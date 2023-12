Zersplitterung der Opposition: Neue Krall-Partei mit Maaßen und Cotar?

Der fatale Trend einer zunehmenden Zersplitterung der Opposition schreitet voran – und das just in einer Zeit, da es erstmals seit Etablierung der Grünen vor 40 Jahren in Deutschland gelungen ist, mit der AfD eine große Sammelbewegung zu einer parlamentarischen Größe zu machen. Selbst wenn Deutschland nicht so dringend auf den überfälligen und errettenden Politikwechsel angewiesen wäre, stellten sich Versuche, diesen Erfolg durch Partikularismus und fortschreitende Fragmentierung zu gefährden, als ausgesprochen dumm dar. So dumm, dass man fast meinen könnte, hinter der Zersplitterung stünden taktische Bemühungen der etablierten Parteien, die auf diese Weise eine politikbestimmende Mehrheit sabotieren möchten.

Jedenfalls ist es genau das, was derzeit passiert: Immer mehr Ego-Shooter und Abtrünnige verfallen einem neuen “Gründerwahn” und kündigen an, der schon jetzt unüberschaubaren Menge an Kleinparteien des Mitte-Rechts-Spektrums – von “Liberal-Konservativen Reformern” über “Die Basis” und “Bündnis für Deutschland” über “Bürger in Wut” bis hin zu Wagenknechts angekündigter Sammelbewegung – neue Projekte folgen zu lassen. Und jeder von ihnen glaubt, mit der Definition neuer Schnittmengen und Abgrenzungen, mit Alleinstellungsmerkmalen und neuen Nuancierungen, das mühsam Errungene absorbieren und weiterentwickeln zu können. Sie alle vergessen dabei eines: Es gibt nicht mehr als 100 Prozent zu holen. Jeder dieser Kräfte, selbst wenn sie es über die 5-Prozent-Hürde schaffen sollten, schwächt nur das bislang in der AfD Erreichte. Hier geht es um Pragmatismus, nicht um einen politischen Schönheitswettbewerb, um jeweilige “Neustarts” ohne all die Nachteile, Fehler und Pannen.

Jede neue Partei müsste erst die schmerzhafte Katharsis der AfD durchlaufen

Selbst wenn es gelänge, den immensen logistischen und finanziellen Aufwand einer neuen Partei zu stemmen: Ohne Personal kommt keine Partei aus, zumal wenn sie bundesweit antritt. Und weil sie sich ihre Funktionäre, Kandidaten und auch Basismitglieder nicht backen kann und deshalb anfangs jeden Mitstreiter braucht, wird jede neue, mit dem Anspruch auch noch so hoher “hygienischer” oder Seriositätshürden antretende Partei dieselben Erfahrungen machen wie die AfD: Sie wird unweigerlich von U-Booten, von Psychopathen, von Extremisten und Extrempersönlichkeiten infiltriert und heimgesucht, die sich erst nach und nach outen werden. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden; die AfD steckt nach über 10 Jahren bis heute noch in diesem Selbstreinigungs- und Professionalisierungsprozess, den jedwede neue politische Kraft ab origine erst ganz von vorne durchlaufen müsste – mit all den unkalkulierbaren Skandalen, Folgen und Schäden, die in einer Medienlandschaft, die diesem politischen Lager nichts verzeiht, maßlos aufgebauscht werden.

