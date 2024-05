Angriffe auf Politiker: Das Deutschland der Doppelstandards

Seit gestern haben Deutschlands politische Vorzeigedemokraten und ihre mainstreammediale Empörungsordonnanz kein anderes Thema als Gewalt gegen Politiker – weil in Dresden ausnahmsweise einmal ein Vertreter der faktischen Einheitspartei SED 2.0 ein milder Abklatsch dessen passiert ist, was Vertretern der vermaledeiten “Rechten” und namentlich der AfD hier seit Jahr und Tag widerfährt. Verlogener- und ironischerweise klagen jetzt just die über einen Verfall der politischen Umfangsformen und Sitten, die genau diese Entgrenzung und Radikalisierung der politischen Gewalt durch fortgesetzte Ausgrenzung und Verhetzung systematisch zum Instrument der Auseinandersetzung gemacht haben.

Im “Kampf gegen rechts” staatlich aufmunitionierte Linksextreme von Antifa & Co., “couragierte” Störer, Massenaufmärsche gegen die Opposition und die pausenlose Diffamierung Andersdenkender haben ein gesellschaftliches Klima akzeleriert, in dem es so etwas wie angeblich in demokratischer “Notwehr” gebotene “Abwehrgewalt” gegen Rechts gibt (über deren Exzesse dann auch der wohlwollende Mantel des Schweigens gebreitet werden darf) – und verdammenswerte behauptete oder tatsächliche “rechte Gewalt” die propagandistisch sofort für weitere Repressalien gegen die AfD ausgeschlachtet wird.

Die Stunde der Heuchler

Weil der 41-jährige SPD-Europaabgeordnete Matthias Ecke in Dresden beim Plakatekleben von einem 17-Jährigen als “Schwuchtel” tituliert, geschlagen und im Gesicht verletzt (manche Quellen behaupten gar “schwer verletzt“) wurde, steht das Juste Milieu der Gutmenschenrepublik Kopf und beschwört Weimarer Verhältnisse. Pausenlose Live-Ticker, Eilmeldungen und “Breaking News” maßen dem Übergriff eine Bedeutung zu, die ihm objektiv selbst dann nicht zukam, wenn es sich wirklich um einen gezielten politischen Angriff geahndet haben sollte. “Wieder ein Angriff, so schwer, dass dass es erschüttern muss“, ventilierten Kommentatoren der Leitmedien, “Focus” schrieb von einem “brutalen Überfall“. In Berlin wird theatralisch spontan eine solidarische “Kundgebung” inszeniert, bombastisch unterzeichnen 100 Politiker eine “Erklärung” gegen politische Gewalt, Was sie darin vergaßen, war der Zusatz “…solange sie sich nicht gegen die AfD richtet”.

Ob es sich überhaupt um einen rechten Angriff gehandelt hat oder nicht eher eine spontane ungerichtete Provokation eines halbstarken Teenagers, ist unklar. Der Täter stellte sich mit seiner Mutter heute der Polizei, es handelt sich dem Vernehmen nach um einen 17-jährigen Deutschen. Schon gestern, als der Fall viral ging, hatte die Polizei Sachsen selbst mitgeteilt, sie könne nicht bestätigen, dass der Jugendliche überhaupt aus dem rechten Spektrum kommt. Das allerdings hinderte die üblichen Verdächtigen der Haltungsmedienschau nicht, das exakte Gegenteil zu behaupten und zu insinuieren:

Parallel dazu wurde Ecke zum Märtyrer der bedrohten Demokratie geradem, der von deren Feinden er attackiert worden sei. Shortcut und Tenor hier zugleich: Die AfD ist schuld, muss schuld sein, selbst dann, wenn sie mit dem Angriff nichts zu tun hatte und nicht einmal die Motive des Täters bekannt sind. Das virtuose “Opferrollen” ist in Diesem Deutschland hinlänglich bekannt; das berüchtigte Beispiel des CDU-Bürgermeisters von Altena, Andreas Hollstein, der aus absolut unpolitischen Beweggründen von einem Arbeitslosen angegriffen wurde und dann noch am selben Wochenende mit einem verpflasterten Kratzer am Hals in den öffentlich-rechtlichen Talkshows als Blutzeuge der (natürlich auch damals schon nur von “rechts“) gefährdeten Demokratie vorgeführt wurde, dürfte manchem interessierten Beobachter noch in unguter Erinnerung sein.

Umgekehrt möchte man all die Heuchler fragen, die sich jetzt entrüstet über den nächsten Exzess politischer Gewalt geben: Wo war eure Betroffenheit, als in Bremen Frank Magnitz von Linksradikalen mit Eisenstangen zusammengeschlagen wurde? Als die “Hammer-Bande” um Lina Engel ihre unschuldigen Opfer krankenhausreif oder zu Krüppeln machte? Als der Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca von unbekannten Angreifern grün und blau geprügelt wurde? Als die Büros, Autos und sogar Privathäuser von AfD-Politikern in Flammen aufgingen? Nicht nur, dass in solchen Fällen die Justiz widerstrebend und zumeist ergebnislos tätig wurde; die Medien schwiegen sich weitgehend darüber aus und Dauerempörten grinsten insgeheim zufrieden in sich hinein. Es traf ja die Richtigen.

