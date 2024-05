Wahlerfolge von Islamisten in Großbritannien: Blaupause für Deutschland

Die Kommunalwahlen in Großbritannien haben mit erschütternder Eindringlichkeit gezeigt, dass Europa sich unaufhaltsam auf dem Weg in die islamische Barbarei befindet. In der Stadt Burnley feierte der wie ein Taliban ausstaffierte Sieger Aubezang Ali hoch zu Ross (!) zum Getrommel seiner Anhänger seinen Wahlerfolg. Die Szene ist unfassbar und geradezu gespenstisch: Wer sie betrachtet (siehe folgenden Tweet), käme nicht auf die Idee, Aufnahmen aus dem Europa des 21. Jahrhunderts zu sehen. Das ist Steinzeit pur.

Auch in Leeds gewann mit Mothin Ali ein Islamist in ähnlicher Aufmachung die Wahl zum Stadtrat. Wie überall surfen die Islamisten auch in Großbritannien derzeit erfolgreich auf der Woge des auch unter linken und etablierten Parteien salonfähigen Israel- und Judenhasses. „Das ist für Gaza, das ist für Palästina“, brüllte er vor einer Palästinenserfahne. Der muslimische Londoner Bürgermeister Sadiq Khan wurde – zum ersten Mal in Londons Geschichte überhaupt – für eine dritte Amtszeit gewählt. Viele muslimische Kandidaten traten auf dem Ticket linker und vor allem grüner Parteien an, die auch in Großbritannien als eifrige Steigbügelhalter des Islam fungieren. Die Labour-Partei hat zwar insgesamt große Wahlsiege eingefahren, verlor aber mehr als zehn Prozent der muslimischen Stimmen, weil sie Israel unterstützt hat. In der Partei geht die nackte Angst um, dass die verlorenen muslimischen Stimmen den sicher geglaubten Wahlsieg bei der Parlamentswahl kosten könnte.

Nach der muslimischen Pfeife tanzen

Ali Milani, der Vorsitzende des „Labour Muslim Network“, prophezeite, dass die Positionierung der Labour-Partei zu Gaza „ernsthafte Konsequenzen für die Wahlen haben wird. Wenn ich ein Labour-Abgeordneter in Bradford oder Birmingham oder Leicester oder Teilen von London oder Manchester wäre, wäre ich ernsthaft besorgt“, warnte er. Grund zur Sorge besteht tatsächlich – allerdings nicht, weil Labour muslimische Stimmen verlorengehen, da die Partei sich (bislang) noch weigert, sich auf die Seite der Hamas zu stellen, sondern weil der islamische Bevölkerungsanteil bereits so groß ist, dass er sich fast überall in den urbanen Regionen wahlentscheidend auswirkt. Radikale Muslime werden britische Stadträte und üben Druck auf Labour aus, noch stärker nach ihrer Pfeife zu tanzen.

Was in Großbritannien gescheitem wird über kurz oder lang auch in Deutschland, Frankreich, Belgien oder Österreich Normalität sein; es ist völlig logisch und zwangsläufig, dass sich die demographischen Fakten auch an den Wahlurnen auswirken werden. Während sich die Fragen nach Naturalisierung, Aufenthaltsberechtigung und Heimischwerdung in Frankreich und England zumeist ohnehin nicht stellt, da es sich automatisch um Staatsbürger handelt, und die dortige Migration aufgrund der kolonialen Vorgeschichte eine völlig andere Ursache hat als in Merkeldeutschland, sind die Handlungsoptionen des Staatsbürgerschaftsrechtes, die Deutschland vorsätzlich verweigert, dort gar kein Thema. Die Frage, ob aus Parallelgesellschaften “Bürger” mit Wahlrecht werden, ist dort bereits beantwortet – im Gegensatz zu Deutschland, wo dies mit voller Absicht gewährt wird.

Ungehinderter öffentlicher Judenhass in Berlin: Islamistische Narrenfreiheit

Die Folgen machen sich überall bemerkbar. Wie „Nius“-Anchorman Julian Reichelt ausführte, marschierte am Samstag abermals ein als „pro-palästinensische Demonstration“ verharmloster Zug aus Israelhassern durch Berlin. Von einem Lautsprecherwagen war dabei zu vernehmen: „Vielleicht wird es auch mal Zeit für einen Deutschen, einen deutschen Führer, ein Krebsheiler, der dieses Land befreit, der dieses Land vom Zionismus befreit.“ Diese unfassbaren Parolen blieben wieder ohne jede Konsequenz. Bürgermeister Kai Wegner tönt zwar, Antisemitismus habe “keinen Platz in Berlin”, lässt solche Hetzveranstaltungen aber tatenlos geschehen und sorgt so dafür, dass das genaue Gegenteil der Fall ist: Berlin war und ist hierzulande die Hauptstadt des Judenhasses.

Dass solche Abgründe in Deutschland überhaupt wieder möglich wurden, liegt maßgeblich am irrsinnigen Islam-Appeasement der Intellektuellen: Als Reaktion auf die Kritik, die der Islamistin -und Angehörigen des HR-Rundfunkrates-Khola Maryam Hübsch letzte Woche entgegenschlug, weil sie in der Sendung „Hart aber fair“ ganz offen für das Kalifat schwärmte, faselte die Journalistin Kristin Helberg auf Twitter: „Die antimuslimischen Reflexe selbst gegen Menschen wie Khola Maryam Hübsch sind erschreckend. Wörter wie Scharia und Kalifat müssen erklärt werden, damit Extremisten sie nicht vereinnahmen und zu Kampfbegriffen machen können.“ Solche blanke Idiotie macht die Verharmlosung und den Vormarsch des Islam erst möglich. Die Bilder aus England sind insofern ein Menetekel für den Rest Europas.