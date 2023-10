Berg-Karabach: Das verlogene Schweigen des Wertewestens

Empörung, Betroffenheit und “Mitmenschlichkeit” sind Gemütsregungen, die sich sich bei den selektiv informierten Gesinnungsbürgern und Eliten der EU und namentlich Deutschlands an- und ausknipsen lassen wie eine Modelleisenbahn, die man für einen bestimmten Streckenabschnitt – bis hierher und nicht weiter – rollen lässt. Die getriggerte Entrüstung über “Invasoren” erstreckt sich maximal bis zum Donbas – danach verblassen Empathie und Mitgefühl. Bei Detailkenntnissen über Konflikthintergründe ist die Reichweite noch viel kürzer.

Hinterm Gutmenschenhorizont versinken barbarische Kriege, für die sich im haltungsbesoffenen gelbblauen Ukraine-Solidaritätstaumel keiner mehr interessiert. Das war schon im Jemen so – und ist aktuell erst recht der Fall beim kürzlichen erneuten Überfall (vulgo: Angriffskrieg) des engen und von-der-leyen-geherzten EU-Partnerstaates Aserbaidschan gegen die ethnische armenische Exklave Berg-Karabach.

Ausgeblendete Werte

Die moralisch degenerierten, weil maximal verlogenen Menschenrechtsinterventionisten in Berlin, vor allem die Grünen, die trotz ungleich komplexerer und ambivalenterer Ausgangslage Geld- und Waffenhilfe bis zur Selbstentleibung predigen für ein hochkorruptes, faschistoides Regimes ihre gesamten pazifistischen Prinzipien auf den Müll warfen, scheinen die überstrapazierten “westlichen Werte” auszublenden, wenn es um Armenien geht. Es ist einer von so vielen dialektischen Brüchen der letzten Jahre, dass ausgerechnet jene, die den von den “Jung-Türken” vor knapp 110 Jahren verübten Völkermord an den Armeniern 2016, nach langer Debatte, endlich im Bundestag anerkannten, ein weiteres völkerrechtliches Verbrechen an einem Teil dieses Volkes heute geflissentlich ignorieren.

Ignoriert von der Weltöffentlichkeit und vor allem der westlichen Mainstreampropaganda, die sich auf die Kolportage schamlos einseitiger Ukraine-Lügen und inquisitorische Russland-Verteufelung kapriziert, geht dieser in Berg-Karabach (Nagornyj Karabach) eine viele Jahrhunderte alte armenische Geschichte zu Ende. Friedrich Schmidt schrieb gestern in der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung“: “Mehr als 100.000 Menschen haben Nagornyj Karabach schon Richtung Armenien verlassen. Bald dürften alle Armenier die Region verlassen haben. Aserbaidschan hat derweil begonnen, prominente Gegner festzunehmen.”

Wenn der Aggressor der Partner ist

Es sind pogromartige Zustände, die sich im Rahmen dieser von Baku lange angekündigten ethnischen Säuberung der umstrittenen Region abspielen. Doch ein Aufschrei des “Werte-Westens” bleibt diesmal aus – ganz anders als im Fall des hochkorrupten, kriminellen Failed States Ukraine (so einst selbst beschrieben von den Medien, die es heute zum Verteidiger europäischer Freiheiten umschreiben), wo Milliarden und Waffen hinfließen – unter zunehmender Eskalation und Inkaufnahme einer Weltkriegsgefahr und auf ein ebenso dogmatisch-stures wie abwegiges Endsiegszenario hin.

Auf militärische Unterstützung können Berg-Karabach wie auch Eriwan vergeblich warten. In diesem Fall ist der erwiesene diktatorische Bösewicht, der eigentliche Aggressor, ein engrr Wirtschaftsverbündeter des Westens. Und vor allem: An seiner Schwächung haben die USA kein Interesse, deshalb hat das Thema keine Priorität. Dass sich deutsche Po­li­ti­ke­r, auch solche aus CDU/CSU, “jahrelang – und ohne nennenswerte Konsequenzen – von Aserbaidschan schmieren ließen”, wie die “taz” genüsslich ausmährt, mag speziell bei der deutschen “Zurückhaltung” ebenfalls eine Rolle spielen, dass ein Schurkenstaat mit Samthandschuhen behandelt wird.