Zu Recht wurde die SPD abgestraft für ihre desaströse Politik

Die Wahlen in Hessen und Bayern sind ein weiterer Offenbarungseid für die SPD. Die einstige Volkspartei wurde regelrecht pulverisiert. In Bayern ist die SPD nur noch eine unbedeutende Kleinpartei, aber auch in ihrer früheren Hochburg Hessen ist die SPD, hinter CDU und AfD gleichauf mit den Grünen, nur noch drittstärkste Kraft. Dieses Desaster war für jeden politisch Interessierten abzusehen und es ist eigentlich erstaunlich, dass überhaupt noch soviele Bürger die SPD gewählt haben. Ein Großteil dürfte dabei der aussterbende klassische Stammwähler sein, meist über 70, für den es sein Leben lang nur die SPD gab, ohne wirklich zu hinterfragen, ob diese Partei tatsächlich noch seine Interessen vertritt. Der Rest der verbliebenen SPD-Anhänger sind meist Günstlinge der Partei, Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, die sich als Parteiapparatschiks berufliche Vorteile versprechen. Warum sollte man die SPD auch sonst noch wählen? Die politische Ausrichtung der Partei hat schon lange nicht mehr die Interessen der rechtschaffenen, das Land prägenden „Normalbürger“, Arbeiter oder Angestellten, im Blick; stattdessen wurde dem Weltbild der Grünen nachgeeifert, das die woke, bunte Gesellschaft als Idealbild anstrebt, das klassische heterosexuelle Lebensmodell als spießig und fast schon “rechts” verachtet (natürlich nur, solange es nicht dem migrantischen Milieu entspringt).

Die Interessen dieser migrantischen Minderheiten unverhohlen vertretende Genossen wie Helge Lindh oder Sawsan Chebli, die sich regelmäßig in den sozialen Netzwerken in einer Weise blamieren, dass man sich als Leser für sie fast schon fremdschämt, haben diesbezüglich ihren Teil zur Entfremdung der einstigen Stammwählerschaft geleistet. Aber vor allem das Führungspersonal der SPD entspricht von Niveau her dem jetzt erzielten Wahlergebnis. Die Bundespolitik wird bestimmt von Leuten, für die es in früheren Zeiten maximal zum stellvertretenden Stadtverbandsvorsitzenden von Castrop-Rauxel gelangt hätte – und selbst da bin ich mir bei einem Kevin Kühnert oder einer Saskia Esken nicht sicher. Beide haben am Wahlabend ihre Inkompetenz wieder eindrucksvoll bestätigt.

Gelangweiltes Gähnen

Während andere SPD-Granden, wie etwa Kanzler Olaf Scholz oder auch der Co-Vorsitzende Lars Klingbeil, im Hintergrund blieben, wurden diese beiden vorgeschickt, das Wahldebakel zu erklären. Das konnte nur schiefgehen. Weder Kühnert noch Esken waren willens oder in der Lage anzuerkennen, dass die Migrationsfrage das wahlentscheidende Thema war. Mangels Argumenten, die das Wahldesaster erklären könnten, schwafelte Kühnert in der Berliner Runde wieder etwas vom “Kampf gegen Rechts” und “rechtem” Antisemitismus – wohl wissend und dreist ignorierend, dass zur selben Zeit gerade auf deutschen Straßen der islamische Antisemitismus gewaltbereiter junger Männern wieder einmal fröhliche Urständ feierte. Es wirkte dabei mehr als grotesk, als der Studienabbrecher und ehemalige Callcenter-Hilfmitarbeiter Kevin Kühnert den stellvertretenden Parteivorsitzenden der AfD, Bernd Baumann, einen promovierten Diplom-Ökonomen mit respektablem Lebenslauf, in die rechtsextreme Ecke drängen wollte. Mehr als ein gelangweiltes Gähnen bei den Zuschauern erreicht Kühnert mit solchen durchschaubaren Versuchen, vom eigenen Unvermögen abzulenken, kaum noch.

Saskia Esken sollte wieder einmal die SPD bei “Anne Will” in der ARD repräsentieren – und erwies der Partei dabei erwartungsgemäß den nächsten Bärendienst. Wer hier nur einen Funken Selbstkritik erwartete, wurde eines Besseren belehrt: Esken ist weiterhin der tiefen Überzeugung, dass die Ampelregierung eine gute Politik machen würde. Sie verteidigt deren Migrationspolitik und bestritt, dass fast 80 Prozent der Bürger hier einen Kurswechsel wollen. In welcher Welt lebt diese Frau eigentlich? Als Parteivorsitzende trägt Esken sicher einen Großteil der Verantwortung für die Regieplanung vor allem bei der Hessenwahl – aber neben ihr auch alle anderen Führungskräfte, die gestern Abend abgetaucht waren.

