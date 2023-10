Bedrohung für die globale Klima-Lobby: Neue Studien bezweifeln menschgemachte Erderwärmung

Die Klimahysterie beherrscht mittlerweile – wenn auch nicht so fanatisiert wie in Deutschland – die Politik fast aller Staaten des Westens. Aufgrund Basis selektiver Datenerhebungen und fragwürdiger Computermodelle wird seit Jahren der Untergang der Menschheit durch die Erderwärmung herbeigeredet, der angeblich nur dadurch abzuwenden sei, dass man den Vorgaben von Politikern und zahllosen Lobbyisten folgt – auch wenn sich deren Prognosen wieder und wieder als falsch erwiesen.

Gegen dieses absurde Konstrukt regt sich zunehmender Widerstand: Gleich drei neue Studien haben nun eine abermalige Widerlegung unternommen. Im Kern geht es um die alte Frage, dass der menschliche Einfluss auf die Erderwärmung durch CO2 einfach nicht feststellbar ist, wie viel Erwärmung es seit 1850 überhaupt gegeben hat und dass vieles darauf hindeutet, dass die Erwärmung sich durch Sonneneinstrahlung erklären lässt. Darauf beruht aber die gesamte Klimaideologie, wie sie unter anderem vom Weltklimarat IPCC der UNO verbreitet wird.

Extreme Verzerrungen

Die neuen Studien zeigen auch, dass fast die Hälfte der in den letzten Jahrzehnten verzeichneten Erwärmung auf den sogenannten städtischen Wärmeinseleffekt zurückzuführen ist. Dies bedeutet, dass die Temperaturmessstationen häufig an Orten in Städten stehen, die wesentlich wärmer sind als der Durchschnitt. Dadurch entstehen extreme Verzerrungen, die eine lokal begrenzte Erwärmung messen, die aber nur an diesen wenigen Orten gegeben ist, während es in ländlichen Regionen keine oder kaum eine Erwärmung gibt.

In den Reihen des Klimaestablishments lösten die Studien hasserfüllte Reaktionen aus. Der US-amerikanische Atmosphärenwissenschaftler Michael Mann, der auch der Urheber des berüchtigten und extrem verkürzten „Hockeyschläger“-Diagramms ist, auf dem ein Großteil der Klimamodelle beruht, bezeichnete die Autoren als „Gruppe von Klimaleugnern“. Den Herausgeber der Zeitschrift „Climate“ nannte er gar einen „Leugner-Clown“. Gareth S. Jones vom staatlichen britischen Wetterdienst, bezeichnete er die neuen Studien als „Unsinn“ und ging ebenfalls auf den Herausgeber der Zeitschrift los, weil dieser „bei der Wissenschaftsleugnergemeinde“beliebt sei.

Sogleich im Visier der Gralshüter der reinen Lehre

Ned Nikolov, der Gastredakteur der „Climate“-Sonderausgabe, geriet ebenfalls ins Visier der Gralshüter der reinen Lehre. Gavin Schmidt, Direktor des NASA Goddard Institute for Space Studies (USA), forderte unter anderem mit einem Antrag auf Grundlage des US-Freedom of Information Act die Offenlegung sämtlicher E-Mails, die Nikolov mit seinen „einschlägigen” Wissenschaftskollegen ausgetauscht hatte.

Dagegen erklärte die Klimatologin Judith Curry, die den Blog „Climate Etc.“ betreibt, die neuen Studien sprächen „ein wichtiges Thema an, das vom IPCC und vielen Klimawissenschaftlern unter den Teppich gekehrt wird“. Besonders große Auswirkungen habe dies auf die Interpretation der Klimaaufzeichnungen des 20. Jahrhunderts. Es bleibe „noch immer die Frage des städtischen Wärmeinseleffekts auf die globalen Landtemperaturen ungelöst“, so Curry weiter. Für sie sei dies ein nützlicher Beitrag zur „klimawissenschaftlichen Literatur“. Mann, Schmidt und andere, die die neuen Studien so aggressiv und herablassend attackierten, wirft sie vor, den wissenschaftlichen und öffentlichen Dialog über den Klimawandel kontrollieren zu wollen.

Mächtige Interessen bedroht

Willie Wei-Hock Soon, einer der Studienautoren und Leiter des Zentrums für Umweltforschung und Geowissenschaften (CERES), sagte gegenüber „Epoch Times“, die drei neuen Studien von ihm und seinen CERES-Kollegen seien eine große Bedrohung für mächtige Interessen. Über drei Jahrzehnte seien die Behauptungen und Schlussfolgerungen der IPCC-Berichte „unangefochten und unbestritten“. Die neuen Studien würden zeigen, „dass diese Behauptungen wissenschaftlich nicht haltbar sind. Vielmehr scheinen unsere Ergebnisse das schwache Fundament des IPCC zu erschüttern. Das muss der Grund dafür sein, dass Aktivisten wie Schmidt und Mann diese Ergebnisse sofort ablehnen und sich beschweren“, erklärte er weiter.

Getroffene Hunde bellen – so könnte man die hysterischen Reaktionen ebenfalls zusammenfassen. Die Grundlagen des Klimawahns sind so dünn, dass sie sich nur durch Einschüchterungen, Ausgrenzungen und massivsten politisch-sozialen Druck durchsetzen lassen. Einer ernsthaften wissenschaftlichen Überprüfung halten sie nicht stand, und ihre Urheber wissen das. Sie fürchten aber um ihre Pfründe und ihre Reputation. Beides wäre verloren, wenn allgemein bekannt würde, dass sie nichts als opportunistische Scharlatane sind. Um so wichtiger sind immer neue Nachweise, dass die Erderwärmung nichts oder wenig mit dem Menschen zu tun hat. Nur so lässt sich vielleicht noch verhindern, dass eine Politik fortgesetzt wird, die zur Bekämpfung einer imaginären Bedrohung ganze Staaten in den Ruin und bürgerkriegsartige Spaltungen treibt.