Überhaupt die Medien: Dass die AfD als “rechtsextrem” rezipiert wird, was immer noch weite Teile der gehirngewaschenen unpolitischen Massen abschreckt, liegt ja weniger an den tatsächlichen Nestbeschmutzern (die es in jeder Partei gibt, die hier aber stets plakativ herausgestellt werden), sondern vor allem an der “Veröffentlichkeit”. All die “gemäßigten” Renegaten und Ex-Mitglieder, die mit Flügel, Höcke & Co nichts mehr zu tun haben wollten – auch die, die jetzt mit dem Gedanken an einen “unbelasteten” Neustart in einer neuen Partei glauben -, sind in der Wahrnehmung linker Medien ganz genauso “Nazi” und werden darum als ebenso “rechtsextrem” geframed werden wie zuvor die AfD. Denn wir haben hier es weder mit Objektivität noch Fairness in der Berichterstattung zu tun – und deshalb reden wir ja auch von Kampagnenjournalismus und linksstaatlichen Systemmedien! Die Erfahrung, dass Distanzeritis nur in die Selbstisolation und Bedeutungslosigkeit führt, mussten auch die ausgetretenen Ex-Parteichefs Frauke Petry und Jörg Meuthen machen: Selbst nach ihrer öffentlichen Abschwörung wollte von ihnen trotzdem niemand mehr ein Stück Brot nehmen. Dementsprechend krachend scheiterten ihre Versuche, in anderen Parteien und Neugründungen ein “cleanes Comeback” zu schaffen.

Halbierung der AfD, zwei konservative Kräfte – und ein triumphierendes Linkskartell

Nun ist verstärkt zu vernehmen, dass sich bereits im Januar neben Wagenknechts Bündnis noch eine ganz neue politische Kraft formieren wird, die sich aus CDU- und AfD-Mitgliedern speisen soll. Dem Vernehmen nach sollen sich darin die hessische Ex-AfD-Chefin Joana Cotar, Ex-Verfassungsschutzpräsidenz und Werte-Union-Chef Hans-Georg Maaßen und der Ökonom Markus Krall zusammentun und gemeinsam eine “eine neue rechtskonservative Partei der Mitte” begründen, wie “Epoch Times” berichtet. Kralls Parteiprojekt steht schon seit längerem fest und ist am weitesten gediehen; ob es jedoch zu der genannten Allianz kommt, ist noch unklar. „Ich geh‘ mal davon aus, dass wir in der zweiten Januarhälfte damit an die Öffentlichkeit gehen“, zitiert ET den Volkswirt und Publizist. „Wir arbeiten mit Hochdruck am Team, an der Organisation, auch an der Programmatik.“ Er selbst, so Krall, sei „nur ein Rädchen“ in dem Team, zu dem „eine Reihe von hervorragenden Persönlichkeiten“ gehörten. Namen will Krall jedoch nicht nennen.

Wenn es tatsächlich zu einem solchen Zweckbündnis kommen und Cotar sowie Maaßen darin mitspielen sollte, wird folgendes passieren: Der Linksblock in Deutschland (zu dem auch die mit marxistischen Forderungen antretende Wagenknecht zu rechnen sein wird) einschließlich der grünaffinen Rumpf-Union wird weiter gestärkt werden – weil die konservative Opposition in zwei Lager zerfällt: In eine halbierte AfD – und eine bei maximal ebenfalls 10 Prozent, zwischen allen Stühlen, dümpelnde Partei der vornehmen Naserümpfer à la Maaßen, denen die AfD zu populistisch-unfein ist, die CDU jedoch zu links – während sie selbst trotzdem von den Medien als reaktionär, rechtsextrem bis braun abgestempelt werden. Hinzu kommt dann noch eine in der Summe rekordverdächtige Prozentzahl der “Sonstigen”, die es nicht unter die Fünf-Prozent-Hürde schaffen, damit sehr wohl aber die reformwilligen Kräfte schwächen. Das wäre es dann mit dem Höhenflug der AfD – und der greifbaren Chance auf einen konservativen Regierungswechsel, sowohl im Bund als dann wohl auch in den ersten ostdeutschen Ländern. Am Ende wird durch den Parteigründungswahn jener, die sich nicht zu einem taktischen Burgfrieden hinter der AfD zusammenraufen konnten, das Kartell des “SED 2.0” triumphieren. Weil sich die rechte Hoffnung selbst amputiert hat.