Kein Mitglied mit Faeser angebracht

Nancy Faeser, die verzweifelt die Solidarität der Partei betonte, stand am Ende dann doch sehr einsam im Rampenlicht. Mitleid wäre hier allerdings völlig fehl am Platz, im Gegenteil: Diese Dame, die so gnadenlos gegen interne und externe Gegner vorzugehen weiß, kann als Letzte erwarten, dass man mit ihr im Moment der Niederlage besonders milde umgeht. Überhaupt zeugte schon die Idee, eine angeschlagene Innenministerin zur Spitzenkandidatin in Hessen zu machen, von fehlendem politischen Gespür. Dass Faeser dann als “Backup”, falls es in Hessen doch nichts werden könnte (was außer der SPD-Führung wohl jedem klar war), ihren Job als Innenministerin behalten wollte, verschlimmerte die Unglaubwürdigkeit der SPD nur noch. Faeser, die anz offen mit der Antifa sympathisiert und den “Kampf gegen Rechts” medienwirksam mit Verboten von unbedeutenden rechtsextremen Gruppierungen und Vereinen in Szene setzt, während zeitgleich in Leipzig Linksextreme die Polizei vorführen und muslimische Clans in Berlin und NRW den Rechtsstaat folgenlos herausfordern dürfen, bekam am Ende in Hessen die Quittung ihrer desaströsen Politik im Bund.

Kann man jetzt hoffen, dass Faeser zum Wohle des Landes und auch der SPD die einzig richtige Entscheidung treffen und zurücktreten wird? Und dass sich in der Innenpolitik – hier vor allem der Migrationspolitik – irgendetwas ändern wird? Ich befürchte, nein. Meine Vermutung ist, dass alles genau so weitergeht wie bisher: Ein schwacher Kanzler, der ab und zu mit infantilen medienwirksamen “Basta”- oder “Wumms”-Ankündigungen (die dann meist im Sande verlaufen) Führungskompetenz vortäuscht, wird weiter lethargisch vor sich hin regieren. Er wird auch nicht die Kraft haben, Faeser auszutauschen – zumal weit und breit niemand in der SPD erkennbar ist, der für den Job als Innenminister genügend Kompetenz aufweist.

Scholz als “lame duck”

So wird alles bleiben wie es ist. Vor allem in der Migrationspolitik wird sich nichts Grundlegendes ändern: Weder wird es wirksame stationäre Grenzkontrollen geben, noch wird es eine konsequente Umstellung von Geld- auf Sachleistungen geben, noch werden andere Pullfaktoren der Migration abgestellt werden. Auch die Zahl der Rückführungen und Abschiebungen wird nicht signifikant steigen. Es wird wohl nicht einmal weitere Anerkennungen sicherer Herkunftsstaaten geben.

Wie wenig Macht Scholz hat, beweist er aktuell gerade bei der Finanzierung der „privaten“ Seenotrettung: Er versprach der italienischen Ministerpräsidentin Meloni, dass es keine staatliche Finanzierung mehr hierfür geben werde. Doch nicht einmal diese Ausübung seiner “Richtlinienkompetenz” kann er durchsetzen: Mittlerweile widersprachen ihm grünen Koalitionspartner und machten geltend, da es sich um einen Beschluss des Bundestages handeln würde, könnte der Kanzler dies nicht allein entscheiden. Alles, was Scholz dazu einfiel, war der lapidare Hinweis er habe den Antrag auf Finanzierung nicht gestellt und daher “eine andere Meinung zur Finanzierung”. Das war’s; mehr Engagement scheint ihm diese Sache nicht wert zu sein. Heißt: Die Finanzierung der Schlepperschiffe wird also auch 2024 weitergehen – ganz egal, ob man Italien damit vor den Kopf stößt und ob dies angeblich selbst die Mehrheit in der Ampelkoalition nicht mehr will. Womit wieder einmal eindrucksvoll bewiesen wäre, dass die Grünen eigentlich bestimmen, welche Politik in Deutschland gemacht wird. Und das wiederum bestätigt, dass es zur Zeit absolut keinen Grund gibt, die SPD zu wählen.