Demo gegen den politischen Islam in Hamburg: Widerstand ist jetzt

Als ich vergangenen Jahres beim Podcast “Indubio” zu Gast war, schien die Welt noch in Ordnung zu:sein. Neben Christian Schneider und Moderator Gerd Buurmann nahm auch Malca Goldstein-Wolf an der Sendung teil. Es war eine launige Sendung, in der wir viel zu lachen hatten. Alles schien leichter und unbeschwerter. Die Gegenwart gab sich nicht nur erträglich, sondern hoffnungsfroh.

Ein paar Monate später, am 7. Oktober, zerfetzte die Hamas diese Hoffnung. 1.200 Menschen verloren ihr Leben – und Millionen Menschen verloren ihre Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Etwas, was vielleicht nie wieder zurückkehren wird. Etwas, von dem etwas bleiben wird. Nach der kostenlosen, weil wertlosen Weltbetroffenheit, die gefühlt maximal 72 Stunden anhielt, bevor die Täter-Opfer-Umkehr einsetzte und dem Mitgefühl mit Israel die aufgesetzte Empörung über die angeblich unangemessene “Vergeltung” wich, ging das Leben seinen altbewährten Gang. Vor allem in Deutschland: Es ist schon obskur, dass gerade das Land, welches seine Erinnerungskultur wie einen Tabernakel huldigt, in Windeseile zur Normalität zurückkehrte. In gewohnter, seelenloser Manier gedenken Deutsche den Opfern von Auschwitz-Birkenau… aber die Tatsachen, dass 7. Oktober genau in dieser mörderischen Tradition steht und dass seit Zeiten der Nazi-Höllenlagern noch nie so viele Juden an einem Tag getötet wurden, kommen in der Erinnerungskultur nicht vor.

„Nie wieder“ bleibt „jetzt“

Und als wäre das nicht betrüblich genug, bekamen in der Sekunde, als Israel sich gegen den islamischen Terror zur Wehr setzte, die Hamas-Versteher Oberwasser. In ganz Deutschland, speziell in den Ballungsgebieten, gingen Menschen auf die Straße, die Juden im Allgemeinen und Israel im Speziellen – sagen wir es höflich – nicht sehr freundlich gegenüberstehen. Zum Beispiel in Hamburg: Bereits am 10. Februar 2024 demonstrierten dort hunderte Menschen gegen den vermeintlichen “Genozid”, den die IDF den sogenannten Palästinensern angetan haben soll.

Die Mehrheit der Gesellschaft wirkte uninteressiert angesichts dessen, was bereits im Februar dieses Jahres und auch schon davor passiert war: Judenhass und Vernichtungsforderungen gegen Israel auf deutschen Straßen. Dabei hat sich dieses Land doch eigentlich auf die Fahnen geschrieben „Nie wieder“. Wenn „nie wieder“ doch „jetzt“ ist – wo ist dann der Widerstand?

Das Problem der Nazikeule

Die Antwort lieferte Hamburg: Vorgestern, am 4. Mai, demonstrierten dort rund 1.000 Menschen gegen den radikalen Islam. Kräfte aus eben dieser menschenfeindlichen Bewegung hatten nur eine Woche zuvor ebenfalls in Hamburg eine Demo organisiert, bei der es vordergründig um Gaza und die Situation der sogenannten Palästinenser gehen sollte, dann jedoch lautstark die Ausrufung eines Kalifats in Deutschland gefordert wurde. Dass genau eine Woche später immerhin dieselbe Zahl wie bei der Islamisten-Demo – 1.000 Menschen – die Stimme gegen die Kalifatsrufe und gegen den radikalen Islam in Deutschland erhoben und auf die Straße gingen, ist ein wichtiges Signal.

Nun könnte man sagen, dass nur 1.000 Menschen, die sich gegen einen muslimischen Gottesstaat wehren, viel zu wenig sind. Das stimmt: Es waren zu wenige Menschen auf der Straße. Andererseits war es auch aber nicht nichts. In einer Zeit, in der beinahe jede Art von Kritik am Islam mit dem Vorwurf „Nazi“ quittiert wird, braucht man sich eigentlich nicht zu wundern, wenn Menschen sich selbst zensieren, weil sie keine Lust haben, diffamiert zu werden. Umso wichtiger, wenn sich Menschen trotzdem zu ihrer Meinung und ihren Sorgen bekennen. Dennoch: Es müssen noch viel mehr Kritiker dieser infantilen Dialektik irgendwann über ihren Schatten springen. Es kann nicht sein, dass die Nazikeule im Jahr 2024 immer noch verfängt.

Wir sind nicht allein!

Wir müssen uns daran gewöhnen, dass nach dem 7. Oktober die Welt eine andere geworden ist. Liebgewonnene vermeintliche Gewissheiten mussten gefährlichen Unsicherheiten weichen. Diese Erkenntnis ist schmerzhaft und wichtig zugleich. Schmerzhaft, weil sie unser Leben negativ beeinträchtigt. Und wichtig, weil wir diesen Zustand nur durch diese Erkenntnis ändern können.

Sehr wahrscheinlich wird die Welt nie mehr so sein wie an dem Tag, als ich mit Malca, Christian und Gerd im Podcast war. Vielleicht kommt die Leichtigkeit wieder, doch wenn, dann wird die neue Unbeschwertheit eine andere sein. Eine, die nicht naiv, dafür umso robuster ist.

Malca Goldstein-Wolf hielt auf der Hamburger Kundgebung am 4. Mai übrigens eine Rede. Kern ihrer Botschaft war, neben völlig berechtigter Kritik an der hiesigen Regierung, vor allem eines: Wir sind nicht allein. Es gibt mehr Menschen, als man denkt, die wollen, dass von diesem Land noch etwas übrig bleibt. Vielleicht ist das die wichtigste Botschaft in diesen Tagen.