Antiisraelischer Sturm aufs US-Kapitol: Wo bleibt diesmal der Aufschrei der “Demokratieverteidiger”?

Das Massaker der Hamas an mindestens 1.400 wehrlosen israelischen Zivilisten und Ausländern vom 7. Oktober hat nicht nur die gesamte menschenverachtende Barbarei der palästinensischen Terrororganisation erneut verdeutlicht, sondern auch hässliche antisemitische Fratze muslimischer Migranten und zahlreicher Linker im Westen offenbart: In Deutschland und anderen im Status der unaufhaltsamen Islamisierung begriffenen Migrantenhochburgen Europas finden seit Tagen immer neue propalästinensische Demonstrationen statt, bei denen offene Judenfeindlichkeit ausgelebt wird, wie man sie seit den Dreißiger Jahren in dieser Intensität nicht mehr gesehen hat.

Eine der bislang drastischsten Aktionen fand jedoch am Mittwoch in den USA statt: Dort belagerten linke Demonstranten das Kapitol und drangen bis ins Repräsentantenhaus vor. Dahinter soll die linksradikale, extrem israelfeindliche Organisation „Jewish Voice for Peace“ (JVP) stecken. Die Gruppierung unterstützt unter anderem auch die Israel-Boykottbewegung BDS (“boycott, divest, sanktion“). Die Behörden bestätigten die Festnahme von rund 300 Personen, die einen Sitzstreik in der Rotunde des Kapitols veranstaltet und sich geweigert hatten, das Gebäude zu verlassen. Dabei trugen sie T-Shirts mit den Aufschriften „Juden sagen: Feuerpause jetzt“ oder „Nicht in unserem Namen“ und präsentierten Transparente mit Botschaften wie „Waffenstillstand“ und „Lasst Gaza leben“. Zudem waren Parolen wie „Kein weiterer Nickel. Kein weiterer Cent. Kein Geld mehr für Israels Verbrechen!“ und Forderungen nach „Dekolonialisierung“ zu hören – ein typischer Bestandteil des Phrasenbaukastens links-woker Ideologie. Bei einer weiteren Demonstration hielt die linksradikale muslimische Abgeordnete Rashida Tlaib eine Hetzrede, in der sie mit tränenerstickter Stimme die völlig unbewiesene, ohnehin äußerst unwahrscheinliche und mittlerweile sogar klar widerlegte Behauptung verbreitete, Israel habe am Dienstag ein Krankenhaus in Gaza bombardiert.

Linke und ihre Lieblinge können den Staat schänden und entehren, aber sind nie staatsgefährdend

Das eigentliche Frappierende an der Aktion ist jedoch ihre tiefere Dimension: Die Durchführung erinnert unweigerlich an sogenannten “Sturm aufs Kapitol” durch Anhänger von Ex-US-Präsident Donald Trump vom 6. Januar 2021, für den Trump seither innerhalb und außerhalb der USA als Putschist und Aufrührer angeprangert und sich einem beispiellosen politischen Schauprozess ausgesetzt sieht. Erstaunlicherweise regt sich hier, bei einer identischen propalästinensischen Aktion, kein Widerstand oder gar ein vergleichbarer Protestschrei gegen diese Entweihung des Sitzes des US-Kongresses erhebt. Wenn es um linke Israelfeinde geht, wartet man auf die theatralischen Empörungstiraden ganz vergeblich.

Der Missbrauch des Kapitols für einen Ausbruch von Israelhass wird von denselben Medien, die bei Trump-Anhängern eine Art Fronde an die Wand malten, ohne besondere Emphase vermeldet. Ganz ähnlich wie die Attacken der „Letzten Generation“ auf das Brandenburger Tor oder eine Gedenkstäte für das Grundgesetz können die demokratischen Institutionen offenbar immer nur von denen bedroht werden, die sich ideologisch nicht im Einklang mit den selbsternannten Musterdemokraten befinden. Wer hingegen auf der Linie der tonangebenden Kreise liegt, genießt völlige Narrenfreiheit, darf Verfassung, Demokratie und nationale Symbole entehren und schänden – und bekommt vom Establishment die Legitimität seiner Anliegen bestätigt. Dies gilt offenbar hüben wie drüben des Atlantik. So wird dieser zweite Kapitolsturm bald sang- und klanglos aus den Schlagzeilen verschwunden sein.