Ernten, was man sät

Keine Partei wird in Deutschland so oft Opfer politischer Gewalt wie die AfD. Das rechtfertigt keinesfalls Gewalt gegen Politiker anderer Parteien. Aber entweder man jault dann bei allen Angriffen, egal gegen wen, gleich laut auf – oder man hält die Klappe, statt sich schockiert und empört zu geben. Alles andere wäre Heuchelei. Von den regierenden Parteien, die von nackter Überlegensangst angesichts einer perspektivisch zwangsläufig weiter wachsenden AfD getrieben sind, ist da nichts anderes zu erwarten. Sie ernten letztlich nur das, was sie selbst gesät haben. Doch auch Deutschlands Journalisten tun das Gegenteil dessen was, sie müssten: Statt Zurückhaltung zu üben und einfach nur zu berichten, agitieren sie. Sie melden das eine und lassen das andere aus. False Balance vom Feinsten:

Diesen Angriff durch vermummte Linksradikale, der gezielt und klar politisch motiviert war, auf den AFD-Politiker Holger Kühnlenz findet man bei der “Tagesschau” unter Vermischtes, im NDR-“Regional”-Fenster zu Niedersachsen. Dazu kein Wort – weder in der erwähnten “Erklärung” der Haltungspolitiker und “Demokratie”-Monopolisten, die stets “wir” sagen und sich meinen, noch in den bundesweiten Nachrichtensendungen. Nur aus der AfD selbst kam ein besonnenes Statement, vom niedersächsischen AfD-Fraktionschef Klaus Wichmann: “Gewalt gegen Andersdenkende darf niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, auch wenn die Stimmung noch so aufgeheizt erscheint.” Auch diese wurde nirgendwo zitiert.

Hingegen ist der Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke das Topthema im Bereich Innenpolitik. Auslassen, was das Weltbild stört, ausschmücken, was es bestätigt: Diese Techniken von Gaslighting, kognitive Selbstverstärkung und Autosuggestion verstärken die Spaltung und Gräbenbildung in diesem Land immer mehr und machen es zu einem gesellschaftlichen Pulverfass. Wenn die Wirklichkeit nicht passt, macht man sie sich eben passend.

“Spiegel” und “Süddeutsche”: Kampfjournalismus am Limit

So wie das ehemalige Nachrichtenmagazin (und heutige Relotius-Propagandapasquille) “Spiegel”, der den Angriff auf Ecke in Dresden zum Anlass nahm, weitere Beispiele für Gewalt auf Vertreter der von ihr für moralisch einzig legitimen und daseinsberechtigten Parteien aufzuzählen. Dabei erwähnte das Blatt einen Angriff Grünen-Politiker in Essen, bei der mal eben das wohl wichtigste Detail einfach weggelassen wurde: Die Täter waren hier von der Polizei als und von südländischem Phänotyp und “arabischstämmig” bezeichnet worden. Bei “Spiegel” wird insinuiert, es habe sich um rechte Täter gehandelt. Bei Eckes Angreifer wurde die Dresdner Polizeimeldung, wonach über den rechten Tathintergrund nichts bekannt sei, ebenfalls ausgelassen, dafür berief sich das Hamburger Hetzblatt auf Dritte. Julian Reichelt kommentierte: “Der Spiegel erfindet eine Zeugenaussage, die laut Polizei gar nicht existiert, und lässt die Beschreibung eines Täters weg (‘arabischstämmig’), um dann einen mahnenden Kommentar über schlimme rechte Hetze zu zimmern.”

Und Reichelts Kollege Jan Karon von “Nius” bringt es auf Twitter treffend auf den Punkt: “Innerhalb der letzten 24 Stunden: Grünen-Politiker in Essen wird bei Spaziergang angegriffen, SPD-Politiker wird in Dresden-Schriesen verletzt, – AfD-Politiker in Nordhorn wird mit Eiern angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Fall 1 bekommt breite mediale Coverage, Fall 2 löst deutschlandweite Solidarisierung (‘Angriff auf die Demokratie’, übliches Blabla, bis hin zum Statement der Innenministerin) aus. Fall 3 wird meiner Beobachtung nach (bisher) ignoriert. Keine Solidarisierung, kein ‘Angriff auf die Demokratie’, keine Leitartikel und keine Sonntagsreden, die das verurteilen. Nennt sich selektive Betroffenheit und Opportunismus.” Besonders unrühmlich tat sich übrigens wieder einmal die unvermeidliche und unverbesserliche “Süddeutsche” hervor: Die in der dortigen Redaktion bekanntlich tief verinnerlichten Wahnvorstellungen erhielten durch die Fall Ecke offenbar neuen Auftrieb; Autor Ronen Steinke witterte dahinter gar ein systematisches Vorgehen und einen “Plan“. Gute Besserung, kann man da nur wünschen – nicht nur an die Adresse Matthias Eckes, der sich von seinen Verletzungen wieder gut zu erholen scheint, sondern auch an solche Journalisten.