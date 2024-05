Altersschwachsinnige Marionette? Biden redet wieder wirres Zeug

Honig im Kopf, die nächste: US-Präsident Joe Biden hat wieder einmal einen Einblick in seinen besorgniserregenden Geisteszustand gegeben. Am Sonntag behauptete er, während der Corona-Zeit amtierender Vizepräsident gewesen zu sein – obwohl seine Amtsperiode bereits Anfang 2017 endete. „Als ich Vizepräsident war, sah es während der Pandemie ziemlich schlecht aus, und Barack [Obama] sagte: „Geh nach Detroit! Hilf, es zu regeln. Der arme Bürgermeister hat mehr Zeit mit mir verbracht, als er je für nötig gehalten hätte!“, stammelte Biden – ganz offenbar ohne zu wissen, worüber er eigentlich redete.

Das Weiße Haus änderte in der schriftlichen Fassung seiner wirren Ausführungen das Wort „Pandemie“ durch „Rezession“. Im Krisenmanagement dieser Art hat man eine gewisse Routine, denn der Stab des zumindest präsenilen Präsidenten hat inzwischen zur wahrlich zur Genüge Erfahrung mit solchen Vorfällen. Die Summe der bisherigen geistigen Totalausfälle des 81-jährigen Präsidenten ist schier endlos und kaum noch zu zählen; Immer wieder vergisst Biden Namen, bringt Daten durcheinander oder redet einfach bizarres, zusammenhangloses Zeugs.

Mindestens eine peinliche Schande

Erst vor einigen Monaten hatte ein Sonderermittler (der untersuchen sollte, ob Biden gegen Gesetze verstieß, als er Regierungsakten zu Hause aufbewahrte) ein äußerst schlechtes Gedächtnis attestiert: „Er erinnerte sich nicht daran, wann er Vizepräsident war, vergaß am ersten Tag des Interviews, wann seine Amtszeit endete (‘wenn es 2013 war – wann habe ich aufgehört, Vizepräsident zu sein?’), und vergaß am zweiten Tag des Interviews, wann seine Amtszeit begann (‘2009, bin ich immer noch Vizepräsident?’)“, so der Bericht.

Erneut zeigt sich hier, dass sich die immer noch mächtigste Nation der Welt in der Hand eines Mannes befindet, der mindestens geistig umnachtet, wahrscheinlich aber sogar hochgradig dement ist. Und dieser Greis, der nur noch zeitweise Herr seiner Sinne ist, strebt in seinem Altersstarrsinn auch noch weitere vier Jahre in einem Amt an, das einem wesentlich jüngeren das Äußerste abverlangen würde. Dass ihm dabei niemand in den Arm fällt, nur damit er als Feigenblatt für seine zu weiten Teilen linksradikale Partei dienen kann, ist im mindesten Fall eine peinliche Schande für die USA; besorgniserregender ist die Vermutung, dass sich interessierte Kreise im Hintergrund eine tendenziell altersschwachsinnige Marionette halten, über die sie die Politik bestimmen.