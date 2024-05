2036: Dialog mit dem Großvater

“Opa, warum hast du damals 2024 wieder CDU gewählt, obwohl doch bereits bekannt war, dass 500 Millionen Afrikaner auf gepackten Koffern saßen, auf deutschen Straßen das Kalifat gefordert wurde und der WHO-Pandemievertrag zur Unterzeichnung anstand?”

„Das verstehst du nicht, Kevin-Abdullah. Die einzige Oppositionspartei, die alles noch hätte stoppen können, war plötzlich unwählbar geworden, weil ein Kandidat namens Krah auf italienisch eine historische Bewertung abgegeben hatte, die vermutlich de facto nicht falsch war, aber nicht exakt der aktuellen Sprachregelung des regierenden Parteienkartells und seiner angeschlossenen Medien entsprach.”

„Aber was wäre passiert, wenn man sich dennoch gegen das Kartell gewandt hätte?“

Alternativlose Lage

„Ach, Jungchen“, lächelte der Alte nachsichtig und strich dem naiven Enkel liebevoll über die elektronische, nicht abnehmbare Atemschutzmaske, die ihn gemeinsam mit den aktuell siebzehn verpflichtenden Boosterungen vor der Supermutante des gerade grassierenden Virus Omega-X7-9-2036 schützte. „Man war vollkommen machtlos. Man konnte nicht gegen das Kartell aufbegehren, weil man dann von diesem in die rechte Ecke gestellt worden wäre.“

Kevin-Abdullah erschrak und nickte stumm. Die Lage war damals alternativlos gewesen. Sein Opa hatte recht. Es musste Schlimmeres verhütet werden.

Einmal in der Woche besuchte er seinen Großvater in diesem dunklen, modrigen Keller, um ihn mit den nötigsten Lebensmitteln zu versorgen, die er sich selbst vom Munde absparte, denn die im Siedlungskalifat über die Essensmarken zu beziehenden veganen Rationen waren knapp bemessen. Dafür las ihm der weise Alte im Schein einer Kerze aus den verbotenen Büchern von umstrittenen Autoren wie Goethe, Schiller, Günther Grass und den gesammelten Reden von Friedrich Merz vor, die er im letzten Moment samt des auf dem Tisch stehenden Kruzifixes und den Resten einer versengten Bibel vor der öffentlichen Verbrennung gerettet hatte, bevor er in die Illegalität abtauchte…