Tilda natürlich nicht zweimal sagen… und schwuppsdiwupps stellt das Multikulti-Duo seine privaten Ermittlungen an. In den darauffolgenden Folgen kann Tilda erwartungsgemäß ihren Posten als Staatsanwältin zurückergattern und der „geheimnisvolle” Ibraahin wird – O Wunder – vor der natürlich willkürlichen, menschenverachtenden und völlig ungerechtfertigten Abschiebung bewahrt. Ein Glücksfall für die schwedische Justiz: Da es im Laufe der Zeit immer wieder – zumindest hier ist das Drehbuch ehrlich – zu Messermorden kommt (für die dann allerdings nie die ursprünglich verdächtigen Migranten verantwortlich sind, sondern im Zweifel böse Europäer), gehen dem “sanften” Somalier und seiner knallharten Ermittlerin die Fälle nicht aus; immer wieder muss das Duo Schützenhilfe leisten.

Muslime sind immer die Guten

Und so ist sich Ibraahin (wie schon im Einleitungsfall von Anna, der verschwundenen Jugendlichen, in dem bereits ein Bewohner des Flüchtlingsheims zu Unrecht des Mordes bezichtigt worden war) sicher, dass auch diesmal der Syrer Sahin nicht – wie offiziell behauptet – „bei einem vermeintlichen Drogengeschäft auf offener Straße” von Gangsterboss Omar hingerichtet wurde, sondern dass man es mit einem politisch motivierten Mord zu tun habe. Denn: Samir „war offenbar als Journalist tätig und dokumentierte Kriegsverbrechen des Assad-Regimes“, so die Programmbeschreibung. Daher ist es natürlich naheliegend, dass syrische Sicherheitsbehörden ihn getötet haben. Höchst merkwürdig mutet es für Ibraahin allerdings an, dass Samir als oppositioneller Journalist kein Asyl in Schweden erhalten hat. Dieser Sache will das somalische Ermittlungsgenie unbedingt nachgehen.

Um hier niemandem die “Spannung” zu nehmen, möchte ich nicht noch mehr verraten; doch auch bis hierher dürfte klar geworden sein, dass bei „Detective No. 24” ein unrealistisches Klischee dem anderen folgt. Die Realität soll um jeden Preis zm Vorurteil umgedichtet werden – so stimmt das Weltbild wenigstens in der Vorstellung der Filmemacher wieder: Der schwarze, zuhause verfolgte und mit dem Tod bedrohte Afrikaner ist hier der heimliche Held, ohne den die blöden Weißen nichts auf die Reihe kriegen. Die vorwiegend muslimischen Migranten-Underdogs sind allesamt ehrenhafte Lichtgestalten, denen völlig zu Unrecht Verbrechen angedichtet werden. Und der einzige böse Machthaber ist der im deutschen Medienzirkus allseits geächtete „Schlächter” Assad (ironischerweise einer der entschiedensten Kämpfer gegen Muslimbrüder und Islamisten in der arabischen Welt); nicht also etwa ein von oben bis unten korrupter Selensky, schon gar kein Scholz, Joe Biden oder gar Kriegstreiber Obama, der allerhand Bomben über Libyen oder Syrien hat abwerfen lassen. Bösewichter sind nur die, die Europas Linke dazu erklären.